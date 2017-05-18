Комитет РФС по этике считает недопустимыми слова Луческу после матча с «Краснодаром»
МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Комитет Российского футбольного союза (РФС) по этике считает непозволительными высказывания главного тренера санкт- петербургского «Зенита» Мирчи Луческу после матча 29-го тура чемпионата России с «Краснодаром». Об этом ТАСС сообщил глава комитета Семен Андреев.
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В среду «Зенит» на своем поле победил «Краснодар» со счетом 1:0. На послематчевой
«Будем ждать обращения президента РФС или исполкома по этому делу. Субъекты футбола должны понимать, как себя вести, все прописано у нас в регламенте. Я считаю, что такие слова, такие заявления недопустимы футбольными людьми. Я отрицательно отношусь к этому», — сказал Андреев.
Статья 34 регламента РФС по этике предусматривает следующие виды наказания физических лиц: замечание, штраф, лишение завоеванных наград, дисквалификация на определенное время, количество матчей или пожизненно, а также запрет на участие в любой футбольной деятельности.
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