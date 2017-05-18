«Мутко дал знак против «Зенита»

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Привычная всем троица российского футбола в лице «Спартака», «Зенита» и ЦСКА после предпоследнего тура чемпионата страны шагает ровным строем на первых трех местах в турнирной таблице, причем отрыв от четвертой позиции составляет 10 очков. Все трое в отчетном туре одержали победы, а это значит, что празднества «Спартака» в честь завоевания чемпионства идут по плану, а «Зенит» все еще надеется на осечку ЦСКА в последнем туре, чтобы попасть в Лигу чемпионов.

«Долго я его ждал!»

Красно-белые уверенно расправились с подарившим им чемпионство победой над «Зенитом» «Тереком» (3:0) перед 43-тысячной армией своих болельщиков, после чего в торжественной обстановке получили золотой кубок чемпионов страны. Однако перед этим был фанатам открыли выходы на поле, и несколько тысяч спартаковцев ринулись на газон, разорвали сетку ворот и разломали перекладину, чтобы оставить себе ее части в качестве сувениров. Из-за бурных празднований болельщиков церемония награждения клуба немного задержалась.

Владелец клуба Леонид Федун после встречи признал, что мероприятию немного не хватило организации.

«Не получилось поставить празднование чемпионства с болельщиками в организованные рамки.

Болельщики просто заждались чемпионства? Да, конечно, это очень приятно, что мы победили. Все очень вежливы, довольны, воспитаны, — приводит слова Федуна ТАСС.

Вице-премьер России по вопросам спорта Виталий Мутко встал на сторону разошедшихся фанатов, назвав такое веселье мировой традицией.

«Это мировая традиция, когда болельщики бегут на поле. Делегаты ФИФА не будут против.

Организация, конечно, чуть-чуть бы не помешала, но это дело техники. Все мирно, без жертв, это самое главное.

Я поздравил Федуна, он много сделал для клуба, — добавил чиновник. — Они столько лет к этому шли, можно было сорваться, бросить, но он продолжил. Все сложилось хорошо для него. Концовка чемпионата будет интересной, надеюсь, что это поднимет интерес к нашему футболу.

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера никаких официальных комментариев после встречи не давал, а сразу отправился в подтрибунные помещения, где отпраздновал чемпионство, обнявшись с женой и дочерьми.

Подопечные итальянского специалиста также не могли, да и не желали давать членораздельных комментариев по матчу — всем было совсем не до того.

Отличившийся дублем Денис Глушаков неистовствовал в раздевалке и сумел сформулировать свои мысли только в записи в своем инстаграме, куда он выложил фотографию с чемпионским кубком и подписью: «Долго я его ждал!».

А Квинси Промес, который свои голом довел дело до разгрома и подарил вечеру классический happy end, поделился краткой, но емкой записью в своем инстаграме: «Я этот день никогда не забуду».

Лучше всех сумел выразить эмоции спартаковцев, ждавших золотого кубка 16 долгих лет, генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов.

«Я безмерно счастлив! Очень рад долгожданному чемпионству!

Поздравляю всех поклонников «Спартака», футболистов, весь тренерский штаб, а также Леонида Арнольдовича Федуна, который действительно заслужил эту победу. Он столько ждал, столько вкладывал и так долго шел к этому… Еще раз поздравляю всех с этой долгожданной и чемпионской победой! — приводит слова Родионова «Чемпионат.com».

«После победы над “Спартаком” у нас начались проблемы».

В Северной столице в это время царило отнюдь не праздничное настроение, несмотря на победу «Зенита» над таким непростым соперником, как «Краснодар» (1:0). Сине-бело-голубые понимают: одно очко, которое отделяет их от ЦСКА, второго места и Лиги чемпионов, — это целая пропасть, поскольку вероятность того, что в последнем туре армейцы потеряют на своем поле очки в матче с «Анжи» из низа турнирной таблицы, практически равна нулю.

Это признал в эфире «Матч ТВ» и форвард «Зенита» Александр Кокорин, у которого игра в этой встрече шла не лучшим образом, что, впрочем, можно списать на недавнюю травму.

«Верим, что еще можем попасть в Лигу чемпионов, но знаем, что ЦСКА обычно не упускает такие шансы.

Красно-синие будут всеми силами бороться и стремиться победить в последнем матче.

Если у «Зенита» не получится попасть в Лигу чемпионов, то будет, мягко говоря, катастрофа.

Тяжело сказать, что не складывалось, — плавно перешел Кокорин к анализу всего сезона. — Мы отдали много матчей командам из нижней половины таблицы, растеряли много очков, которых сейчас не хватает. Когда я забью и что мешает? Ничего не мешает. У меня просто чуть изменилась позиция.

Наставник сине-бело-голубых Мирча Луческу, нередко отличающийся провокационными высказываниями по поводу судейства в пользу соперников «Зенита», не стал изменять себе и подробно рассказал о прошедшем сезоне с выделением тех моментов, где, как ему казалось, «Зениту» не повезло или с ним обошлись несправедливо.

«Все началось с потери трех ведущих игроков — Гарая, Витселя и Халка. Должна была быть вторая линия, которая бы их заменила, но не все справились с этим.

Не могу не отметить, что после домашней игры со «Спартаком», которую мы выиграли 4:2, у нас начали появляться большие проблемы сами знаете какого характера.

Думаю, что некорректны были высказывания президента РФС Виталия Мутко сразу после той игры — нужно было держать нейтральную позицию. Такое впечатление, что он дал знак против «Зенита», — пожаловался специалист. — Наверное, также он не должен был вмешиваться в удаление Понтуса Вернблума в матче с ЦСКА (0:0), которое было стопроцентным.

Мы следующий матч играли в Перми с «Амкаром» и вы знаете, что там произошло («Зенит» проиграл 0:1, при этом не был засчитан гол Олега Шатова — «Газета.Ru»).

И также он не мог касаться тех удалений с «Уралом», а все удаления были по делу («Зенит» победил 2:0, у екатеринбуржцев были удалены три игрока — «Газета.Ru»). Это отметил и Газзаев, который является сильным специалистом. Эти высказывания сильно подействовали на наших игроков и были явно против «Зенита», — приводит слова Луческу официальный сайт клуба.

Несмотря на в целом пессимистичную оценку сезона, румынский тренер все же оставил себе надежду и заявил, что «Анжи» окажет ожесточенное сопротивление ЦСКА, поскольку махачкалинцам нужно обезопасить себя от попадания в зону вылета.

После вопроса об игре Александра Кокорина, забившего четыре гола в 26 матчах, Луческу резко завершил пресс-конференцию.

Полузащитник сине-бело-голубых Маурисио, пытавшийся в этом матче забить через себя и несколько раз — с лета, уделил в интервью чуть больше внимания сопернику команды.

«Краснодар» — очень сильный клуб, в котором собраны хорошие футболисты, и действовать против них всегда непросто. Я бы не сказал, что во втором тайме мы играли плохо, просто «быки» чаще атаковали, потому что им было необходимо забить. Думаю, сегодня нас можно поздравить с тем, что мы набрали очень сложные три очка.

Расстройство от того, что ЦСКА тоже набрал три очка? Мы стараемся концентрироваться на своей игре и своих результатах, а не на результатах других команд.

Если так получится, что мы попадем в Лигу чемпионов, то мы будем рады, но в любом случае нам нужно смотреть на нашу игру.

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов, в отличие от своего румынского визави, сумел сохранить спокойствие, несмотря на то что поражение выкинуло его команду из зоны Лиги Европы, отдав это место «Ростову».

«Я думаю, что «Зенит», ведя в счете, играл не так агрессивно, как в первом тайме. Плюс мы прибавили, стали играть быстрее, были моменты, но, к сожалению, не забили. Не стал бы сравнивать эту игру с поединком против «Оренбурга» (0:1), в котором мы тоже не забили. Это разные команды.

Что касается травмы голкипера «Зенита», то мы в любом случае стараемся как можно чаще бить по воротам. Для нас все равно, кто защищает ворота соперника. За параллельной игрой с участием «Ростова» не следили. Результат узнали только после матча, — бесцветным голосом поведал Шалимов в эфире канала «Наш футбол».

Полузащитник зелено-черных Виктор Классон, упустивший несколько хороших возможностей отличиться, посетовал на ранний гол оппонента и признался, что возможное непопадание «Краснодара» в Лигу Европы — логичный исход его неудач в чемпионате:

«Быстрый гол «Зенита» сыграл против нас. Поначалу соперник много моментов создавал.

Во втором тайме «Краснодар» действовал лучше, но, к сожалению, упустил свои шансы и пропустил вперед «Ростов».

У нас было пространство, которое позволяло создавать голевые моменты, но подвела реализация. Мы не заслуживали победы.

Игре «Краснодара» недостает скорости, и я не думаю, что мы потеряли четвертое место именно сегодня. Мы не должны были терять очки в предыдущих матчах. Наши шансы на Лигу Европы стали низкими. Надо побеждать в 30-м туре и надеяться, что конкурент потеряет очки.

«Казань Арена» — лучший стадион России

Московский ЦСКА, который до 72-й минуты не мог распечатать ворота «Рубина» и тем самым дарил надежду сине-бело-голубым, все же дожал упрямившихся казанцев: голы Витиньо, открывшего счет, и Дзагоева, добившего соперника на 90-й минуте встречи, принесли гостям победу на «Казань Арене».

Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко в интервью официальному сайту клуба признал, что поначалу его подопечные сильно волновались, но затем сумели надавить на слабые места соперника.

«Вначале мы испытали некоторое волнение, давила ответственность за результат.

Понимали, что надо быстро завладеть мячом, ведь «Рубин» играл через два дня на третий, им было тяжеловато. Это удалось, и потом мы играли в свой футбол.

«Казань Арена»? прекрасный стадион. Атмосфера, поле — все на высшем уровне. Чем больше будет таких арен, тем лучше.

Удивила ли схема «Рубина» с тремя центральными защитниками? Да, потому что они так никогда не играли. Но мы уже много раз действовали против такой схемы и перед матчем сделали необходимые корректировки.

Испанский рулевой «Рубина» Хави Грасия отказался говорить что-либо болельщикам по итогам сезона, несмотря на то что этот матч был для казанцев последним в родных стенах в этом сезоне, и посетовал на плохую реализацию моментов.

«Начало матча складывалось неплохо для нас, у нас были опасные подходы, был момент у Жонатаса. Но, чтобы побеждать в таких матчах, нужно было их реализовывать. После этого в первом тайме у соперника было немного моментов.

Во втором тайме после удаления характер игры усложнился, стало еще тяжелее. Было много спорных эпизодов, которые арбитр свистел против нас. После одного из них нам забили.

Слова для болельщиков? У нас остается один матч, пока не время подводить итоги.

В отличие от своего тренера полузащитник «Рубина» Ян М’Вила решил поблагодарить фанатов, поддерживающих команду даже в один из ее худших сезонов за последнее время.

«Хотелось бы сказать фанатам спасибо и, конечно же, извиниться за то, что не показали всего, что от нас хотели. «Казань Арена» — лучший стадион России, и мы будем надеяться, что в следующем сезоне играть на нем мы будем лучше.

Что касается игры, то был довольно солидный первый тайм, но во втором, к сожалению, получили красную карточку, а с такой командой, как ЦСКА, этого делать нельзя, — приводит слова француза официальный сайт «Рубина».