«Локомотив» отпустит Майкона и предложит новый контракт Михалику

27-летний бразилец получит статус свободного агента.

Защитнику Тарасу Михалику, чей договор также рассчитан до конца текущего сезона, будет предложено новое однолетнее соглашение. При этом украинец уже сейчас имеет возможность свободно вести переговоры с любым клубом. Недавно появлялась информация об интересе к нему со стороны московского «Динамо».

В текущем розыгрыше РФПЛ Майкон провёл 23 матча, отметившись 5 голами и 1 результативной передачей, а в активе Михалика 1 гол в 23 проведённых встречах.