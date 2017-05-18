Маркин: Болельщики «Спартака» злоупотребили доверием, будем разбираться

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Спартак» разрешил болельщикам выйти на поле для участия в праздновании чемпионства вместе с командой. Кубок чемпионов России сезона-2016/17 был вручён «Спартаку» после завершения матча 29-го тура РФПЛ с «Тереком» (3:0) на стадионе «Открытие Арена».

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 29, 17.05.2017, 19:30 3:0 Спартак М Терек

Болельщики после финального свистка массово выбежали на поле, после чего организаторы долго не могли начать церемонию вручения кубка футболистам «Спартака».

«Всё не предусмотреть. Людям доверяешь, а они злоупотребляют. Организаторы специально сделали так, чтобы они могли порадоваться, не ограничили их. Будем разбираться», — цитирует Маркина «Интерфакс».