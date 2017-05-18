Глушаков провел «футбольный урок» в московской школе после матча с «Тереком»

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Футболист приехали к школьникам сразу на утро после матча 29-го тура РФС с «Тереком» (3:0), на котором «Спартаку» вручили Кубок чемпионов России.

Урок был посвящён волонтёрской программе и предстоящему Кубку конфедераций-2017. После урока Глушаков сыграл за команду школы 1293 против команды Сергея Белоголовцева и волонтёров.

Восьмой по счёту Кубок конфедераций пройдёт в России с 17 июня по 2 июля 2017 года.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков провёл "футбольный урок" <a href="https://t.co/JhTZoG7DYx">pic.twitter.com/JhTZoG7DYx</a></p>— Никита Кузин (@nikuzn) <a href="https://twitter.com/nikuzn/status/865139571398496256">18 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>