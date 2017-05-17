На матче «Зенит» — «Краснодар» был представитель Спаллетти
Как стало известно «СЭ», за матчем 29-го тура чемпионата России «Зенит» — «Краснодар» (1:0) непосредственно на стадионе «Петровский» наблюдал представитель Лучано Спаллетти.
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58-летний итальянец, который сейчас работает в «Роме», возглавлял
Напомним, что по данным «СЭ», нынешний главный тренер «Зенита» Мирча Луческу будет уволен после окончания сезона.
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