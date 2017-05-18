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18 мая 2017, 11:34 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Матч «Локомотив» — «Зенит» доверено обслуживать Вилкову

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 30-го тура российской Премьер-Лиги.

Центральную встречу между «Локомотивом» и «Зенитом» доверено обслуживать бригаде арбитров во главе с Михаилом Вилковым. Начало всех матчей — 15:00 мск.

21 мая (воскресенье).

«Арсенал» — «Спартак»: судья — Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи — Николай Богач (Люберцы), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Эдуард Малый (Волгоград).

«Амкар» — «Рубин»: судья — Олег Соколов (Воронеж); ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор — Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

ЦСКА — «Анжи»: судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья — Сергей Куликов (Саранск); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).

«Оренбург» — «Ростов»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья — Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор — Юрий Баскаков (Москва).

«Уфа» — «Урал»: судья — Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи — Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья — Николай Волошин (Смоленск); инспектор — Сергей Анохин (Москва).

«Томь» — «Краснодар»: судья — Евгений Турбин (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья — Павел Шадыханов (Москва); инспектор — Алексей Спирин (Москва).

«Крылья Советов» — «Терек»: судья — Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Илья Елеференко (Москва); резервный судья — Владимир Москалев (Воронеж); инспектор — Сергей Мартынов (Москва).

«Локомотив» — «Зенит»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Александр Богданов (Верея); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); инспектор — Гаряфий Жафяров (Москва).

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