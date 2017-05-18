Стипе Плетикоса: Федун хотел сдержать слово, но в Европе сказали бы: взятка

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Что вас привело в Москву, Стипе?

— В этом году после окончания игровой карьеры появилось свободное время, много езжу по Европе, и вот теперь наступил отличный повод навестить Москву, разделить радость с болельщиками «Спартака» по поводу чемпионства. Хотел приехать еще на игру с «Зенитом», но дата совпала с Пасхой, не получилось. Тогда решил, что на «Тереке» точно буду. Думал, это станет определяющей игрой в борьбе за титул. Немного ошибся, и это здорово! Теперь я просто могу порадоваться вместе со всеми красно-белыми и увидеть, как команде вручают кубок.

— Когда вы поняли, что «Спартак» станет чемпионом?

— Всегда слежу за командой, хотя и не все матчи удается посмотреть. Но еще осенью, когда я увидел, как Каррера строит игру, сразу понял: шанс есть, и очень хороший. В современном футболе очень многое зависит от тренера. А Каррера проводит выдающуюся тактическую работу. Плюс видно, что и атмосфера в команде отличная, явно сложились хорошие отношения между игроками и тренером. Для меня итальянские тренеры — лучшие в мире. Может, серия А — не самый зрелищный турнир, но в плане тактики — это лучшая для меня лига «Спартак» — команда, которую создали по итальянской модели. И это сработало.

— Стало быть, не хватало только итальянского тренера?

— Необязательно. Мне удалось 6 месяцев поработать с Бекиевичем в «Ростове», он тоже великолепный тактик. Успел два раза выиграть чемпионат с «Рубином», обойдя ЦСКА, «Спартак» и «Зенит», чуть-чуть ему не хватило до титула с «Ростовом». Футбол в России — особенный. Если играть тактически грамотно в обороне и умело использовать контратаки, то можно компенсировать даже нехватку индивидуального мастерства. «Спартаку» повезло в том плане, что помимо отличной тактической работы, у него еще и есть классные футболисты, которые могут на последних минутах забивать сумасшедшие голы.

— У Бердыева тоже получилась своего рода итальянская команда?

— Да. Он знает, как выиграть чемпионат с командой не такого высокого уровня, как «Спартак», «Зенит» и ЦСКА. Успел два раза с «Рубином» и немного не хватило с «Ростовом». Он заработал авторитет в команде своими тренировками, отношением футболу и идеями. Мы всегда занимались полностью сконцентрированными, и на каждое упражнение делали на 100% без расслабленности. Тогда это переносится на игру и приносится результат.

— Когда вы играли, шли разговоры, что необходимо вернуть старый спартаковский футбол, основанный на стенках.

— Все понимают, что на сегодняшний день спартаковскую игру того времени очень трудно повторить. Футбол очень изменился. В России футбол стал более прагматичным, и все команды стали более организованными. Многие играют в пять защитников, и очень тяжело создавать моменты.

— Говорят, что спартаковский футбол расцветал в 90-е из-за такого активного сопротивления соперников.

— Когда в детстве начали смотреть матчи с отцом в Сплите, футболисты из поколения «Хайдука» конца 80-х — начала 90-х играли в самый красивый футбол, на мой взгляд. Тогда игра было более открытой. Сегодня нужно быть «Барселоной» или «Реалом», чтобы играть в такой футбол.

«СТИПЕ, КУДА ТЫ ПРИШЕЛ?»

— Вы играли во многих командах. Почему именно «Спартак» занял особенное место для вас?

— Хороший вопрос, ведь это действительно так. «Спартак» — единственная команда, которая дала мне те же эмоции, что были в Сплите, в родном «Хайдуке». Заняла такое же важное место. И сейчас, когда я узнал, что «Спартак» стал чемпионом, в груди стало горячо. Это же не просто так, значит, это какое-то особенное чувство.

— Эта любовь возникла с первого матча в «Спартаке»?

— О, первый матч буду вспоминать долго. Я ведь когда приходил, не был хорошо знаком с ситуацией, не знал, как болельщики любят Войцеха Ковалевски. Выхожу на поле в матче с «Амкаром» в Лужниках, смотрю на трибуну, а там все флаги с номером 32, Войцех в воротах и все такое прочее. Я себе сказал: «Стипе, Стипе, куда ты пришел!» Но в итоге с хорошим отношением, с хорошими играми повернул ситуацию в свою пользу. Стал в «Спартаке» своим.

— Алексей Зуев рассказывал, как они с Войцехом чуть не подрались на тренировке, а потом стали друзьями.

— У нас хорошие отношения были. Не могу сказать, что очень дружили, но как минимум друг друга уважали. Мне искреннее жаль, что так произошло между нами. Я пришел в «Шахтер», он ушел, пришел в «Спартак» — то же самое. Но это жизнь, это футбол.

— В «Легию» тренером вратарей не пойдете?

— О. нет! Не надо Войцеха пугать (смеется).

— У вас со «Спартаком» наверняка связаны разные воспоминания — в том числе и неприятные.

— Было грустно, когда пришло время расставаться. Я почувствовал, что все кончено, как только Карпин убрал меня из состава из-за лимита. Попробовал больше выкладываться на тренировках, но шансов не было. Помню игру в Раменском (Прим. «СЭ» «Сатурн — «Спартак» — 0:0 за три тура до конца), и как не хватило двух очков до чемпионства. Тоже неприятный момент.

— То лето вообще получилось сложным — «Селтик», ЦСКА, «Локомотив», голы на последних минутах.

— Было очень много памятных моментов. К концу мы показали характер и вернулись. Помню, когда Станислав Черчесов написал на доске в раздевалке: «Шесть игр — шесть финалов. Все выиграем и будем чемпионами». С Титовым, Бояринцевым и Калиниченко и остальными много общались между собой, и были достаточно мотивированными, чтобы победить во всех. Иногда требуется немного удачи. В матче с «Сатурном» ее не хватило.

В ШОТЛАНДИИ ДО СИХ ПОР ПОМНЯТ МАТЧ «СЕЛТИК» — «СПАРТАК»

— Игра с «Селтиком» в Глазго — самый классный футбол того «Спартака?

— Думаю, это один из самых классных матчей, в которых я вообще принимал участие за всю карьеру. Столько моментов было у одних и других ворот! Я играл здорово. У нас было преимущество, в чем-то везло. Жаль, что не выиграли по пенальти.

— В Шотландии признали тот матч одним из лучших в истории стадиона.

— Игра была замечательная, и мне доставило удовольствие выступать в атмосфере такого стадиона. Кстати, несколько дней назад звонили из «Селтика» и записали большое интервью в канун 10-летия встречи. Там действительно считают матч знаковым для истории клуба.

— До этого года была такая тенденция, что многие, с кем «Спартак» расставался в двухтысячные годы, по разным причинам, выигрывали титул. Вы, например, это сделали с «Ростовом» и тоже раньше красно-белых.

— Расскажу вам одну историю. Когда мы выиграли этот кубок, были Дзюба и Джано. Мы сидим в раздевалке и разговариваем втроем. Приходит Шикунов, который тоже работал в «Спартаке», и говорит: «Что вы там бурчите?» Я говорю: «Смотри, мы должны были прийти из “Спартака” в “Ростов”, чтобы завоевать какой-то кубок». Такая вот красно-белая бригада. Слава богу, что в «Ростове» получилось. Это замечательный успех. Первый трофей в истории клуба и я был этому очень рад.

— «Ростов» вас не удивил в этом году?

— Он постоянно меня удивляет, как и всех. Ростовчане здорово сыграли в Лиге чемпионов, почти на равных бились с грандами мирового футбола, причем не только дома, но и на выезде. Ребята просто молодцы. И хотел бы поздравить Курбана Бердыева. Он опять сумел сделать чудо. Надеюсь, «Ростов» продолжит в том же духе. Конечно, в этом году было гораздо тяжелее играть в Лиге чемпионов и чемпионате. Набор футболистов всегда должен быть все лучше и лучше. Но еще есть шанс зацепиться за Лигу Европы.

— Несмотря на финансовые проблемы?

— Об этом лучше не говорить. У меня тоже был такой период. Вспоминаю эти моменты, было очень тяжело. Ты не можешь полностью сконцентрироваться на своей работе, когда к тебе заходят ребята, в том числе иностранцы, и спрашивают, когда будет зарплата, просят пойти, поговорить с руководством, когда постоянно стоял вопрос, выйдем на тренировку или не выйдем. Нам говорили, что деньги будут через два, три, четыре месяца, что их в итоге все равно заплатят. Предлагали потерпеть. Жаль, что такая ситуация складывалась, потому что этот город и болельщики заслужили намного больше.

— Именно вы ходили на переговоры?

— Да. Когда выиграли кубок, я думал, что сейчас нас поддержат, усилят команду, заплатят, но после этой победы стало еще хуже. Невероятно. Я помню, что после выигрыша кубка был перерыв, выходные. Я приехал на сбор, а там было всего десять человек, не было вообще команды. Мы потом играли с «Трабзонспором» в Лиге Европы и еле успели собрать команду. Жалко, что так произошло. Должно было быть наоборот.

ВОТ ПОЧЕМУ БЕРДЫЕВ НЕ ИДЕТ В «СПАРТАК» ИЛИ «ЗЕНИТ»

— В итоге каким-то чудом Бердыеву удалось выправить ситуацию.

— Потому что он — большой человек. Если бы сейчас Бердыев попросил ему помочь, я бы это сразу сделал. Когда в Ростове играли сборные Хорватии и России, я приехал со своей сборной — зашел к нему. Понимаете, есть такие люди, с которыми встречаешься и испытываешь положительные эмоции, какую-то радость. Бердыев психологически очень грамотный человек. Он всегда спрашивает, как семья, дети, это самое главное. Футбол — тоже важно, но семья должна быть на первом месте. Он говорил: давай, если хочешь — возвращайся сюда, ты мне нужен. Такие вещи очень много значат для людей. Благодарю бога, что мне удалось с ним поработать.

— Когда шли разговоры, что Бердыев может возглавить «Спартак», вы болели за него?

— Да. Потому что я знаю, что этот человек может добиться успеха. Но в то же время он любит работать сам. Думаю, из-за этого они и разошлись со «Спартаком». Много раз его спрашивал, почему не идет в «Спартак» или «Зенит». Но кто знает, что было бы, если бы он пришел в «Спартак»? Каррера выиграл чемпионат, у каждого есть свой путь и надо идти вперед.

ПРОБЛЕМА СБОРНОЙ РОССИИ — В ПОЗДНЕЙ СМЕНЕ ПОКОЛЕНИЙ

— Есть мнение, что Бердыев должен Черчесова, если сборная провалится на Кубке конфедераций.

— Это очень глубокая проблема. Она не Черчесова или Бердыева, она кроется в футбольного хозяйства, которое долгое время в России работало неправильно не на правильном пути. Когда шли разговоры про меня и про лимит, я всегда говорил, что этот лимит не нужен российскому футболу. Очень много денег клубы тратят на зарплаты российских футболистов, но лучше один кусочек этих денег уже семь-восемь лет вкладывать в футбольные школы и стимулировать клубы, которые это делают. Кроме «Краснодара» и «Спартака» я не знаю, кто еще этим занимается У больших клубов есть стабильное финансирование, а вот с маленькими дела обстоят по-другому. Я был в Ростове, там очень мало футбольных полей. Вот туда лучше было бы вкладывать деньги, чтобы развитие детского футбола шло вперед. Я думаю, что это пошло бы на пользу и сборной России. А что касается тренера сборной, то если его уволят после провала на Кубке конфедераций, мне это будет непонятно.

Мне кажется, есть еще одна важная проблема.

— Какая?

— В России поздно провели смену поколений. Надо было заранее думать и готовить команду к домашнему чемпионату мира. Если, не дай бог, Россия провалит этот чемпионат мира, будет кошмар. Но тренеру было бы намного легче, если бы смену поколений провели раньше.

— Вы играли с разными поколениями российских футболистов. Действительно ли нынешнее — намного слабее?

— Это не только в России, но и везде в мире так. Качество футболистов упало, поэтому и цены на хороших игроков стали такими сумасшедшими. Думаю, ни один футболист не может стоить сто миллионов евро. Это нереальные деньги. Сегодня выросло целое поколение, которое живет смартфонами и компьютерными играми. Ребята закрываются и сидят дома. Не только в России, но и в других странах. В Хорватии меня подключили к работе министерства спорта по развитию детского футбола. Мы пытаемся что-то делать, чтобы вернуть детей на уличные площадки.

— Вы сейчас работаете в министерстве?

— Нет, просто помогаю как эксперт, консультант. Раньше у меня ничего не было, кроме мяча, и я каждый день по три-четыре часа был на улице и играл в футбол. В неделю у меня было более двадцати часов футбола. А сейчас я смотрю на своего сына, которому семь лет, и вижу, что на улице никого. Сын три раза в неделю тренируется в академии, в выходной день — игра. То есть получается пять-шесть часов футбола в неделю, а меня только на улице было больше двадцати часов. Время изменилось, понимаю. Но те же американцы ведут в этом направлении очень грамотную работу, поэтому и показывают серьезные результаты. Там много внимания спорту уделяется в школах и колледжах.

— Вы сказали, что нынешнее поколение футболистов в мире слабее, но появился же, например, такой уникум, как Мбаппе.

— Он еще молодой. Некоторые родители думают, что их сын, которому одиннадцать или двенадцать лет, завтра будет вторым Мессии или Криштиану Роналду. Я им говорю, что когда играл в сборной Хорватии, там было несколько футболистов, которые, выступая даже за юношескую сборную, считались лучшими в стране. Но в итоге никто из них не играл в «Реале». Мбаппе только выстрелил и за него уже предлагают миллионов пятьдесят — шестьдесят.

— Да нет, больше ста просят. Владелец «Спартака» Леонид Федун поинтересовался, ему сказали — двести. Но сейчас «Монако» хочет получить за него сто двадцать миллионов.

— С ума сойти. Но откуда мы знаем, какой Мбаппе человек, как он будет взрослеть, и относиться к деньгам?

ДЗЮБА — ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК, НО Я БЫ КОМАНДУ НЕ ПРЕДАЛ

— Дзюба ушел из «Спартака» в «Зенит» за титулами, но свою роль сыграл и денежный вопрос. Как могли бы оценить этот трансфер? Артем был прав или ему стоило остаться в «Спартаке»?

— Если смотреть на сегодняшний день, можно сказать, что это была ошибка. Когда он уходил, никто не знал, что так будет. У каждого человека свой путь. Ты сам выбираешь, куда идти. Будь у меня такая ситуация, я бы остался в родной команде.

— Вы зарабатывали хорошие деньги. Неужели для человека, получающего миллионы в год, столь важны лишние 500 тысяч?

— Важно правильно распоряжаться деньгами. Лично для меня, что пять миллионов, что пятьдесят миллионов — одинаково.

— Серьезно?

— Да. Кто-то хочет плавать на яхте в двадцать метров, а мне хватило бы семиметровой.

— У вас такая есть?

— Есть. На семь метров. Небольшая, удобная и практичная, стоит на причале в Хорватии. Рядом со Сплитом много маленьких островов, куда можно доплыть отдохнуть и искупаться. Управляю сам, проходил специальные курсы.

— В кругосветное путешествие не хотите отправиться?

— Ой, нет-нет. С этим делом я закончил. Адреналина хватило в бытность игровой карьеры. Только повесил бутсы на гвоздь, сразу сказал себе: «Стоп, адреналин!».

— Каким человеком вам запомнился Дзюба?

— Зороший парень. У меня с ним были отличные отношения. Играть с Артемом было удовольствием. В «Ростове» он провел прекрасный сезон, забил больше 20 голов. Это работящий футболист и человек с отличным чувством юмора.

— Ваш уход из «Спартака» получился не самым благополучным. Однако вы признаетесь в любви к клубу. Дзюба же затаил обиду на отдельных людей, нелицеприятно высказывается в адрес болельщиков. В чем причина?

— Не знаю, что его так разозлило. Могу сказать за себя. Когда я вернулся в аренду в «Хайдук» из «Шахтера», был непростой момент. Меня приглашали в загребское «Динамо» — главного конкурента команды из Сплита. Но ты должен делать то, что подсказывает сердце. Если из тебя в родном клубе сделали человека и футболиста, то никакие деньги в мире не заставят предать этих людей и уйти к злейшему сопернику. Отказываясь от перехода в Загреб, в первую очередь я думал за себя и о своем отце — страстном фанате «Хайдука». Я не мог предать его. Возможно, это решение было самым правильным в моей жизни.

— От перехода в «Зенит» или ЦСКА тоже отказались бы?

— Сто процентов. Есть идеалы, которые не предаются. Самые лучшие в жизни вещи — бесплатные.

— Что вы подразумеваете?

— Эмоции! Когда «Спартак» стал чемпионом, мне пришло огромное количество поздравлений. Звонили журналисты, «Спорт-Экспресс» в гости пригласил. Вот такие эмоции, а не деньги, которые я бы никогда не получил в стане врага, имеют огромное значение для меня и моей семьи.

— Вам же довелось выходить на поле «Открытие Арены»?

— Один раз там играл, когда «Ростов» приезжал. Накануне побывал на стадионе в качестве простого зрителя — понравилось все. А музей! Я был в шоке, когда зашел внутрь. Это неописуемый восторг! Вы бы видели медиазал, где собраны видеозаписи о каждом футболисте, игравшем за «Спартак», а это более 600 человек! Я увидел свои фотографии, моменты матчей.

Не так много клубов в мире, которые так заботятся о своих бывших футболистах. «Спартак» доказал, что для него важна история. И это здорово. В музее я записал кучу видео на телефон, теперь буду смотреть дома и вспоминать. Это эмоции, которые останутся со мной до самой смерти.

— Директор музея Алексей Матвеев внес в видеоподборку пропущенные вами голы?

— Только сейвы, о каких голах вы говорите? (смеется).

КАРПИН ОЧЕНЬ ХОТЕЛ ТРЕНИРОВАТЬ И ОРАЛ НА КОМАНДУ ПРИ ЛАУДРУПЕ

— Самое яркое спасение в вашей карьере?

— Их было несколько. Отмечу первый матч за «Спартак» с «Амкаром», игры с «Зенитом». А самое запоминающееся событие — победа над ЦСКА, когда не могли выиграть у армейцев 7 лет. Был непростой сезон, мы считались аутсайдерами в дерби, но смогли найти силы и победить.

— Лаудрупу за тот матч были готовы простить все неудачи.

— У него были очень интересные тренировки, весь процесс был выстроен здорово. Но ему помешало незнание русского языка и некоторые особенности характера. Он — очень тихий человек, никогда не повышал голос, не предъявлял претензий. Переводчику было нереально донести его слова команде. Однако я рад, что мне довелось поработать с ним, ведь Лаудруп — один из лучших футболистов в истории.

— Вам не казалось, что Карпин, будучи тогда генеральным директором, сам очень хотел тренировать?

— Вы правы. Валерий очень часто заходил в раздевалку, вмешивался в работу, высказывал команде претензии. Не знаю, почему Лаудруп разрешил ему так делать. Возможно, должность обязывала так говорить Карпину, но когда такое происходит в раздевалке, авторитет тренера падает.

— Карпин пихал игрокам?

— Да. Возможно, он говорил правильные вещи, не спорю. Только это должно быть по-другому. А получалось так, что генеральный директор орет на команду, а тренер стоит в стороне.

— Помните момент, когда объявили об отставке Лаудрупа?

— Мы тогда проиграли «Динамо» на Кубок. Нам сказали об этом на следующий день на базе. Тренер с помощниками пришел попрощаться с командой и сказал, что его работа окончена.

— Было предчувствие, что дни Лаудрупа в «Спартаке» сочтены?

— Предыдущий сезон закончили на восьмом месте, в первых турах набрали мало очков, не смогли выйти из группы Лиги Европы. Да, наверное.

— Карпин похож по эмоциям на Карреру?

— Есть сходство. Валерий — сильный мотиватор, ему помогало спартаковское прошлое, для него этот клуб не был чужим.

— Общались с ним после вашего расставания?

— Очень мало. Тогда, в 2009-м он вызвал меня к себе в тренерскую и сказал, что я лучший футболист «Спартака», но играть не буду из-за лимита. Я разозлился, потому что если так — то почему меня не продали в зимнее трансферное окно? С другой стороны, тогда еще тренировал Лаудруп. Он меня, кстати, предупреждал о подобном развитии событий. Карпин постоянно советовал ему убрать меня из состава. Вот история. Когда сборная Хорватии обыграла Англию и помогла России выйти на Euro, мне оформили подписку на свежий «Спорт-Экспресс». Я читал каждый номер. И однажды, уже в 2009 году после матча с «Зенитом» прочитал интервью гендиректора Карпина — он публично предъявил мне претензии за пропущенный гол от Погребняка. Все стало понятно.

АКИНФЕЕВ НЕ ЗАСЛУЖИЛ НАСМЕШЕК

— Вы с Карпиным никак не конфликтовали?

— Нет! У меня за всю карьеру никогда не было конфликтов.

— В то время получила распространение версия, что Карпин, мол, хотел, чтобы слушали только его, и что ему был неудобен Плетикоса, которого футболисты также слушали.

— Может быть, это тоже послужило причиной. Везде, где довелось играть, я делал все от меня зависящее для команды. Авторитет можно завоевать только при таком отношении к работе. Чтобы тебя уважали партнеры, и тренироваться нужно с максимальной отдачей. Я это давно понял. Тогда же случился один из редких эпизодов в моей карьере, о котором сожалею. Очень грустно, что так вышло.

— Джанаев был еще сырой?

— Нет, он уже здорово играл, как и команда в целом. К сожалению, в конце чемпионата Джанаев наделал ошибок. Возможно, на него, молодого парня, повлияло напряжение чемпионской гонки. Но он молодец, что впоследствии показал, что может стабильно играть на высоком уровне.

— Это заслуга Джанаева или все-таки Бердыева и тренера вратарей Кафанова, которые его реанимировали в «Ростове»?

— Прежде всего, это заслуга его самого. Ведь он проявил характер. Вместе с тем команду Бекиевича можно сравнить с «Атлетико» во главе с Диего Симеоне. Игроки не теряют концентрацию, тактически грамотно располагаются на поле, страхуют друг друга и не позволяют соперникам бить по воротам из самой опасной центральной зоны. В таких командах вратарям значительно легче. Сужу по себе. Когда в 20 лет начал играть за сборную Хорватии, мне помогло то, что рядом находились Игор Тудор, который был одним из лидеров в «Ювентусе», Дарио Шимич, который играл за «Интер» и «Милан», Йосип Шимунич, один из лучших в то время защитников в германской бундеслиге, Роберт Ковач, который был одним из лучших в «Баварии». Когда они располагались передо мной, я мог просто курить. Когда же ты проводишь два-три матча «на ноль», то, конечно, обретаешь уверенность и растешь как футболист. Буффон — один из лучших, если не лучший вратарь за всю историю, но ведь и ему очень помогает то, что у «Ювентуса» и сборной Италии отличная оборона. В мадридском «Атлетико» блестяще играли и Де Хеа, и Куртуа, а сейчас играет Облак. Словом, некоторые тренеры так строят игру, что вратарь чувствует себя очень комфортно.

— Никите Медведеву 22 года, он только в этом сезоне дебютировал в премьер-лиге и сразу установил рекорд непробиваемости в России. Как это объяснить? Получается, кого ни поставь в ворота «Ростова»…

— Нет, конечно. От вратаря тоже требуются мастерство и психологическая устойчивость, чтобы своими ошибками он не подводил команду. Понятно, что с Медведевым поработал Виталий Кафанов, фантастический специалист, который следит за современными тенденциями в тренерском деле и психологически правильно настраивает вратарей. А партнеры и общее командное построение помогают играть еще лучше.

— Когда Джанаев восстановится от травмы, как ему ужиться в одной берлоге с Медведевым?

— Это решать тренерам, которые каждый день видят, как люди тренируются и играют.

— Согласны с тем, что в России при общих проблемах с подготовкой футболистов у вратарей дело обстоит хорошо?

— Да. И в данном случае лимит помогает. Ты знаешь, что тебя не уберут после первого же промаха, и в психологическом плане это важно.

— Кто, на ваш взгляд, лучший на сегодняшний день вратарь России?

— Акинфеев, который очень редко ошибается и всегда выступает на очень высоком уровне. У всех случаются кризисы, но Игорь очень быстро их преодолевает.

— В чем секрет Акинфеева?

— Ему помогает то, что он давно играет в чемпионате России. Когда я выступал за «Хайдук», то знал, кто из футболистов как бьет, как следует подготовиться к тому или иному сопернику. В «Тоттенхэме» и «Депортиво» тренеры вратарей нам всегда перед матчем показывали, как игроки чужой команды исполняют пенальти или навесы. Кроме того, у Акинфеева сильный характер, который помог ему вернуться на прежний уровень после двух серьезных травм. Игорь — молодец!

— А что вы думаете о его серии в Лиге чемпионов, над которой даже посмеиваются?

— Не понимаю этого. Акинфеев такого отношения не заслужил. Он многое дал и ЦСКА, и сборной. А пропущенные голы — следствие игры не одного человека, а всей команды.

МАТЧИ С ЦСКА БЫЛИ ПРИНЦИПИАЛЬНЫМИ И В «РОСТОВЕ»

— Самый обидный гол в карьере вы, наверное, пропустили в сентябре 2007 года от армейца Янчика?

— Может быть. Тем более, что, оглядываясь назад, приходишь к выводу, что, возможно, гол, позволивший ЦСКА сделать ничью, лишил нас в том году чемпионства. Никогда не забуду тот момент. Это одно из самых печальных моих воспоминаний.

— Мяч тогда издевательски медленно залетел в ворота…

— Вот именно. Я уже готовился отразить удар головой Игнашевича, когда Янчик подставил ногу, изменил направление полета мяча, и тот, будто в замедленной съемке, «парашютиком» залетел в ворота. Не должны мы были доводить до штрафного, после подачи которого ЦСКА сравнял счет. Могли спокойно выбить мяч куда-нибудь за боковую, а не отдать его в руки вратарю.

— Когда вы оказались в «Ростове», встречи с ЦСКА остались для вас принципиальными?

— Конечно. Прекрасно помню полуфинал Кубка с армейцами четыре года назад на своем поле, проигранный нами в дополнительное время — 0:2. Мы потерпели поражение, но та игра стала переломной в сознании команды. Она поняла, что в следующем сезоне способна добиться чего-то значительного. И через год «Ростов» взял Кубок. Надо сказать, что этот клуб всегда хорошо настраивался на домашние матчи с грандами, в том числе «Спартаком». Для меня же пребывание в «Ростове» стало новым опытом. При этом хотелось изменить менталитет, не думать только о том, как остаться в премьер-лиге, а стремиться идти дальше, пробиваться в еврокубки. И мне кажется, что я успел внести посильный вклад в то, что сегодня «Ростов», несмотря на все свои проблемы, стал крепким клубом премьер-лиги.

— Удивлены прогрессом Калачева за последние два года?

— Очень! Футболисты, которые старше 35, обычно играют от центра поля до чужой штрафной. А Тимофей — резво бегает по всей бровке! И как он играл в этом году, это просто нереально. У Калачева тоже очень сильный характер. Он любит и умеет отдавать голевые передачи, большой молодец. Как и Гацкан. Эти два футболиста дольше всех в «Ростове», они показали, что еще два-три года стопроцентно могут играть на самом высоком уровне. Я иногда общаюсь с Гацканом, поздравляю всех ребят через него.

ОТКАЗАЛСЯ ОТ МАШИН ФЕДУНА ЗА ВСЮ КОМАНДУ

— С кем из «Спартака» общаетесь?

— Иногда с Селиховым. С Леонидом Трахтенбергом связь держу. И, пожалуй, все. Все-таки люди в команде новые, футболисты почти все изменились.

— Остался, кажется, лишь Макеев.

— Да. И тот в «Спартаке-2».

— С Леонидом Федуном?

— Нет.

— Все мы помним обещание Федуна — подарить хорватам машины за победу над Англией, благодаря которой Россия смогла попасть на Euro-2008. В Москве у вас будет возможность увидеть его и напомнить об этом!

— Так мы не раз виделись после этого! Разговаривали на эту тему сразу, когда я вернулся после игры на «Уэмбли» в клуб. Леонид Арнольдович подтвердил, что подарит машину, хотел сдержать слово. Но я ответил, что не нужно, пусть это и выглядит красивым поступком, но может сложиться неприятная ситуация как для нас, так и для него. Вы же сами знаете, что происходит в ФИФА, и УЕФА, в Европе могли расценить подарок как взятку и так далее. Все-таки мы выступаем за сборную. Так что я поблагодарил его, и на этом все закончилось.

— Вы отказались только от своей машины?

— Нет, сразу от лица всей команды! А мне от Федуна хватило денег, которые были положены по контракту.

— Самый памятный разговор с владельцем? Чем он вас удивил?

— Федун очень грамотный и спокойный человек, хорошо общается, искренне любит команду. Я очень рад за него сейчас, потому что знаю, сколько средств он вкладывал все эти годы. Рад, что много денег направляется и на академию, это очень важно для будущего поколения. Плюс Леонид Арнольдович построил замечательный стадион. Возможно, это как раз стало последним шагом к тому, чтобы «Спартак» выиграл чемпионство. Поздравляю его! И спасибо ему как президенту, что он так помогает народной команде.

КОНСПЕКТЫ ЛАУДРУПА, ЧЕРЧЕСОВА, БЕРДЫЕВА, ЛУЧЕСКУ…

— Какие у вас сейчас жизненные планы?

— Точно не буду тренером.

— Говорили, что если Бердыев позовет — придете.

— Немного не так. Я сказал в сослагательном наклонении: «Я бы пришел!» А на самом деле, у меня сейчас три лучших друга работают главными тренерами — Игор Тудор в «Галатасарае», Иван Юрич — в «Дженоа», Иван Леко — в бельгийском «Сент-Трюйдене». Они все меня звали, но — не хочу. Я ведь и закончил с футболом потому, что хочу уделять время семье. У меня четверо маленьких детей, самому старшему — семь лет. Когда ты футболист, у тебя есть гарантия, что три-пять лет ты пробудешь на одном месте. А если ты тренер, можешь проиграть в трех матчах, и тебя уволят. Отдельно жить от семьи мне тоже не хочется. Ведь одна из причин, почему я ушел из «Ростова» — слишком долго лететь до Сплита. Выступал бы в Москве, было бы намного проще. Семья всегда должна быть на первом месте, у меня она как раз на нем. Таскать детей из одной страны в другую тоже не хочется. Пусть растут в окружении, где чувствуют себя комфортно. Наверняка это будет Хорватия. Впрочем, такие мысли у меня сегодня. А что будет дальше….

Тренерская работа — очень серьезный труд. Ты почти с утра до вечера занимаешься делами команды, трансферами, придумываешь план занятий. То есть отбираешь у себя время, которое можешь посвятить жене и детям.

— И сейчас вы занимаетесь только семьей?

— Учусь еще и в двух университетах — спортивного менеджмента в Сплите и в академии тренеров, там получил лицензию B. В следующем году иду на A, потом и на Pro. Они нужны, если хочешь возглавлять команду и даже если хочешь работать в руководстве, быть, к примеру, спортивным директором. Хочу знать тренировочный процесс изнутри, как он построен, почему в каждом упражнении бегают столько-то. Не хочется, чтобы пришел специалист по физподготовке, рассказывал мне какие-то вещи, а я их не понимал. Я ведь еще футболистом конспектировал занятия. Везде, где играл. И у Лаудрупа, и у Саламовича, и у Шустера, и Бекиевича, и у Луческу. Очень хорошо знаю ход тренировок. Но есть еще и подробности — почему одно упражнение делается три минуты, а другое — пять. Вот их я тоже хочу усвоить.

— Конспекты пишете. А автобиографию не хотите?

— Пока не думаю об этом. Возможно, в будущем, но сейчас я еще молодой для книги!

— Каким видите будущее «Спартака»?

— Фундамент уже есть. И главное — есть тренер. Каррера — один из главных факторов, благодаря которому я вижу хорошую перспективу у «Спартака». Сейчас же очень важно усилить требуемые позиции. Предстоит играть в Лиге чемпионов, нужны новые качественные футболисты с хорошими характеристиками и сильным менталитетом, ведь играть нужно будет через два дня на третий, потребуется ротация.

— Можете сказать, что нынешний чемпионский «Спартак» — это всерьез и надолго?

— Думаю, так и есть. Взять те же финансовые вопросы, которые президент способен закрыть. Если Промесу придет предложение из Европы, то Федун способен предложить новые условия, чтобы голландец остался. Это тоже очень важно. Я думаю, что все самое хорошее для клуба еще впереди. И надеюсь, что сейчас пришла новая эра «Спартака».