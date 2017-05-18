Лунёв выбыл из-за травмы на одну неделю

У футболиста диагностировано повреждение боковой коллатеральной связки, сообщает «Спорт FM». Голкипер петербургского клуба получил травму в домашней игре с «Краснодаром» (1:0) и был заменён в первом тайме.

В 30-м туре РФПЛ «Зенит» в гостях сыграет с «Локомотивом». За тур до окончания сезона петербуржцы отстают от ЦСКА, который занимает второе место, на одно очко.