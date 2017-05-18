Комитет РФС по этике считает недопустимыми слова Луческу после матча с «Краснодаром»

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В среду «Зенит» на своем поле победил «Краснодар» со счетом 1:0. На послематчевой пресс-конференции Луческу сказал, что у него сложилось впечатление, что президент РФС Виталий Мутко «дал знак против «Зенита». Также он обвинил петербургские СМИ в излишнем давлении на команду с первого дня его работы и нелицеприятно высказался о них, уходя с пресс-конференции.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 29, 17.05.2017, 19:30 1:0 Зенит Краснодар

«Будем ждать обращения президента РФС или исполкома по этому делу. Субъекты футбола должны понимать, как себя вести, все прописано у нас в регламенте. Я считаю, что такие слова, такие заявления недопустимы футбольными людьми. Я отрицательно отношусь к этому», — сказал Андреев.

Статья 34 регламента РФС по этике предусматривает следующие виды наказания физических лиц: замечание, штраф, лишение завоеванных наград, дисквалификация на определенное время, количество матчей или пожизненно, а также запрет на участие в любой футбольной деятельности.