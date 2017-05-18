КДК не будет наказывать «Спартак» за неявку Карреры на пресс-конференцию
МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Контрольно- дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не будет рассматривать отмену
пресс-конференции главного тренера «Спартака» Массимо Карреры после матча с «Тереком» ввиду отсутствия вины клуба, обязательные послематчевые брифинги не состоялись из-за неявки журналистов. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
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В среду «Спартак» на домашней арене победил «Терек» со счетом 3:0 в матче 29-го тура чемпионата России. После матча состоялась церемония награждения команды Кубком чемпионов России. Обязательные послематчевые пресс- конференции не проводились. Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов пришел в зал для
«По матчу “Спартак” — “Терек” мы рассмотрим использование и бросание пиротехники болельщиками красно- белых, а также скандирование ненормативной лексики. По поводу
Поклонники
«Это мы тоже не будем рассматривать (задержку церемонии награждения). Все было согласовано с лигой и делегатом. То, что немного церемония награждения затянулась — это совсем другой вопрос», — отметил глава комитета.
Заседание КДК РФС по 29 туру чемпионата России состоится 19 мая в Москве.
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