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18 мая 2017, 10:29 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Цакташ вызван на КДК за подкат в спину В. Березуцкому

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, какие вопросы вошли в повестку дня очередного заседания КДК по итогам 29-го тура РФПЛ.

«По матчу «Оренбург» — «Уфа», мы рассмотрим скандирование ненормативной лексики болельщиками команды «Оренбург». По мату «Зенит» — «Краснодар» мы рассмотрим сканидирование ненормативной лексики болельщиками «Зенита» и использование пиротехники.

По матчу «Рубин» — ЦСКА мы рассмотрим удаление Цакташа, игрок будет приглашён на заседание.

По матчу «Спартак» — «Терек», по рапорту делегата матча мы включили использование и бросание пиротехники болельщиками «Спартака» и скандирование ненормативной лексики, — сказал Григорьянц в беседе с корресопондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

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