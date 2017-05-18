Зобнин-Промес-Глушаков — золотой треугольник «Спартака». Символическая сборная тура
«СЭ» представляет свой вариант 11 лучших футболистов тура.
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ГИЛЬЕРМЕ (1) — 7,0*. Локомотив.
В начале второго тайма игры с «Уралом» дважды подряд выручил железнодорожников — сначала после выхода один на один Ильина, а затем после штрафного в исполнении Павленко.
Александр СУХОВ (2) — 6,5. Уфа.
Активно подключался к атакам по правому флангу и увенчал игру голом, спасшим команду от поражения в Оренбурге.
Василий БЕРЕЗУЦКИЙ (4) — 6,5. ЦСКА.
Почти час уверенно отработал в обороне в Казани, снимал верховые мячи, выполнял перехваты, выигрывал единоборства, но затем был заменен — видимо,
Адессойе ОЙЕВОЛЕ (1) — 6,5. Оренбург.
Был постоянно нацелен на борьбу. Если бы не этот защитник, «Уфа» могла забить свой гол куда раньше 90+3-й минуты.
Неманья ПЕЙЧИНОВИЧ (2) — 6,5. Локомотив.
Славно отработал на левой бровке: не только справился с оборонительными задачами, но и открыл счет в матче с «Уралом».
Мануэл ФЕРНАНДЕШ (4) — 7,0. Локомотив.
В очередной раз провел прекрасный матч этой весной — на этот раз забил победный гол в Екатеринбурге.
Денис ГЛУШАКОВ (6) — 7,5. Спартак.
Быстро оформил дубль, сначала точно пробив с линии штрафной и выиграв подбор, а затем элегантно перебросил Городова.
Кристиан ПАСКУАТО (2) — 6,5. Крылья Советов.
Две голевые передачи итальянца принесли его команде важнейшую победу над «Томью».
Квинси ПРОМЕС (7) — 7,0. Спартак.
Один из лидеров «Спартака» в очередной раз доказал свой статус и установил окончательный счет во встрече с «Тереком».
ВИТИНЬЮ (3) — 7,5. ЦСКА.
Отличным ударом со штрафного открыл счет, а под занавес встречи тонким пасом нашел Дзагоева, поставившего точку в матче с «Рубином».
Роман ЗОБНИН (11) — 6,5. Спартак.
Традиционно был старателен и заметен — выгрызал все мячи на левой бровке, нередко смещался в центр. Пусть не забил, но был чрезвычайно полезен.
В скобках — количество попаданий в символические сборные «СЭ»
* — Оценка «СЭ» в туре.
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