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18 мая 2017, 0:18 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Андрей Федун: Ладно ворота, а видеоборт стоит 4,5 миллиона рублей

Генеральный директор ООО «Стадион «Спартак», член совета директоров клуба Андрей Федун отметил, что «Открытие Арена» понесла убытки в результате празднования чемпионства после матча 29-го тура чемпионата России с «Тереком» (3:0).

Стадион Открытие Арена перед началом матча 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Спартак (Москва) и ФК Терек (Грозный). Увеличить
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© РИА "Новости"

При этом он подчеркнул, что это малая плата за подаренные эмоции.

— Какие ощущения? Вы же все видели сами — это было прекрасно! Конечно, стадион понес большие убытки, но что не сделаешь ради болельщиков, — сказал Федун.

— Там же только ворота сломали?

— Ворота — самая маленькая проблема. А вот видеоборт стоит 4,5 миллиона рублей. По нему побегали достаточно сильно. Будем надеяться, что сможем восстановить его.

— Серьезная плата за чемпионство?

— Есть такое. Но радость искупает все.

— Не жалеете, что решили так праздновать?

— Можно понять людей, они ждали победу 16 лет. И все равно вышли бы на поле, такая традиция существует. А когда это все организованно, то мы смогли минимизировать потери.

— В следующем году все будет организованнее?

— Дай бог, чтобы это было. Но зачем загадывать.

— Разгром «Терека» по делу?

— С команды снялось бремя, и они играли в удовольствие. И такое удовольствие получили все 43 тысячи болельщиков.

— Что сказал ваш брат в раздевалке?

— Он кричал «Ура!». (Сергей АСТАХОВ).

17.05.2017 19:30 Зрители 43602 основной раунд: 29-й тур Открытие Арена
Спартак М 3:0 Терек
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Рашид Рахимов
Голы
15′ Денис Глушаков 8
19′ Денис Глушаков (Мендеш Андраде Зе Луиш, И. Попов) 8
74′ Квинси Промес (Дж. Ананидзе) 10
Составы
Артем Ребров 32
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Сальваторе Боккетти 16
Сердар Таски 35
75′ Квинси Промес 10
Роман Зобнин 47
Лукас Мартинс Фернанду 11
70′ Денис Глушаков (к) 8
Александр Самедов 19
23′ 62′ Ивелин Попов 71
Джано Ананидзе 7
65′ Мендеш Андраде Зе Луиш 9
де Соуза Луиз Адриану 12
16 Евгений Городов
40 Ризван Уциев (к)
13 Милад Мохаммади
4 Вилькер Анхель
15 Андрей Семенов
14 Далер Кузяев
17 Аблай Мбенг
23 Факундо Пирис 45+1′
2 Дантас Биспу Родолфу 76′
21 Одисе Роши
19 Олег Иванов 89′
77 Бернард Бериша
55 Игорь Лебеденко 83′
95 Магомед Митришев
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 6
10 Удары (всего) 11
7 Удары в створ 5
3 Угловые 5
9 Фолы 12
6 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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Серия пенальти: нереализованный пенальти
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