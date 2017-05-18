Андрей Федун: Ладно ворота, а видеоборт стоит 4,5 миллиона рублей
Генеральный директор ООО «Стадион «Спартак», член совета директоров клуба Андрей Федун отметил, что «Открытие Арена» понесла убытки в результате празднования чемпионства после матча 29-го тура чемпионата России с «Тереком» (3:0).
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
При этом он подчеркнул, что это малая плата за подаренные эмоции.
— Какие ощущения? Вы же все видели сами — это было прекрасно! Конечно, стадион понес большие убытки, но что не сделаешь ради болельщиков, — сказал Федун.
— Там же только ворота сломали?
— Ворота — самая маленькая проблема. А вот видеоборт стоит 4,5 миллиона рублей. По нему побегали достаточно сильно. Будем надеяться, что сможем восстановить его.
— Серьезная плата за чемпионство?
— Есть такое. Но радость искупает все.
— Не жалеете, что решили так праздновать?
— Можно понять людей, они ждали победу 16 лет. И все равно вышли бы на поле, такая традиция существует. А когда это все организованно, то мы смогли минимизировать потери.
— В следующем году все будет организованнее?
— Дай бог, чтобы это было. Но зачем загадывать.
— Разгром «Терека» по делу?
— С команды снялось бремя, и они играли в удовольствие. И такое удовольствие получили все 43 тысячи болельщиков.
— Что сказал ваш брат в раздевалке?
— Он кричал «Ура!». (Сергей АСТАХОВ).
|17.05.2017 19:30
|Зрители 43602
|основной раунд: 29-й тур
|Открытие Арена
|Массимо Каррера
|Рашид Рахимов
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|6
|10
|Удары (всего)
|11
|7
|Удары в створ
|5
|3
|Угловые
|5
|9
|Фолы
|12
|6
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
|Боковой судья
|Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
- Вышел из игры
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- Нереализованный пенальти
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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