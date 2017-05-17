«Спартак» хочет приобрести воспитанника «Барселоны»?

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

И испанец рассматривается главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой в качестве одного из потенциальных новичков предстоящим летом.

Отмечается, что сам Монтойя также хочет перейти в команду, в которой он будет иметь регулярную игровую практику. В текущем сезоне на счету воспитанника «Барселоны» и экс-игрока «Интера» 30 матчей в двух турнирах, 2 гола, одна результативная передача и 8 желтых карточек.

Ранее сообщалось, что на место правого защитника «Спартак» может приобрести Давиде Дзаппакосту из «Торино».