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18 мая 2017, 11:17 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

КДК не будет наказывать «Спартак» за неявку Карреры на пресс-конференцию

МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Контрольно- дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не будет рассматривать отмену пресс-конференции главного тренера «Спартака» Массимо Карреры после матча с «Тереком» ввиду отсутствия вины клуба, обязательные послематчевые брифинги не состоялись из-за неявки журналистов. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Обязательные послематчевые брифинги не состоялись <nobr>из-за </nobr>неявки журналистов. Увеличить
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В среду «Спартак» на домашней арене победил «Терек» со счетом 3:0 в матче 29-го тура чемпионата России. После матча состоялась церемония награждения команды Кубком чемпионов России. Обязательные послематчевые пресс- конференции не проводились. Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов пришел в зал для пресс-конференций, но там не оказалось журналистов, которые наблюдали за вручением кубка на стадионе, а брифинг Карреры и вовсе была отменен.

«По матчу “Спартак” — “Терек” мы рассмотрим использование и бросание пиротехники болельщиками красно- белых, а также скандирование ненормативной лексики. По поводу пресс-конференций имеется запись в рапорте делегата матча о том, что вины клубов и тренеров в этом нет. Она не состоялась в связи с отсутствием журналистов», — сказал Григорьянц.

Поклонники красно-белых после матча ринулись на газон стадиона «Открытие-Арена» (выход болельщиков был согласован заранее с лигой). Всего на поле было более 10 тысяч человек. Из-за толчеи церемония вручения Кубка была задержана.

«Это мы тоже не будем рассматривать (задержку церемонии награждения). Все было согласовано с лигой и делегатом. То, что немного церемония награждения затянулась — это совсем другой вопрос», — отметил глава комитета.

Заседание КДК РФС по 29 туру чемпионата России состоится 19 мая в Москве.

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