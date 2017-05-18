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18 мая 2017, 10:55 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Зобнин-Промес-Глушаков — золотой треугольник «Спартака». Символическая сборная тура

«СЭ» представляет свой вариант 11 лучших футболистов тура.

СЭ представляет свой вариант 11 лучших футболистов тура. Увеличить
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ГИЛЬЕРМЕ (1) — 7,0*. Локомотив.

В начале второго тайма игры с «Уралом» дважды подряд выручил железнодорожников — сначала после выхода один на один Ильина, а затем после штрафного в исполнении Павленко.

Александр СУХОВ (2) — 6,5. Уфа.

Активно подключался к атакам по правому флангу и увенчал игру голом, спасшим команду от поражения в Оренбурге.

Василий БЕРЕЗУЦКИЙ (4) — 6,5. ЦСКА.

Почти час уверенно отработал в обороне в Казани, снимал верховые мячи, выполнял перехваты, выигрывал единоборства, но затем был заменен — видимо, из-за травмы.

Адессойе ОЙЕВОЛЕ (1) — 6,5. Оренбург.

Был постоянно нацелен на борьбу. Если бы не этот защитник, «Уфа» могла забить свой гол куда раньше 90+3-й минуты.

Неманья ПЕЙЧИНОВИЧ (2) — 6,5. Локомотив.

Славно отработал на левой бровке: не только справился с оборонительными задачами, но и открыл счет в матче с «Уралом».

Мануэл ФЕРНАНДЕШ (4) — 7,0. Локомотив.

В очередной раз провел прекрасный матч этой весной — на этот раз забил победный гол в Екатеринбурге.

Денис ГЛУШАКОВ (6) — 7,5. Спартак.

Быстро оформил дубль, сначала точно пробив с линии штрафной и выиграв подбор, а затем элегантно перебросил Городова.

Кристиан ПАСКУАТО (2) — 6,5. Крылья Советов.

Две голевые передачи итальянца принесли его команде важнейшую победу над «Томью».

Квинси ПРОМЕС (7) — 7,0. Спартак.

Один из лидеров «Спартака» в очередной раз доказал свой статус и установил окончательный счет во встрече с «Тереком».

ВИТИНЬЮ (3) — 7,5. ЦСКА.

Отличным ударом со штрафного открыл счет, а под занавес встречи тонким пасом нашел Дзагоева, поставившего точку в матче с «Рубином».

Роман ЗОБНИН (11) — 6,5. Спартак.

Традиционно был старателен и заметен — выгрызал все мячи на левой бровке, нередко смещался в центр. Пусть не забил, но был чрезвычайно полезен.

В скобках — количество попаданий в символические сборные «СЭ»
* — Оценка «СЭ» в туре.

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