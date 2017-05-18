Андрей Федун: Ладно ворота, а видеоборт стоит 4,5 миллиона рублей

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При этом он подчеркнул, что это малая плата за подаренные эмоции.

— Какие ощущения? Вы же все видели сами — это было прекрасно! Конечно, стадион понес большие убытки, но что не сделаешь ради болельщиков, — сказал Федун.

— Там же только ворота сломали?

— Ворота — самая маленькая проблема. А вот видеоборт стоит 4,5 миллиона рублей. По нему побегали достаточно сильно. Будем надеяться, что сможем восстановить его.

— Серьезная плата за чемпионство?

— Есть такое. Но радость искупает все.

— Не жалеете, что решили так праздновать?

— Можно понять людей, они ждали победу 16 лет. И все равно вышли бы на поле, такая традиция существует. А когда это все организованно, то мы смогли минимизировать потери.

— В следующем году все будет организованнее?

— Дай бог, чтобы это было. Но зачем загадывать.

— Разгром «Терека» по делу?

— С команды снялось бремя, и они играли в удовольствие. И такое удовольствие получили все 43 тысячи болельщиков.

— Что сказал ваш брат в раздевалке?

— Он кричал «Ура!». (Сергей АСТАХОВ).