ФК «Ростов» обыграл «Анжи»
Футбольный клуб «Ростов» обыграл «Анжи» в матче 29-го тура чемпионата России.
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Голы в ворота хозяев поля забили нападающие «Ростова» Сердар Азмун (на 60-й минуте) и Дмитрий Полоз (на 64-й минуте). В концовке встречи один мяч отыграл нападающий «Анжи» Александр Прудников.
Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц, подводя итоги игры, заявил журналистам: «Сегодня был непростой матч. “Анжи” подтвердил репутацию самобытной команды. В первом тайме нам было очень тяжело. Соперник был настроен на победу, провел много атак. К счастью, в первые 45 минут мы не пропустили, а после перерыва поменяли рисунок игры, сделав замены. Это позволило нам отбирать много мячей и выходить в быстрые таки, которые привели к двум голам. Сегодня мы победили в очень важном матче».
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