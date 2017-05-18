Лунёв выбыл из-за травмы на одну неделю
Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв выбыл
из-за травмы на одну неделю.
У футболиста диагностировано повреждение боковой коллатеральной связки, сообщает «Спорт FM». Голкипер петербургского клуба получил травму в домашней игре с «Краснодаром» (1:0) и был заменён в первом тайме.
В 30-м туре РФПЛ «Зенит» в гостях сыграет с «Локомотивом». За тур до окончания сезона петербуржцы отстают от ЦСКА, который занимает второе место, на одно очко.
Лунёв в текущем сезоне в составе «Зенита» провёл 10 матчей в
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