Полный финиш. Главные интриги последнего тура премьер-лиги
Чемпион страны известен давно, но есть еще три важных вопроса.
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КТО В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ
Фаворит — ЦСКА (59 очков).
Претендент — «Зенит» (58 очков).
ЦСКА попадет в Лигу чемпионов, если:
— победит дома «Анжи» независимо от результата «Зенита»;.
— «Зенит» на выезде не обыграет «Локомотив».
Напомним, что если
«Зенит» попадет в Лигу чемпионов, если:
— победит в гостях «Локомотив», а ЦСКА не наберет три очка в матче с «Анжи».
ЛИГА ЕВРОПЫ (4-е место)
Фаворит — «Ростов» (48 очков).
Претенденты — «Краснодар» (46 очков), «Терек» (45 очков).
«Ростов» попадает в Лигу Европы, если:
— наберет хотя бы очко в гостевом матче с «Оренбургом»;.
— «Краснодар» и «Терек» не обыграют соответственно «Томь» в Томске и «Крылья» в Самаре.
«Краснодар» попадет в Лигу Европы, если:
— «быки» победят «Томь», а «Ростов» уступит «Оренбургу».
«Терек» попадет в Лигу Европы, если:
— грозненцы победят «Крылья», «Ростов» уступит «Оренбургу», а «Краснодар» потеряет очки в Томске.
ПРЯМОЙ ВЫЛЕТ В ФНЛ (15-е место, «Томь» уже вылетела)
Главный претендент на вылет — «Арсенал» (25 очков).
Другие претенденты: «Оренбург» (27 очков), «Крылья Советов» (28 очков).
«Арсенал» вылетит, если:
— не победит дома «Спартак»;.
— победит в Туле «Спартак», но при этом «Крылья» наберут минимум одно очко, а «Оренбург» — три.
Туляки в любом случае не поднимутся выше 13-го места, то есть лучший вариант для них — участие в стыках.
«Оренбург» вылетит, если:
— проиграет «Ростову» дома, а «Арсенал» победит спартаковцев (тогда туляки при равенстве очков будут выше по числу побед).
Оренбуржцы тоже не поднимутся выше 13-го места: даже при благоприятном стечении обстоятельств у них плохая история личных противостояний с «Уралом» и «Анжи», которых они, в теории, могут догнать по очкам.
«Крылья» вылетят, если:
— проиграют дома «Тереку», «Арсенал» добьется победы, а «Оренбург» наберет хотя бы очко (при равенстве очков самарцы уступят тулякам по числу побед, а оренбуржцам — по личным встречам — 0:1 и 1:1).
Отдельно стоит отметить, что «Урал» (30 очков) и «Анжи» (30 очков) уберегли себя от прямого вылета, но еще могут оказаться в стыках. Екатеринбуржцам хватит одного очка в заключительном туре, чтобы избежать попадания на 13−14-е места. В пользу «Урала» при прочих равных играет большое число побед (8). В стыки они попадут, только если:
— проиграют «Уфе» в гостях, а «Крылья Советов» и «Анжи» наберут по три очка.
У «Анжи» ситуация сложнее. В стыки они попадут, если:
— наберут одно очко в матче с ЦСКА в Москве, но при этом «Урал» не проиграет «Уфе», а «Крылья» наберут три очка;.
— проиграют ЦСКА, и при этом «Крылья» наберут три очка.
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