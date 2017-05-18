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18 мая 2017, 0:58 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Промес: День, который я никогда не забуду

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес, отметившийся голом в матче 29-го тура РФПЛ с «Тереком», который проходил на «Открытие-Арене», опубликовал фото с кубком чемпионов России.

Стадион Открытие Арена перед началом матча 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Спартак (Москва) и ФК Терек (Грозный). Увеличить
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© РИА "Новости"

«День, который я никогда не забуду», — написал Промес на своей странице в «Инстаграме».

«Спартак» стал чемпионом впервые с 2001 года после 27-го тура РФПЛ благодаря осечке «Зенита» в матче с «Тереком», но кубок команде был вручён именно после матча с «Тереком», поскольку это был последний домашний матч «Спартака» в этом сезоне.

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