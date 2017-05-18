«Спартак» разгромил «Терек» (3:0) и получил долгожданный кубок чемпионов страны, а фанаты разобрали на сувениры ворота, после чего Леонид Федун признал, что мероприятию не хватило организации. «Зенит» одолел «Краснодар», но все еще отстает от ЦСКА на один балл и не попадает в Лигу чемпионов, а Мирча Луческу обвиняет Виталия Мутко в предвзятости к питерцам. Тем временем ЦСКА сумел сломить сопротивление игравшего в меньшинстве «Рубина» и протестировать его «Казань Арену».