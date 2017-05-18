Полный финиш. Главные интриги последнего тура премьер-лиги

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КТО В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

Фаворит — ЦСКА (59 очков).

Претендент — «Зенит» (58 очков).

ЦСКА попадет в Лигу чемпионов, если:

— победит дома «Анжи» независимо от результата «Зенита»;.

— «Зенит» на выезде не обыграет «Локомотив».

Напомним, что если красно-синие и сине-бело-голубые завершат чемпионат с равным количеством очков, то выше окажутся армейцы, у которых есть преимущество в личных встречах за счет гола на чужом поле (1:1 в Питере, 0:0 в Москве).

«Зенит» попадет в Лигу чемпионов, если:

— победит в гостях «Локомотив», а ЦСКА не наберет три очка в матче с «Анжи».

ЛИГА ЕВРОПЫ (4-е место)

Фаворит — «Ростов» (48 очков).

Претенденты — «Краснодар» (46 очков), «Терек» (45 очков).

«Ростов» попадает в Лигу Европы, если:

— наберет хотя бы очко в гостевом матче с «Оренбургом»;.

— «Краснодар» и «Терек» не обыграют соответственно «Томь» в Томске и «Крылья» в Самаре.

«Краснодар» попадет в Лигу Европы, если:

— «быки» победят «Томь», а «Ростов» уступит «Оренбургу».

«Терек» попадет в Лигу Европы, если:

— грозненцы победят «Крылья», «Ростов» уступит «Оренбургу», а «Краснодар» потеряет очки в Томске.

ПРЯМОЙ ВЫЛЕТ В ФНЛ (15-е место, «Томь» уже вылетела)

Главный претендент на вылет — «Арсенал» (25 очков).

Другие претенденты: «Оренбург» (27 очков), «Крылья Советов» (28 очков).

«Арсенал» вылетит, если:

— не победит дома «Спартак»;.

— победит в Туле «Спартак», но при этом «Крылья» наберут минимум одно очко, а «Оренбург» — три.

Туляки в любом случае не поднимутся выше 13-го места, то есть лучший вариант для них — участие в стыках.

«Оренбург» вылетит, если:

— проиграет «Ростову» дома, а «Арсенал» победит спартаковцев (тогда туляки при равенстве очков будут выше по числу побед).

Оренбуржцы тоже не поднимутся выше 13-го места: даже при благоприятном стечении обстоятельств у них плохая история личных противостояний с «Уралом» и «Анжи», которых они, в теории, могут догнать по очкам.

«Крылья» вылетят, если:

— проиграют дома «Тереку», «Арсенал» добьется победы, а «Оренбург» наберет хотя бы очко (при равенстве очков самарцы уступят тулякам по числу побед, а оренбуржцам — по личным встречам — 0:1 и 1:1).

Отдельно стоит отметить, что «Урал» (30 очков) и «Анжи» (30 очков) уберегли себя от прямого вылета, но еще могут оказаться в стыках. Екатеринбуржцам хватит одного очка в заключительном туре, чтобы избежать попадания на 13−14-е места. В пользу «Урала» при прочих равных играет большое число побед (8). В стыки они попадут, только если:

— проиграют «Уфе» в гостях, а «Крылья Советов» и «Анжи» наберут по три очка.

У «Анжи» ситуация сложнее. В стыки они попадут, если:

— наберут одно очко в матче с ЦСКА в Москве, но при этом «Урал» не проиграет «Уфе», а «Крылья» наберут три очка;.

— проиграют ЦСКА, и при этом «Крылья» наберут три очка.