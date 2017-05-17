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17 мая 2017, 23:36 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

На матче «Зенит» — «Краснодар» был представитель Спаллетти

Как стало известно «СЭ», за матчем 29-го тура чемпионата России «Зенит» — «Краснодар» (1:0) непосредственно на стадионе «Петровский» наблюдал представитель Лучано Спаллетти.

Как стало известно СЭ за матчем 29-го тура чемпионата России Зенит — Краснодар (1:0) непосредственно на стадионе Петровский наблюдал представитель <span class=error>Лучано</span> <span class=error>Спаллетти</span>. Увеличить
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58-летний итальянец, который сейчас работает в «Роме», возглавлял сине-бело-голубых с 2009 по 2014 год. Под руководством Спаллетти «Зенит» дважды выигрывал чемпионат России (2010, 2011/12), Кубок (2010) и Суперкубок страны (2011).

Напомним, что по данным «СЭ», нынешний главный тренер «Зенита» Мирча Луческу будет уволен после окончания сезона.

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Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу на пресс-конференции после победы в домашнем матче 29-го тура чемпионата России над «Краснодаром» (1:0) отметил большое давление СМИ, в особенности местной прессы, передает из Санкт-Петербурга корреспондент «СЭ» Гоша ЧЕРНОВ.
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