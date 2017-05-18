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18 мая 2017, 10:42 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Комитет РФС по этике считает недопустимыми слова Луческу после матча с «Краснодаром»

МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Комитет Российского футбольного союза (РФС) по этике считает непозволительными высказывания главного тренера санкт- петербургского «Зенита» Мирчи Луческу после матча 29-го тура чемпионата России с «Краснодаром». Об этом ТАСС сообщил глава комитета Семен Андреев.

<em>МОСКВА 18 мая. /Корр. ТАСС Павел <span class=error>Гуревич</span>/.</em> Комитет Российского футбольного союза (<span class=error>РФС</span>) по этике считает непозволительными высказывания главного тренера <span class=error>санкт</span>- петербургского Зенита <span class=error>Мирчи</span> <span class=error>Луческу</span> после матча 29-го тура чемпионата России с Краснодаром. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Семен Андреев. Увеличить
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© РИА "Новости"

В среду «Зенит» на своем поле победил «Краснодар» со счетом 1:0. На послематчевой пресс-конференции Луческу сказал, что у него сложилось впечатление, что президент РФС Виталий Мутко «дал знак против «Зенита». Также он обвинил петербургские СМИ в излишнем давлении на команду с первого дня его работы и нелицеприятно высказался о них, уходя с пресс-конференции.

«Будем ждать обращения президента РФС или исполкома по этому делу. Субъекты футбола должны понимать, как себя вести, все прописано у нас в регламенте. Я считаю, что такие слова, такие заявления недопустимы футбольными людьми. Я отрицательно отношусь к этому», — сказал Андреев.

Статья 34 регламента РФС по этике предусматривает следующие виды наказания физических лиц: замечание, штраф, лишение завоеванных наград, дисквалификация на определенное время, количество матчей или пожизненно, а также запрет на участие в любой футбольной деятельности.

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