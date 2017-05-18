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18 мая 2017, 9:28 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Маркин: Болельщики «Спартака» злоупотребили доверием, будем разбираться

Председатель Комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза Владимир Маркин считает, что болельщики «Спартака» злоупотребили оказанным им доверием, и с их выходом на поле, пусть и санкционированным, нужно разобраться.

Стадион Открытие Арена перед началом матча 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Спартак (Москва) и ФК Терек (Грозный). Увеличить
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© РИА "Новости"

«Спартак» разрешил болельщикам выйти на поле для участия в праздновании чемпионства вместе с командой. Кубок чемпионов России сезона-2016/17 был вручён «Спартаку» после завершения матча 29-го тура РФПЛ с «Тереком» (3:0) на стадионе «Открытие Арена».

Болельщики после финального свистка массово выбежали на поле, после чего организаторы долго не могли начать церемонию вручения кубка футболистам «Спартака».

«Всё не предусмотреть. Людям доверяешь, а они злоупотребляют. Организаторы специально сделали так, чтобы они могли порадоваться, не ограничили их. Будем разбираться», — цитирует Маркина «Интерфакс».

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