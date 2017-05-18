Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29784143/
18 мая 2017, 12:01 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

У «Зенита» все хорошо. Вот только Дзюбу жалко… Колонка Юрия Цыбанева

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев задается вопросом: куда исчезли амбиции Питера?

Обозреватель Советского спорта Юрий <span class=error>Цыбанев</span> задается вопросом: куда исчезли амбиции Питера? Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В полночь после предпоследнего тура с неослабным вниманием послушал студию телеканала «Матч ТВ». Конкретно — оценку завершающегося сезона «Зенита». Знаем: по известным причинам точка зрения футбольных тележурналистов лишена возможности сильно отличаться от позиции самого питерского клуба. Следовательно, услышанное в студии могло претендовать на достаточную информативность.

Что же было произнесено в эфире? Сезон у «Зенита» получился неплохим. Главное — то, что команда, второй год кряду занимая, по всей финишной вероятности, третье место, удерживается в лидерской обойме. Очков набрано столько же, сколько и в предыдущем чемпионате. Пришло много новичков, поэтому не удалось достичь большего. Но постепенно выдающийся тренер Мирча Луческу разберется в кадровой ситуации, и уж со следующего-то сезона «Зенит» заиграет по-чемпионски. Иного и быть не может, потому что во времена оны Луческу придал донецкому «Шахтеру» подлинное великолепие, начав вообще с нуля.

Такой деликатный надрез незавидных зенитовских реалий, признаться, не только легко удерживал мое неослабное внимание. Еще и после эфира пришлось сделать над собственным разумом усилие, чтобы уложить произнесенные оценки в голове.

Для «Зенита», с бюджетом в полтора раза богаче спартаковского, это нормально — всего лишь удерживаться в тройке?!

Предыдущий сезон, крайний в питерской командировке Виллаша-Боаша, — это объективный критерий, по которому следует оценивать качество трудов Луческу?! А ничего, что португалец дорабатывал, нетерпеливо срывая листки календаря, только и думая, когда же истечет этот опостылевший контракт? Ничего, что «Зенит» тогда, какой-то своей частью с тренером солидаризируясь, играл через пень-колоду? по которому следует оценивать качество трудов Луческу?! А как же дубль с Невио Скалой, сделанный за сезон до появления румына в Донецке?

Обилие новичков есть помеха работе, по которому следует оценивать качество трудов Луческу?! А как же «Спартак», пополнявшийся летом и зимой не менее активно? И в оперативном порядке выжимавший из новичков все возможное усиление игры, а также четко их ранжировавший?

…Давным-давно, когда я только начинал в журналистике и по-редакторски отвечал за свой раздел, столь же начинающий автор принес материал. Я прочитал — и, честно, не смог уловить суть и сформировать собственную редакторскую оценку. Потому не нашел ничего лучше, как в лоб автора спросить: «А самому-то нравится?». Тот замялся от неожиданности….

А вот «Зениту» содеянное собой любимым на поле, выходит дело, нравится. В общем и целом. Ну, на здоровье.

Однако меньше всего хотелось бы сейчас оказаться на месте Артема Дзюбы. Он-то, вспомним, шел в «Зенит» на повышение качества футбольной среды, окружающей его на поле. Шел за более высоким статусом и за звонкими титулами. И он уже два года лезет из кожи вон, чтобы соответствовать поставленным перед собой задачам.

Но клуб и команда, оказывается, уже переложились в другую реальность, в другую ментальность. Где место в тройке — совсем неплохо. И даже хорошо.

Дзюбу жалко….

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
16 марта

Чем Шипачев похож на Овечкина?

«Такие, как Шарапова, больше никогда не должны играть!» Реакция Запада на камбэк Марии

10 тысяч долларов не хватит? Сколько стоит съездить на Чемпионат мира по хоккею 2017