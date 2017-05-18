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18 мая 2017, 12:55 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Лунёв выбыл из-за травмы на одну неделю

Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв выбыл из-за травмы на одну неделю.

У футболиста диагностировано повреждение боковой коллатеральной связки, сообщает «Спорт FM». Голкипер петербургского клуба получил травму в домашней игре с «Краснодаром» (1:0) и был заменён в первом тайме.

В 30-м туре РФПЛ «Зенит» в гостях сыграет с «Локомотивом». За тур до окончания сезона петербуржцы отстают от ЦСКА, который занимает второе место, на одно очко.

Лунёв в текущем сезоне в составе «Зенита» провёл 10 матчей в Премьер-Лиге, в которых пропустил пять голов.

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