Маркин: Болельщики «Спартака» злоупотребили доверием, будем разбираться
Председатель Комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза Владимир Маркин считает, что болельщики «Спартака» злоупотребили оказанным им доверием, и с их выходом на поле, пусть и санкционированным, нужно разобраться.
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«Спартак» разрешил болельщикам выйти на поле для участия в праздновании чемпионства вместе с командой. Кубок чемпионов России сезона-2016/17 был вручён «Спартаку» после завершения матча 29-го тура РФПЛ с «Тереком» (3:0) на стадионе «Открытие Арена».
Болельщики после финального свистка массово выбежали на поле, после чего организаторы долго не могли начать церемонию вручения кубка футболистам «Спартака».
«Всё не предусмотреть. Людям доверяешь, а они злоупотребляют. Организаторы специально сделали так, чтобы они могли порадоваться, не ограничили их. Будем разбираться», — цитирует Маркина «Интерфакс».
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