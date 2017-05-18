Евгений Ловчев: Глушаков почувствовал, что такое спартаковский дух

В концовке сезона, несмотря на запас прочности по очкам, ощущалось, что «Спартак» находился под большим психологическим давлением. Это команда Титова и компании каждый год становилась чемпионом — для них это было обеденным делом. А здесь близость победы, наоборот, немного сковывала ребят, негативно влияя на команду. Но после чемпионства «Спартак» раскрепостился. И сыграть плохо против «Терека» было просто невозможно.

Ожидалось большое празднество — вручение кубка, выход болельщиков на поле, собрался полный стадион. Вокруг радость, счастье! Кажется, все это повлияло и на «Терек». Он был ошарашен и не похож на себя. А «Спартак» выглядел ярко, раскрепощено. Футболисты понимали, что в такой день надо играть не на результат, а для зрителя. С первой до последней минуты «Спартак» был лучше, нацеленнее, активнее. В общем, команда сделала болельщикам настоящий праздник! И то, что два первых гола забил именно Глушаков — очень символично. В этом сезоне он олицетворяет «Спартак».

Знаете, иногда приходилось слышать такой вопрос: «Что такое спартаковский дух?». И Мостовой очень правильно сказал по этому поводу: «Это невозможно объяснить. Надо быть внутри команды, чтобы это понять и почувствовать». И Глушаков почувствовал. Он стал настоящим лидером «Спартака», человеком, который забивает в самые сложные моменты. Думаю, двумя голами «Тереку» он еще больше склонил журналистов и футболистов к тому, чтобы его признали лучшим игроком страны в этом сезоне.

Но даже в такой день выскажусь о паре минусов. Когда в одной игре не получается отдать пас на гол партнеру, во второй, в третьей, то теряется очень важный навык. Поясню: помните, как Зе Луиш получил мяч на левом фланге, а справа на ворота бежал никем не прикрытый Промес? Зе Луиш отдал пас, но чуть неточно, и защитник «Терека» успел выбить мяч. Такие моменты классная команда должна на бис исполнять. Железно, на автомате.

И второе: нужно всегда добивать соперника. При любом раскладе. Я из тех, кто даже в любительском турнире просит команду при счете 10:00 забивать еще и еще. Потому что жизнь и футбол не прощают расслабленности. Не здесь, так в другом месте это сыграет отрицательную роль. «Спартак» в начале игры владел подавляющим преимуществом против «Терека». И должен был на бис забивать еще, но перестал это делать.

Теперь о том, что понравилось помимо игры и атмосферы: то, как Каррера понимает и чувствует каждого футболиста. Он поставил в стартовый состав Боккетти, который весь второй круг просидел в запасе, сказав, таким образом, итальянцу: ты мне нужен. И Боккетти очень старательно играл. Выпустив Жано на замену, Каррера показал тому: ты тоже участник чемпионства. А выпустив Самедова, поблагодарил того за несколько решающих голов.

И, конечно, замена Глушакова, сделанная для того, чтобы 43 тысячи болельщиков искупали его в овациях. Мой сын, тоже довольно известный футболист, после этого сказал: «Вот для чего надо заниматься футболом. Чтобы испытать этот миг — миг славы. Тогда все твои утренние тренировки, когда хочется спать, все травмы, которые болят, все это окупится. Этим мигом».