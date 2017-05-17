«Спартак» хочет приобрести воспитанника «Барселоны»?
Защитник «Валенсии» Мартин Монтойя может перейти в «Спартак». Согласно сайту журналиста Джанлуки Ди Марцио,
красно-белые уже начали поиски футболистов, способных укрепить состав команды на следующий сезон, в котором москвичи выступят в Лиге чемпионов.
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Видимо, что-то случилось...
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И испанец рассматривается главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой в качестве одного из потенциальных новичков предстоящим летом.
Отмечается, что сам Монтойя также хочет перейти в команду, в которой он будет иметь регулярную игровую практику. В текущем сезоне на счету воспитанника «Барселоны» и
Ранее сообщалось, что на место правого защитника «Спартак» может приобрести Давиде Дзаппакосту из «Торино».
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