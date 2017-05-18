Цакташ вызван на КДК за подкат в спину В. Березуцкому

«По матчу «Оренбург» — «Уфа», мы рассмотрим скандирование ненормативной лексики болельщиками команды «Оренбург». По мату «Зенит» — «Краснодар» мы рассмотрим сканидирование ненормативной лексики болельщиками «Зенита» и использование пиротехники.

По матчу «Рубин» — ЦСКА мы рассмотрим удаление Цакташа, игрок будет приглашён на заседание.

По матчу «Спартак» — «Терек», по рапорту делегата матча мы включили использование и бросание пиротехники болельщиками «Спартака» и скандирование ненормативной лексики, — сказал Григорьянц в беседе с корресопондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.