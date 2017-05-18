Глушаков провел «футбольный урок» в московской школе после матча с «Тереком»
Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков провел «футбольной урок» в московской школе номер 1293.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Футболист приехали к школьникам сразу на утро после матча 29-го тура РФС с «Тереком» (3:0), на котором «Спартаку» вручили Кубок чемпионов России.
Урок был посвящён волонтёрской программе и предстоящему Кубку конфедераций-2017. После урока Глушаков сыграл за команду школы 1293 против команды Сергея Белоголовцева и волонтёров.
Восьмой по счёту Кубок конфедераций пройдёт в России с 17 июня по 2 июля 2017 года.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter