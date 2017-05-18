«Спартак» повторил рекорд посещаемости чемпионатов России
По итогам нынешнего сезона РФПЛ домашняя посещаемость московского «Спартака» в среднем составила почти 33 тыс. человек.
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Это повторение рекорда в чемпионатах России, сообщает руководитель агентства СК Сергей Корытов.
Сейчас пятёрка самых посещаемых клубов за сезон во всех российских первенствах выглядит следующим образом (средняя посещаемость домашних игр):
1. «Спартак-Алания» (Владикавказ) — 32 750 чел. (сезон-1995).
2. «Спартак» (Москва) — 32 750 чел. (сезон-2016/17).
3, «Крылья Советов» (Самара) — 26 000 чел. (сезон-2003).
4. «Волгарь-Газпром» (Астрахань) — 25 000 чел. (сезон-2001).
5. «Факел» (Воронеж) — 24 750 чел. (сезон-1999).
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