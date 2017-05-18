Стипе Плетикоса: Федун хотел сдержать слово, но в Европе сказали бы: взятка
Бывший вратарь
красно-белых, который приехал в Москву отпраздновать чемпионство ставшего родным для него клуба, стал гостем редакции «СЭ».
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— Что вас привело в Москву, Стипе?
— В этом году после окончания игровой карьеры появилось свободное время, много езжу по Европе, и вот теперь наступил отличный повод навестить Москву, разделить радость с болельщиками «Спартака» по поводу чемпионства. Хотел приехать еще на игру с «Зенитом», но дата совпала с Пасхой, не получилось. Тогда решил, что на «Тереке» точно буду. Думал, это станет определяющей игрой в борьбе за титул. Немного ошибся, и это здорово! Теперь я просто могу порадоваться вместе со всеми
— Когда вы поняли, что «Спартак» станет чемпионом?
— Всегда слежу за командой, хотя и не все матчи удается посмотреть. Но еще осенью, когда я увидел, как Каррера строит игру, сразу понял: шанс есть, и очень хороший. В современном футболе очень многое зависит от тренера. А Каррера проводит выдающуюся тактическую работу. Плюс видно, что и атмосфера в команде отличная, явно сложились хорошие отношения между игроками и тренером. Для меня итальянские тренеры — лучшие в мире. Может, серия А — не самый зрелищный турнир, но в плане тактики — это лучшая для меня лига «Спартак» — команда, которую создали по итальянской модели. И это сработало.
— Стало быть, не хватало только итальянского тренера?
— Необязательно. Мне удалось 6 месяцев поработать с Бекиевичем в «Ростове», он тоже великолепный тактик. Успел два раза выиграть чемпионат с «Рубином», обойдя ЦСКА, «Спартак» и «Зенит»,
— У Бердыева тоже получилась своего рода итальянская команда?
— Да. Он знает, как выиграть чемпионат с командой не такого высокого уровня, как «Спартак», «Зенит» и ЦСКА. Успел два раза с «Рубином» и немного не хватило с «Ростовом». Он заработал авторитет в команде своими тренировками, отношением футболу и идеями. Мы всегда занимались полностью сконцентрированными, и на каждое упражнение делали на 100% без расслабленности. Тогда это переносится на игру и приносится результат.
— Когда вы играли, шли разговоры, что необходимо вернуть старый спартаковский футбол, основанный на стенках.
— Все понимают, что на сегодняшний день спартаковскую игру того времени очень трудно повторить. Футбол очень изменился. В России футбол стал более прагматичным, и все команды стали более организованными. Многие играют в пять защитников, и очень тяжело создавать моменты.
— Говорят, что спартаковский футбол расцветал в 90-е
— Когда в детстве начали смотреть матчи с отцом в Сплите, футболисты из поколения «Хайдука» конца 80-х — начала 90-х играли в самый красивый футбол, на мой взгляд. Тогда игра было более открытой. Сегодня нужно быть «Барселоной» или «Реалом», чтобы играть в такой футбол.
«СТИПЕ, КУДА ТЫ ПРИШЕЛ?»
— Вы играли во многих командах. Почему именно «Спартак» занял особенное место для вас?
— Хороший вопрос, ведь это действительно так. «Спартак» — единственная команда, которая дала мне те же эмоции, что были в Сплите, в родном «Хайдуке». Заняла такое же важное место. И сейчас, когда я узнал, что «Спартак» стал чемпионом, в груди стало горячо. Это же не просто так, значит, это
— Эта любовь возникла с первого матча в «Спартаке»?
— О, первый матч буду вспоминать долго. Я ведь когда приходил, не был хорошо знаком с ситуацией, не знал, как болельщики любят Войцеха Ковалевски. Выхожу на поле в матче с «Амкаром» в Лужниках, смотрю на трибуну, а там все флаги с номером 32, Войцех в воротах и все такое прочее. Я себе сказал: «Стипе, Стипе, куда ты пришел!» Но в итоге с хорошим отношением, с хорошими играми повернул ситуацию в свою пользу. Стал в «Спартаке» своим.
— Алексей Зуев рассказывал, как они с Войцехом чуть не подрались на тренировке, а потом стали друзьями.
— У нас хорошие отношения были. Не могу сказать, что очень дружили, но как минимум друг друга уважали. Мне искреннее жаль, что так произошло между нами. Я пришел в «Шахтер», он ушел, пришел в «Спартак» — то же самое. Но это жизнь, это футбол.
— В «Легию» тренером вратарей не пойдете?
— О. нет! Не надо Войцеха пугать (смеется).
— У вас со «Спартаком» наверняка связаны разные воспоминания — в том числе и неприятные.
— Было грустно, когда пришло время расставаться. Я почувствовал, что все кончено, как только Карпин убрал меня из состава
— То лето вообще получилось сложным — «Селтик», ЦСКА, «Локомотив», голы на последних минутах.
— Было очень много памятных моментов. К концу мы показали характер и вернулись. Помню, когда Станислав Черчесов написал на доске в раздевалке: «Шесть игр — шесть финалов. Все выиграем и будем чемпионами». С Титовым, Бояринцевым и Калиниченко и остальными много общались между собой, и были достаточно мотивированными, чтобы победить во всех. Иногда требуется немного удачи. В матче с «Сатурном» ее не хватило.
В ШОТЛАНДИИ ДО СИХ ПОР ПОМНЯТ МАТЧ «СЕЛТИК» — «СПАРТАК»
— Игра с «Селтиком» в Глазго — самый классный футбол того «Спартака?
— Думаю, это один из самых классных матчей, в которых я вообще принимал участие за всю карьеру. Столько моментов было у одних и других ворот! Я играл здорово. У нас было преимущество, в
— В Шотландии признали тот матч одним из лучших в истории стадиона.
— Игра была замечательная, и мне доставило удовольствие выступать в атмосфере такого стадиона. Кстати, несколько дней назад звонили из «Селтика» и записали большое интервью в канун 10-летия встречи. Там действительно считают матч знаковым для истории клуба.
— До этого года была такая тенденция, что многие, с кем «Спартак» расставался в двухтысячные годы, по разным причинам, выигрывали титул. Вы, например, это сделали с «Ростовом» и тоже раньше
— Расскажу вам одну историю. Когда мы выиграли этот кубок, были Дзюба и Джано. Мы сидим в раздевалке и разговариваем втроем. Приходит Шикунов, который тоже работал в «Спартаке», и говорит: «Что вы там бурчите?» Я говорю: «Смотри, мы должны были прийти из “Спартака” в “Ростов”, чтобы завоевать
— «Ростов» вас не удивил в этом году?
— Он постоянно меня удивляет, как и всех. Ростовчане здорово сыграли в Лиге чемпионов, почти на равных бились с грандами мирового футбола, причем не только дома, но и на выезде. Ребята просто молодцы. И хотел бы поздравить Курбана Бердыева. Он опять сумел сделать чудо. Надеюсь, «Ростов» продолжит в том же духе. Конечно, в этом году было гораздо тяжелее играть в Лиге чемпионов и чемпионате. Набор футболистов всегда должен быть все лучше и лучше. Но еще есть шанс зацепиться за Лигу Европы.
— Несмотря на финансовые проблемы?
— Об этом лучше не говорить. У меня тоже был такой период. Вспоминаю эти моменты, было очень тяжело. Ты не можешь полностью сконцентрироваться на своей работе, когда к тебе заходят ребята, в том числе иностранцы, и спрашивают, когда будет зарплата, просят пойти, поговорить с руководством, когда постоянно стоял вопрос, выйдем на тренировку или не выйдем. Нам говорили, что деньги будут через два, три, четыре месяца, что их в итоге все равно заплатят. Предлагали потерпеть. Жаль, что такая ситуация складывалась, потому что этот город и болельщики заслужили намного больше.
— Именно вы ходили на переговоры?
— Да. Когда выиграли кубок, я думал, что сейчас нас поддержат, усилят команду, заплатят, но после этой победы стало еще хуже. Невероятно. Я помню, что после выигрыша кубка был перерыв, выходные. Я приехал на сбор, а там было всего десять человек, не было вообще команды. Мы потом играли с «Трабзонспором» в Лиге Европы и еле успели собрать команду. Жалко, что так произошло. Должно было быть наоборот.
ВОТ ПОЧЕМУ БЕРДЫЕВ НЕ ИДЕТ В «СПАРТАК» ИЛИ «ЗЕНИТ»
— В итоге
— Потому что он — большой человек. Если бы сейчас Бердыев попросил ему помочь, я бы это сразу сделал. Когда в Ростове играли сборные Хорватии и России, я приехал со своей сборной — зашел к нему. Понимаете, есть такие люди, с которыми встречаешься и испытываешь положительные эмоции,
— Когда шли разговоры, что Бердыев может возглавить «Спартак», вы болели за него?
— Да. Потому что я знаю, что этот человек может добиться успеха. Но в то же время он любит работать сам. Думаю,
ПРОБЛЕМА СБОРНОЙ РОССИИ — В ПОЗДНЕЙ СМЕНЕ ПОКОЛЕНИЙ
— Есть мнение, что Бердыев должен Черчесова, если сборная провалится на Кубке конфедераций.
— Это очень глубокая проблема. Она не Черчесова или Бердыева, она кроется в футбольного хозяйства, которое долгое время в России работало неправильно не на правильном пути. Когда шли разговоры про меня и про лимит, я всегда говорил, что этот лимит не нужен российскому футболу. Очень много денег клубы тратят на зарплаты российских футболистов, но лучше один кусочек этих денег уже
Мне кажется, есть еще одна важная проблема.
— Какая?
— В России поздно провели смену поколений. Надо было заранее думать и готовить команду к домашнему чемпионату мира. Если, не дай бог, Россия провалит этот чемпионат мира, будет кошмар. Но тренеру было бы намного легче, если бы смену поколений провели раньше.
— Вы играли с разными поколениями российских футболистов. Действительно ли нынешнее — намного слабее?
— Это не только в России, но и везде в мире так. Качество футболистов упало, поэтому и цены на хороших игроков стали такими сумасшедшими. Думаю, ни один футболист не может стоить сто миллионов евро. Это нереальные деньги. Сегодня выросло целое поколение, которое живет смартфонами и компьютерными играми. Ребята закрываются и сидят дома. Не только в России, но и в других странах. В Хорватии меня подключили к работе министерства спорта по развитию детского футбола. Мы пытаемся
— Вы сейчас работаете в министерстве?
— Нет, просто помогаю как эксперт, консультант. Раньше у меня ничего не было, кроме мяча, и я каждый день по
— Вы сказали, что нынешнее поколение футболистов в мире слабее, но появился же, например, такой уникум, как Мбаппе.
— Он еще молодой. Некоторые родители думают, что их сын, которому одиннадцать или двенадцать лет, завтра будет вторым Мессии или Криштиану Роналду. Я им говорю, что когда играл в сборной Хорватии, там было несколько футболистов, которые, выступая даже за юношескую сборную, считались лучшими в стране. Но в итоге никто из них не играл в «Реале». Мбаппе только выстрелил и за него уже предлагают миллионов пятьдесят — шестьдесят.
— Да нет, больше ста просят. Владелец «Спартака» Леонид Федун поинтересовался, ему сказали — двести. Но сейчас «Монако» хочет получить за него сто двадцать миллионов.
— С ума сойти. Но откуда мы знаем, какой Мбаппе человек, как он будет взрослеть, и относиться к деньгам?
ДЗЮБА — ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК, НО Я БЫ КОМАНДУ НЕ ПРЕДАЛ
— Дзюба ушел из «Спартака» в «Зенит» за титулами, но свою роль сыграл и денежный вопрос. Как могли бы оценить этот трансфер? Артем был прав или ему стоило остаться в «Спартаке»?
— Если смотреть на сегодняшний день, можно сказать, что это была ошибка. Когда он уходил, никто не знал, что так будет. У каждого человека свой путь. Ты сам выбираешь, куда идти. Будь у меня такая ситуация, я бы остался в родной команде.
— Вы зарабатывали хорошие деньги. Неужели для человека, получающего миллионы в год, столь важны лишние 500 тысяч?
— Важно правильно распоряжаться деньгами. Лично для меня, что пять миллионов, что пятьдесят миллионов — одинаково.
— Серьезно?
— Да.
— У вас такая есть?
— Есть. На семь метров. Небольшая, удобная и практичная, стоит на причале в Хорватии. Рядом со Сплитом много маленьких островов, куда можно доплыть отдохнуть и искупаться. Управляю сам, проходил специальные курсы.
— В кругосветное путешествие не хотите отправиться?
— Ой,
— Каким человеком вам запомнился Дзюба?
— Зороший парень. У меня с ним были отличные отношения. Играть с Артемом было удовольствием. В «Ростове» он провел прекрасный сезон, забил больше 20 голов. Это работящий футболист и человек с отличным чувством юмора.
— Ваш уход из «Спартака» получился не самым благополучным. Однако вы признаетесь в любви к клубу. Дзюба же затаил обиду на отдельных людей, нелицеприятно высказывается в адрес болельщиков. В чем причина?
— Не знаю, что его так разозлило. Могу сказать за себя. Когда я вернулся в аренду в «Хайдук» из «Шахтера», был непростой момент. Меня приглашали в загребское «Динамо» — главного конкурента команды из Сплита. Но ты должен делать то, что подсказывает сердце. Если из тебя в родном клубе сделали человека и футболиста, то никакие деньги в мире не заставят предать этих людей и уйти к злейшему сопернику. Отказываясь от перехода в Загреб, в первую очередь я думал за себя и о своем отце — страстном фанате «Хайдука». Я не мог предать его. Возможно, это решение было самым правильным в моей жизни.
— От перехода в «Зенит» или ЦСКА тоже отказались бы?
— Сто процентов. Есть идеалы, которые не предаются. Самые лучшие в жизни вещи — бесплатные.
— Что вы подразумеваете?
— Эмоции! Когда «Спартак» стал чемпионом, мне пришло огромное количество поздравлений. Звонили журналисты, «Спорт-Экспресс» в гости пригласил. Вот такие эмоции, а не деньги, которые я бы никогда не получил в стане врага, имеют огромное значение для меня и моей семьи.
— Вам же довелось выходить на поле «Открытие Арены»?
— Один раз там играл, когда «Ростов» приезжал. Накануне побывал на стадионе в качестве простого зрителя — понравилось все. А музей! Я был в шоке, когда зашел внутрь. Это неописуемый восторг! Вы бы видели медиазал, где собраны видеозаписи о каждом футболисте, игравшем за «Спартак», а это более 600 человек! Я увидел свои фотографии, моменты матчей.
Не так много клубов в мире, которые так заботятся о своих бывших футболистах. «Спартак» доказал, что для него важна история. И это здорово. В музее я записал кучу видео на телефон, теперь буду смотреть дома и вспоминать. Это эмоции, которые останутся со мной до самой смерти.
— Директор музея Алексей Матвеев внес в видеоподборку пропущенные вами голы?
— Только сейвы, о каких голах вы говорите? (смеется).
КАРПИН ОЧЕНЬ ХОТЕЛ ТРЕНИРОВАТЬ И ОРАЛ НА КОМАНДУ ПРИ ЛАУДРУПЕ
— Самое яркое спасение в вашей карьере?
— Их было несколько. Отмечу первый матч за «Спартак» с «Амкаром», игры с «Зенитом». А самое запоминающееся событие — победа над ЦСКА, когда не могли выиграть у армейцев 7 лет. Был непростой сезон, мы считались аутсайдерами в дерби, но смогли найти силы и победить.
— Лаудрупу за тот матч были готовы простить все неудачи.
— У него были очень интересные тренировки, весь процесс был выстроен здорово. Но ему помешало незнание русского языка и некоторые особенности характера. Он — очень тихий человек, никогда не повышал голос, не предъявлял претензий. Переводчику было нереально донести его слова команде. Однако я рад, что мне довелось поработать с ним, ведь Лаудруп — один из лучших футболистов в истории.
— Вам не казалось, что Карпин, будучи тогда генеральным директором, сам очень хотел тренировать?
— Вы правы. Валерий очень часто заходил в раздевалку, вмешивался в работу, высказывал команде претензии. Не знаю, почему Лаудруп разрешил ему так делать. Возможно, должность обязывала так говорить Карпину, но когда такое происходит в раздевалке, авторитет тренера падает.
— Карпин пихал игрокам?
— Да. Возможно, он говорил правильные вещи, не спорю. Только это должно быть
— Помните момент, когда объявили об отставке Лаудрупа?
— Мы тогда проиграли «Динамо» на Кубок. Нам сказали об этом на следующий день на базе. Тренер с помощниками пришел попрощаться с командой и сказал, что его работа окончена.
— Было предчувствие, что дни Лаудрупа в «Спартаке» сочтены?
— Предыдущий сезон закончили на восьмом месте, в первых турах набрали мало очков, не смогли выйти из группы Лиги Европы. Да, наверное.
— Карпин похож по эмоциям на Карреру?
— Есть сходство. Валерий — сильный мотиватор, ему помогало спартаковское прошлое, для него этот клуб не был чужим.
— Общались с ним после вашего расставания?
— Очень мало. Тогда, в 2009-м он вызвал меня к себе в тренерскую и сказал, что я лучший футболист «Спартака», но играть не буду
АКИНФЕЕВ НЕ ЗАСЛУЖИЛ НАСМЕШЕК
— Вы с Карпиным никак не конфликтовали?
— Нет! У меня за всю карьеру никогда не было конфликтов.
— В то время получила распространение версия, что Карпин, мол, хотел, чтобы слушали только его, и что ему был неудобен Плетикоса, которого футболисты также слушали.
— Может быть, это тоже послужило причиной. Везде, где довелось играть, я делал все от меня зависящее для команды. Авторитет можно завоевать только при таком отношении к работе. Чтобы тебя уважали партнеры, и тренироваться нужно с максимальной отдачей. Я это давно понял. Тогда же случился один из редких эпизодов в моей карьере, о котором сожалею. Очень грустно, что так вышло.
— Джанаев был еще сырой?
— Нет, он уже здорово играл, как и команда в целом. К сожалению, в конце чемпионата Джанаев наделал ошибок. Возможно, на него, молодого парня, повлияло напряжение чемпионской гонки. Но он молодец, что впоследствии показал, что может стабильно играть на высоком уровне.
— Это заслуга Джанаева или
— Прежде всего, это заслуга его самого. Ведь он проявил характер. Вместе с тем команду Бекиевича можно сравнить с «Атлетико» во главе с Диего Симеоне. Игроки не теряют концентрацию, тактически грамотно располагаются на поле, страхуют друг друга и не позволяют соперникам бить по воротам из самой опасной центральной зоны. В таких командах вратарям значительно легче. Сужу по себе. Когда в 20 лет начал играть за сборную Хорватии, мне помогло то, что рядом находились Игор Тудор, который был одним из лидеров в «Ювентусе», Дарио Шимич, который играл за «Интер» и «Милан», Йосип Шимунич, один из лучших в то время защитников в германской бундеслиге, Роберт Ковач, который был одним из лучших в «Баварии». Когда они располагались передо мной, я мог просто курить. Когда же ты проводишь
— Никите Медведеву 22 года, он только в этом сезоне дебютировал в
— Нет, конечно. От вратаря тоже требуются мастерство и психологическая устойчивость, чтобы своими ошибками он не подводил команду. Понятно, что с Медведевым поработал Виталий Кафанов, фантастический специалист, который следит за современными тенденциями в тренерском деле и психологически правильно настраивает вратарей. А партнеры и общее командное построение помогают играть еще лучше.
— Когда Джанаев восстановится от травмы, как ему ужиться в одной берлоге с Медведевым?
— Это решать тренерам, которые каждый день видят, как люди тренируются и играют.
— Согласны с тем, что в России при общих проблемах с подготовкой футболистов у вратарей дело обстоит хорошо?
— Да. И в данном случае лимит помогает. Ты знаешь, что тебя не уберут после первого же промаха, и в психологическом плане это важно.
— Кто, на ваш взгляд, лучший на сегодняшний день вратарь России?
— Акинфеев, который очень редко ошибается и всегда выступает на очень высоком уровне. У всех случаются кризисы, но Игорь очень быстро их преодолевает.
— В чем секрет Акинфеева?
— Ему помогает то, что он давно играет в чемпионате России. Когда я выступал за «Хайдук», то знал, кто из футболистов как бьет, как следует подготовиться к тому или иному сопернику. В «Тоттенхэме» и «Депортиво» тренеры вратарей нам всегда перед матчем показывали, как игроки чужой команды исполняют пенальти или навесы. Кроме того, у Акинфеева сильный характер, который помог ему вернуться на прежний уровень после двух серьезных травм. Игорь — молодец!
— А что вы думаете о его серии в Лиге чемпионов, над которой даже посмеиваются?
— Не понимаю этого. Акинфеев такого отношения не заслужил. Он многое дал и ЦСКА, и сборной. А пропущенные голы — следствие игры не одного человека, а всей команды.
МАТЧИ С ЦСКА БЫЛИ ПРИНЦИПИАЛЬНЫМИ И В «РОСТОВЕ»
— Самый обидный гол в карьере вы, наверное, пропустили в сентябре 2007 года от армейца Янчика?
— Может быть. Тем более, что, оглядываясь назад, приходишь к выводу, что, возможно, гол, позволивший ЦСКА сделать ничью, лишил нас в том году чемпионства. Никогда не забуду тот момент. Это одно из самых печальных моих воспоминаний.
— Мяч тогда издевательски медленно залетел в ворота…
— Вот именно. Я уже готовился отразить удар головой Игнашевича, когда Янчик подставил ногу, изменил направление полета мяча, и тот, будто в замедленной съемке, «парашютиком» залетел в ворота. Не должны мы были доводить до штрафного, после подачи которого ЦСКА сравнял счет. Могли спокойно выбить мяч
— Когда вы оказались в «Ростове», встречи с ЦСКА остались для вас принципиальными?
— Конечно. Прекрасно помню полуфинал Кубка с армейцами четыре года назад на своем поле, проигранный нами в дополнительное время — 0:2. Мы потерпели поражение, но та игра стала переломной в сознании команды. Она поняла, что в следующем сезоне способна добиться
— Удивлены прогрессом Калачева за последние два года?
— Очень! Футболисты, которые старше 35, обычно играют от центра поля до чужой штрафной. А Тимофей — резво бегает по всей бровке! И как он играл в этом году, это просто нереально. У Калачева тоже очень сильный характер. Он любит и умеет отдавать голевые передачи, большой молодец. Как и Гацкан. Эти два футболиста дольше всех в «Ростове», они показали, что еще
ОТКАЗАЛСЯ ОТ МАШИН ФЕДУНА ЗА ВСЮ КОМАНДУ
— С кем из «Спартака» общаетесь?
— Иногда с Селиховым. С Леонидом Трахтенбергом связь держу. И, пожалуй, все.
— Остался, кажется, лишь Макеев.
— Да. И тот в «Спартаке-2».
— С Леонидом Федуном?
— Нет.
— Все мы помним обещание Федуна — подарить хорватам машины за победу над Англией, благодаря которой Россия смогла попасть на Euro-2008. В Москве у вас будет возможность увидеть его и напомнить об этом!
— Так мы не раз виделись после этого! Разговаривали на эту тему сразу, когда я вернулся после игры на «Уэмбли» в клуб. Леонид Арнольдович подтвердил, что подарит машину, хотел сдержать слово. Но я ответил, что не нужно, пусть это и выглядит красивым поступком, но может сложиться неприятная ситуация как для нас, так и для него. Вы же сами знаете, что происходит в ФИФА, и УЕФА, в Европе могли расценить подарок как взятку и так далее.
— Вы отказались только от своей машины?
— Нет, сразу от лица всей команды! А мне от Федуна хватило денег, которые были положены по контракту.
— Самый памятный разговор с владельцем? Чем он вас удивил?
— Федун очень грамотный и спокойный человек, хорошо общается, искренне любит команду. Я очень рад за него сейчас, потому что знаю, сколько средств он вкладывал все эти годы. Рад, что много денег направляется и на академию, это очень важно для будущего поколения. Плюс Леонид Арнольдович построил замечательный стадион. Возможно, это как раз стало последним шагом к тому, чтобы «Спартак» выиграл чемпионство. Поздравляю его! И спасибо ему как президенту, что он так помогает народной команде.
КОНСПЕКТЫ ЛАУДРУПА, ЧЕРЧЕСОВА, БЕРДЫЕВА, ЛУЧЕСКУ…
— Какие у вас сейчас жизненные планы?
— Точно не буду тренером.
— Говорили, что если Бердыев позовет — придете.
— Немного не так. Я сказал в сослагательном наклонении: «Я бы пришел!» А на самом деле, у меня сейчас три лучших друга работают главными тренерами — Игор Тудор в «Галатасарае», Иван Юрич — в «Дженоа», Иван Леко — в бельгийском «Сент-Трюйдене». Они все меня звали, но — не хочу. Я ведь и закончил с футболом потому, что хочу уделять время семье. У меня четверо маленьких детей, самому старшему — семь лет. Когда ты футболист, у тебя есть гарантия, что
Тренерская работа — очень серьезный труд. Ты почти с утра до вечера занимаешься делами команды, трансферами, придумываешь план занятий. То есть отбираешь у себя время, которое можешь посвятить жене и детям.
— И сейчас вы занимаетесь только семьей?
— Учусь еще и в двух университетах — спортивного менеджмента в Сплите и в академии тренеров, там получил лицензию B. В следующем году иду на A, потом и на Pro. Они нужны, если хочешь возглавлять команду и даже если хочешь работать в руководстве, быть, к примеру, спортивным директором. Хочу знать тренировочный процесс изнутри, как он построен, почему в каждом упражнении бегают
— Конспекты пишете. А автобиографию не хотите?
— Пока не думаю об этом. Возможно, в будущем, но сейчас я еще молодой для книги!
— Каким видите будущее «Спартака»?
— Фундамент уже есть. И главное — есть тренер. Каррера — один из главных факторов, благодаря которому я вижу хорошую перспективу у «Спартака». Сейчас же очень важно усилить требуемые позиции. Предстоит играть в Лиге чемпионов, нужны новые качественные футболисты с хорошими характеристиками и сильным менталитетом, ведь играть нужно будет через два дня на третий, потребуется ротация.
— Можете сказать, что нынешний чемпионский «Спартак» — это всерьез и надолго?
— Думаю, так и есть. Взять те же финансовые вопросы, которые президент способен закрыть. Если Промесу придет предложение из Европы, то Федун способен предложить новые условия, чтобы голландец остался. Это тоже очень важно. Я думаю, что все самое хорошее для клуба еще впереди. И надеюсь, что сейчас пришла новая эра «Спартака».
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