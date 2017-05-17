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58-летний итальянец, который сейчас работает в «Роме», возглавлял сине-бело-голубых с 2009 по 2014 год. Под руководством Спаллетти «Зенит» дважды выигрывал чемпионат России (2010, 2011/12), Кубок (2010) и Суперкубок страны (2011).

Напомним, что по данным «СЭ», нынешний главный тренер «Зенита» Мирча Луческу будет уволен после окончания сезона.