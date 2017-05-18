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18 мая 2017, 13:00 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Глушаков провел «футбольный урок» в московской школе после матча с «Тереком»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков провел «футбольной урок» в московской школе номер 1293.

Полузащитник Спартака и сборной России Денис <span class=error>Глушаков</span> провел футбольной урок в московской школе номер 1293. Увеличить
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Футболист приехали к школьникам сразу на утро после матча 29-го тура РФС с «Тереком» (3:0), на котором «Спартаку» вручили Кубок чемпионов России.

Урок был посвящён волонтёрской программе и предстоящему Кубку конфедераций-2017. После урока Глушаков сыграл за команду школы 1293 против команды Сергея Белоголовцева и волонтёров.

Восьмой по счёту Кубок конфедераций пройдёт в России с 17 июня по 2 июля 2017 года.

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