Леонид Федун: «Спартак» для меня и любовь, и социальный проект

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Московский «Спартак» впервые с 2001 года выиграл чемпионат России. Этот трофей стал первым в период руководства клубом Леонида Федуна. Акционером «Спартака» он стал в 2003 году, а с 2004-го является его фактическим владельцем. В интервью ТАСС Федун рассказал о составляющих успеха «Спартака», о будущем главного тренера команды Массимо Каррере, о «финансовой клетке» УЕФА, о пути клуба к самоокупаемости, о бессмысленности закрытых лиг и потолка зарплат, о целесообразности проведения в российском футболе антикоррупционной операции и многом другом.

— Леонид Арнольдович, остыли после чемпионства?

— Cпустя два дня.

— Каковы, на ваш взгляд, основные составляющие успеха?

— Упорство, желание. Плюс удача. Без нее в спорте ничего не добиться.

— Массимо Каррера выиграл чемпионат России с первой попытки. В чем феномен Карреры?

— Это прекрасная тренерская школа, которую он прошел с Антонио Конте. Каррера сам по себе очень амбициозный человек. Плюс, конечно, везучесть, которая в его профессии просто необходима.

Все слухи о его неопределенном будущем — ерунда. Уверен, Каррера останется в «Спартаке» на будущий год.

— Действительно ли у Карреры появится новый помощник?

— Скорее всего, да. Считаю, что под Лигу чемпионов нужно улучшать не только состав команды, но и тренерский состав. Если будет новый тренер — он будет итальянцем.

— Каррера имеет последнее слово в вопросе трансферов?

— А когда и где было по-другому? Если тренер говорит, что ему нужен тот или иной футболист, то этого игрока нужно взять. Тут все просто. Как можно покупать и продавать футболистов без согласия тренера? Я так никогда не делал. Например, так было, когда мы возвращали из аренды Романа Широкова. Дмитрий Аленичев сказал, что Роман ему нужен, хотя к тому моменту тот много наговорил в прессе в мой адрес. Тем не менее Широков появился в команде. Да, я был против его возвращения, но Аленичев сказал мне, что он нужен.

— Однако после этого Аленичеву связали руки условиями контракта Широкова.

— Не нужно все валить в одну кучу. Играя в «Спартаке», Широков забил всего один гол, не показывал никакой игры. На его месте мог играть Ананидзе, который тогда был лучше. Но Джано сел в запас из-за того, что на его место был куплен дорогостоящий игрок. Плюс Широков был футболистом с большим информационным бэкграундом, и тут же поднялась волна в СМИ. В тот момент я сказал, что ухожу от операционного управления клубом, тренер сказал «Надо!», и мы взяли игрока, хотя он уже тогда «троллил» меня.

— Вы предложите Каррере новый контракт на улучшенных условиях?

— Это наша внутренняя кухня, я такое раскрывать не буду.

«Годы без побед преследовали команду».

— Кто лучший игрок «Спартака» в уходящем сезоне?

— Нельзя кого-то выделять. Все игроки команды решали поставленные перед ними задачи. Тот же (Александр) Самедов не выглядел фантастически, но принес команде девять очков.

— А как же Квинси Промес, Фернандо?

— Или Роман Зобнин. Опять-таки, не хочу кого-либо выделять. Все игроки — даже Денис Давыдов и Александр Зуев, которые выходили на какое-то незначительное количество времени — внесли вклад в победу, за что мы им очень благодарны.

— Есть ли те, кто не оправдал надежды?

— Давайте говорить о хорошем.

— Когда поверили, что чемпионство возможно?

— После окончания матча «Зенит» — «Терек» (после этой игры «Спартак» досрочно стал чемпионом России — прим. ТАСС). До него гнал от себя эти мысли, все-таки столько раз обжигался.

Цитата Самое смешное, что можно сделать в жизни — это рассказать судьбе о своих планах.

— Что вызывало сомнения?

— Предыдущие годы, которые не приносили команде успеха. Это в том числе преследовало команду.

— Знаем, что не получилось организовать поездку игроков на автобусе с открытым верхом по центру Москвы.

— Ну, не получилось и не получилось, это не неприятный момент. Мы перенесли торжество на середину июля, но деталей пока не знаю. Знаю только то, что не сможем провести его на стадионе, поскольку он в это время будет задействован в проведении Кубка конфедераций, все будет закрыто. Поэтому, скорее всего, снимем один из залов в Москве, куда пригласим наших спонсоров, болельщиков — там и произойдет торжественное вручение медалей.

— Сколько будете заказывать сверх тех сорока, которые вам положены по регламенту?

— Много.

— А что если наградить медалями ветеранов — например, Олега Романцева, Никиту Симоняна?

— Может быть. Любая позитивная идея приветствуется.

— Бывает, что руководители клубов дарят игрокам памятные сувениры. Вы сделаете что-нибудь подобное?

— Скоро будет прием у нашего генерального спонсора «Лукойла», и там будут ценные подарки для игроков.

— Есть ли у вас понимание, как будет проходить летняя трансферная кампания «Спартака»?

— Понимание есть. Сколько денег мы потратим, будет знать только главный тренер и генеральный директор. 22 мая мы проведем заседание совета директоров, на котором постараемся утвердить всю трансферную политику.

— Как изменится бюджет клуба в связи с победой в чемпионате?

— Он изменится только за счет тех доходов, которые мы получим от выступления в Лиге чемпионов.

— В прессе фигурировали данные, согласно которым, бюджет «Спартака» около $150 миллионов. Эта информация близка к истине?

— Нет. Он гораздо меньше.

— Вы говорили, что не уйдете из «Спартака», пока не приведете клуб к чемпионству. Сколько сейчас стоит «Спартак»?

— Любовь не продается.

— Сколько клуб зарабатывает на проведении домашних матчей?

— От 30 до 60 миллионов рублей за матч.

Эти цифры можно увеличить за счет большей вовлеченности людей. К примеру, есть английский клуб «Тоттенхэм». Чтобы посетить его домашний матч, нужно стоять в очереди чуть ли не 10 лет. Практически все билеты на игры «Тоттенхэма» продаются заранее. Нам нужно добиться того, чтобы «Спартак» продавал не одну треть абонементов от общей вместимости стадиона, а, хотя бы, две трети.

— Кстати, какая сумма положена «Спартаку» за победу в чемпионате России?

— Я не помню. Это совершенно не значимые деньги, я даже не заморачиваюсь по этому поводу.

— В «Спартаке» есть ограничения, касающиеся зарплат игроков?

— Есть, конечно. Мы не можем платить игроку больше, чем позволяет наш бюджет. У нас же есть финансовый «фэйр-плей» УЕФА, а это жуткий ограничитель. Это клетка, которую поставили между богатыми и маленькими клубами. Это наручники. Видели, что произошло с «Динамо»? Видели, что произошло с «Зенитом», который отдал назад все деньги, которые заработал на Лиге чемпионов? Европа установила нам очень жесткие нормативы. Приезжают аудиторы, проверяют наше финансовое состояние. Они проверяют все. Если доходы признаются нерелевантными, то команда лишается либо доходов от Лиги чемпионов, либо ее туда просто не пускают. Потратить больше, чем я получаю от Лиги чемпионов, я просто не могу.

«Если бы не кризис, уже вышли бы на IPO»

— Стадион «Спартака» когда-нибудь окупится?

— Да. Это будет дисконтированная окупаемость. Теоретически это может случиться лет через 10.

— А клуб может выйти на самоокупаемость?

— А какой курс доллара будет через пять лет? На матче с «Томью» мы заработали 30 миллионов рублей, раньше это было миллион долларов, а теперь — 500 тысяч. Если бы не было кризиса, сегодня мы бы находились очень близко к самоокупаемости. Поскольку зарплаты привязаны к валюте, то наши расходы увеличились процентов на 20−30. Если же экономическая ситуация в ближайшие 5−6 лет будет стабильной, я верю, что мы сможем достичь самоокупаемости. Если бы не кризис, мы бы уже вышли на IPO.

— Чемпионство поможет «Спартаку» на пути к самоокупаемости?

— Безусловно, да. Если в первый сезон на новом стадионе мы в среднем за матч собирали порядка 20 тысяч зрителей, то теперь хотим поставить задачу, чтобы средняя заполняемость трибун на наших матчах была близка к 35 тысячам.

— Готовы ли вы увеличить вместимость стадиона, если болельщиков станет ходить еще больше?

— Пусть сначала четыре-пять сезонов у нас будет стабильный прирост. А так, у меня есть проект, при реализации которого можно увеличить вместимость арены еще на 5 тысяч зрителей.

— Вы уже видели обновленный стадион «Лужники»?

— Да, он шикарный.

— Нет желания сыграть на нем матч Лиги чемпионов и собрать 80 тысяч зрителей?

— Нет. Я лучше сыграю на своем стадионе и соберу 40 тысяч, чем буду платить кому-то аренду.

«Возвращаться к старой эмблеме нет смысла»

— Когда команда переедет на новую тренировочную базу в Тушине?

— Не раньше конца 2018-го — начала 2019 года. До этого момента база будет задействована в проведении Кубка конфедераций и чемпионата мира.

— Когда будет реализован проект с постройкой футбольного манежа?

— Когда будут деньги, сейчас их нет. Проект существует, он очень красивый, но на данный момент построить его невозможно. После финансового кризиса мы такую возможность потеряли.

— Когда будет окончательно реализован проект «Тушино-2018»?

— Он развивается, мы строим дома и социальные объекты. Сейчас начнем строительство храма равноапостольного святого Владимира, все идет по плану. Конечно, сейчас нет того покупательского спроса, который мы хотели видеть. Это происходит из-за девальвации, которая произошла недавно. Но несмотря на все трудности, мы надеемся, что этот проект будет прибыльным.

— Нынешний сезон окончательно расставил все точки над i в вопросе того, какой клуб — самый популярный в стране?

Цитата — Мы никому ничего не собираемся доказывать, не собираемся проводить никакие исследования. Мы есть мы. По-моему, ни у кого и никогда не было сомнений, какой клуб в стране самый популярный.

В то же время выросло целое поколение болельщиков, которые не видели побед «Спартака». Нам надо работать с ними, сделать так, чтобы они ходили на стадион, а для этого нам надо побеждать. Единственное, что хотелось бы попросить у болельщиков — наносить поменьше вреда клубу. Каждый год мы выплачиваем штрафов на 5−6 миллионов рублей — это большие деньги. Мы говорили с ними об этом, но они утверждают, что без этого не могут.

— Как можете оценить работу маркетинговой службы в «Спартаке»?

— Конечно, есть недостатки, но с точки зрения организации бизнеса — она лучшая в России, хотя есть, куда расти.

— Насколько реально возвращение футбольного клуба «Спартак» к старой эмблеме?

— Я не вижу в этом смысла. В данный момент у нас есть определенный запатентованный бренд. Старый бренд тоже достоин быть эмблемой «Спартака», но вокруг него есть определенные сложности, финансовые ограничения. Болельщики уже привыкли к нынешней эмблеме, вместе с ней мы стали чемпионами.

«Сменил бы Венгера»

— Может ли «Спартак» развиваться так, как это делает один из самых успешных клубов этого года в Европе «Монако»?

— Во Франции очень много талантливых молодых игроков, на порядок больше, чем в России. У них правильная модель — они растят своих игроков и потом продают за бешеные деньги. Мы потихоньку пытаемся прийти к этому. Для этого, к примеру, был создан «Спартак-2».

— Идея пригласить молодых африканских игроков в «Спартак-2» принадлежала вам?

— Да. Все пробуют, почему бы и нам не попробовать. Не скажу, что пока это успешно, но им нужно время. Года два-три должно пройти. В целом, я доволен, как работает «Спартак-2». Некоторые молодые игроки близки к тому, чтобы заиграть в основном составе — Артем Тимофеев, Денис Давыдов, для которого следующий сезон станет определяющим. Кое-какие плоды у нас уже есть, но это только начало пути.

— Собираетесь ли открывать филиалы клубной академии в других городах?

— Да, у нас есть такие планы. В частности, мы хотим открыть наш филиал в Западной Сибири в городе Когалым, который будет региональным центром. У нас даже есть программа по Китаю, но о ее реализации пока говорить рано.

— Чего в вашей жизни сейчас больше — бизнеса или футбола?

— Футбола становится все больше и больше. Все-таки я уже по возрасту пенсионер, люди в мои годы уже выходят на спокойную пенсию.

— Нет ли желания вернуться в исполком РФС?

— Все те вопросы, которые я там ставил, получили свое решение. Сейчас у меня все хорошо. Дальше просиживать штаны и заниматься спорами с теми или иными людьми мне не интересно.

— За какую команду вы болеете, помимо «Спартака»?

— Сейчас такой команды нет. Но когда-то мне нравился лондонский «Арсенал». Кстати, тоже красно-белый.

— Смогли бы держать главного тренера так долго, как держат Арсена Венгера в «Арсенале»?

— Наверное, нет. За такое большое количество времени человек неминуемо вырабатывает свой ресурс.

— Для вас «Спартак» — это что-то личное или социальная нагрузка?

— Это социальный проект, который является моей личной любовью. Я как болельщик, играющий в компьютерные игры, который создает команду и пытается чего-то с ней добиться. Раньше, видя как мои предшественники гробят «Спартак», я смотрел на клуб и видел, что могу добиться с ним успехов. Конечно, оказалось, что не все так легко, как я себе представлял.

— Можете назвать любимого игрока «Спартака» всех времен?

— Не знаю почему, но мне всегда нравился Вагиз Хидиятуллин, он настоящий боец. Также нравился Георгий Ярцев, который пришел в «Спартак» ниоткуда и вдруг начал много забивать. Кстати, Валерий Карпин мне тоже всегда очень нравился, он тоже был бойцом на поле. Суперигроком был Александр Мостовой. Пожалуй, Мостовой был самым талантливым игроком из тех спартаковцев, кого я видел. Федор Черенков. Мы не понимали, что с ним происходило (у Черенкова в 1980-х было диагностировано психическое расстройство — прим. ТАСС), но он был талантливейшим игроком нашего футбола.

«Почитать мнения болельщиков — нет проблем»

— Как вы узнаете о настроении болельщиков?

— Я с ними встречаюсь. Плюс всегда могу открыть нужные мне ресурсы и посмотреть, что пишут люди. В этом нет никакой проблемы.

— Кого вы считаете лучшим российским тренером на данный момент?

Цитата — Наверное, это не очень понравится нашим болельщикам, но Леонид Слуцкий — это хороший тренер. У него есть все, чтобы попробовать себя в зарубежных чемпионатах.

Он доказал это, работая много лет в России.

— А вы могли бы когда-нибудь пригласить его в «Спартак»?

— А зачем? Есть вещи, которые лучше никогда не делать.

— У вас есть мечта или цель, чтобы в будущем в «Спартаке» играли только российские футболисты?

— Нет. Я хочу, чтобы в «Спартаке» играли лучшие футболисты и чемпионы. Если это будут только россияне — прекрасно! Я же патриот России. На данный момент нет ни одного клуба, который формировался бы только доморощенными игроками. Исключением является разве что «Атлетик» из Бильбао, но и там уже потихоньку отступают от этих правил. У меня есть команда, которая практически целиком состоит из русских молодых ребят. Это «Спартак-2», который сейчас борется за третье-шестое место в чемпионате ФНЛ. Согласитесь, это не задача для основной команды.

— Хотели бы вы заняться чем-то еще, кроме футбольного «Спартака»? Например, помочь «Спартаку» хоккейному?

— Если кто-то мне деньги даст, с удовольствием. На самом же деле, Боливар не выдержит двоих. Я и так нахожусь на пределе своих финансовых возможностей.

«Нужен успех на чемпионате мира»

— Вам нравится, как развивается российский футбол?

— Когда я пришел в «Спартак», в футболе был разгул коррупции. А сейчас футбол стал чище, судейство стало чище. Сейчас очень трудно говорить о системной предвзятости, с которой мы сталкивались раньше. Самое главное, что футбол начал потихоньку опускаться на землю. Условно говоря, Россия одно время была на четвертом-пятом месте по стоимости игроков, при том, что по реальным бюджетам клубов мы были где-то на 14−15 местах. Сейчас, условно говоря, по стоимости игроков мы опустились на седьмое-восьмое место, а по бюджетам находимся где-то на девятом-десятом.

Для того, чтобы футбол сделал следующий шаг, конечно, необходимо сделать так, чтобы он мог зарабатывать больше денег. Не только, условно говоря, «Спартак» и в какой-то степени «Зенит», но и другие клубы. С экономической точки зрения было бы правильно сократить премьер-лигу, а не расширять ее — для того, чтобы избавиться от тех команд, которые играют только для трех-четырех тысяч зрителей. Это не системно.

Ну и наконец, российскому футболу нужен успех на домашнем чемпионате мира. Для того, чтобы мы имели уже другие спонсорские контракты, в первую очередь, на медиаправа. Сегодня вся российская лига получает от медиаправ $20 миллионов, в то время как клуб, вылетающий с английской премьер-лиги, получает $60 миллионов. Как в этих условиях можно конкурировать и повышать качество футбола?

Есть концепция футбола — я участвовал в ее подготовке — которая заключается в следующем: необходимо повышать зрительский интерес, необходимо увеличить количество людей, которые занимаются футболом и при этом являются активными зрителями, и, исходя из этого, необходимо повышать качество футбола. А после этого надо повышать доходы. Естественно, что наша победа в этом сезоне в следующем воплотится в более высокие доходы от продажи билетов, поскольку абонементов будет продано больше. И мы надеемся на увеличение спонсорских контрактов.

— Есть те, кто считает, что после чемпионата мира о футболе в России все забудут, и все пойдет на самотек.

— Я считаю, что чемпионат мира, наоборот, даст толчок развитию футбола.

— Каким видите выступление сборной России на Кубке конфедераций и чемпионате мира?

— В отношении сборной России у меня присутствует сдержанный оптимизм. Если команде будет сопутствовать удача, то мы можем пройти очень далеко.

Вплоть до финала Кубка конфедераций. А про чемпионат мира говорить пока рано. Обязательно приду на матч Кубка конфедераций Россия — Португалия, уже выкупил для себя ложу. На период проведения турнира стадион будет принадлежать ФИФА, так что, получается, приду на свой стадион в гости.

«Потолок зарплат — глупость»

— Вы уже говорили о сокращении лиги. Тогда речь шла о 12 командах. Вы имеете в виду закрытую лигу? И представляете ли себе у нас коммерческую лигу, как в Северной Америке?

— Ни в коем случае. Мы же не Северная Америка. Зачем? Должна быть смена клубов. Представляю это так: условно, 12 клубов играют между собой 22 игры. Или 13 клубов, без разницы. А потом они разделяются на две шестерки или семерки, которые еще раз играют между собой. Таким образом, ведущие клубы имеют возможность играть, условно, не 15 игр в сезоне, из которых интерес представляют семь-восемь, а, условно, 20 игр, из которых 18−20 представляют коммерческий интерес. Тогда будем повышать стоимость телеправ. А когда на картинке из Перми — прошу прощения, люблю этот город — игра на фоне куча строительного мусора, то кто за эти телеправа будет платить? Поэтому, да, это, может быть, болезненный процесс, но, на мой взгляд, делать это необходимо.

— Сейчас активно обсуждаются еще несколько мер по улучшению уровня чемпионата. Какова ваша позиция по лимиту на легионеров?

Цитата — Лимит надо сохранить. Может быть, постепенно уходить от лимита на поле. Но без лимита не будет никакой возможности продвигать российских игроков.

Переход от лимита на поле к лимиту в заявке позволит увеличить спрос на них. Без этого заниматься школами и вторыми командами — больше энтузиазм, чем бизнес. Я ни одного игрока не смог продать за исключением Владимира Обухова, за которого нам до сих пор так и не заплатили (Обухов в июне 2016 года перешел из «Спартака» в «Кубань» — прим. ТАСС).

— Потолок зарплат?

— Это глупость, он бывает только в закрытых лигах. Если ввести такую меру, то любой игрок, который чуть-чуть начнет показывать себя, сразу уедет в Европу. От этого упадет качество футбола. А кого мы поддержим? Сирых и убогих? Сирые и убогие все равно будут платить деньги игрокам в конвертах под столом.

— Как относитесь к видеоповторам, которые придут в футбол в ближайшее время?

— Я поменял свое отношение к этому вопросу. Главное, чтобы это не было, как в хоккее, когда матч прерывается на долгое время. Это должно быть моментально.

«Хочу операцию «чистые руки»

— Изменилась ли ситуация с судейством в чемпионате России после того, как в руководстве соответствующего департамента РФС произошли изменения?

— С приходом новых руководителей судейство стало медленно, но исправляться.

— То есть подковерные игры все-таки еще существуют?

— Сложно сказать, но того откровенного убийства, которое было в нулевых, уже нет. С появлением стыковых игр увеличился риск вылета в низший дивизион, и количество договорных матчей в нашем чемпионате уменьшилось на порядок. Это одно из решений, которое я лоббировал в исполкоме РФС, и очень рад, что оно было принято.

— Почему в России невозможно доказать наличие договорных матчей?

— Вы спрашиваете у меня? Я не имею к этому отношения. Это нужно спросить у прокуратуры, полиции.

— Но руководители всех клубов иногда встречаются вместе, почему нельзя договориться о том, чтобы играть честно?

— Как пример: можно встретиться с соседями по лестничной клетке и договориться о том, что никто больше не будет кидать мусор мимо мусоропровода. Все согласятся, но потом кто-то опять бросит мусор мимо. Каждый хочет, чтобы все соблюдали правила за исключением его самого. Таким образом ничего не решить. Нужно провести операцию «чистые руки», как когда-то в Италии. Конечно, я бы хотел, чтобы такая операция произошла. Только тогда наш футбол очистился бы полностью.

Беседовали Максим Алланазаров, Антон Рассказов