У «Зенита» все хорошо. Вот только Дзюбу жалко… Колонка Юрия Цыбанева
Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев задается вопросом: куда исчезли амбиции Питера?
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В полночь после предпоследнего тура с неослабным вниманием послушал студию телеканала «Матч ТВ». Конкретно — оценку завершающегося сезона «Зенита». Знаем: по известным причинам точка зрения футбольных тележурналистов лишена возможности сильно отличаться от позиции самого питерского клуба. Следовательно, услышанное в студии могло претендовать на достаточную информативность.
Что же было произнесено в эфире? Сезон у «Зенита» получился неплохим. Главное — то, что команда, второй год кряду занимая, по всей финишной вероятности, третье место, удерживается в лидерской обойме. Очков набрано столько же, сколько и в предыдущем чемпионате. Пришло много новичков, поэтому не удалось достичь большего. Но постепенно выдающийся тренер Мирча Луческу разберется в кадровой ситуации, и уж со
Такой деликатный надрез незавидных зенитовских реалий, признаться, не только легко удерживал мое неослабное внимание. Еще и после эфира пришлось сделать над собственным разумом усилие, чтобы уложить произнесенные оценки в голове.
Для «Зенита», с бюджетом в полтора раза богаче спартаковского, это нормально — всего лишь удерживаться в тройке?!
Предыдущий сезон, крайний в питерской командировке
Обилие новичков есть помеха работе, по которому следует оценивать качество трудов Луческу?! А как же «Спартак», пополнявшийся летом и зимой не менее активно? И в оперативном порядке выжимавший из новичков все возможное усиление игры, а также четко их ранжировавший?
…Давным-давно, когда я только начинал в журналистике и
А вот «Зениту» содеянное собой любимым на поле, выходит дело, нравится. В общем и целом. Ну, на здоровье.
Однако меньше всего хотелось бы сейчас оказаться на месте Артема Дзюбы.
Но клуб и команда, оказывается, уже переложились в другую реальность, в другую ментальность. Где место в тройке — совсем неплохо. И даже хорошо.
Дзюбу жалко….
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