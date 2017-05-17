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17 мая 2017, 23:12 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Спартак» хочет приобрести воспитанника «Барселоны»?

Защитник «Валенсии» Мартин Монтойя может перейти в «Спартак». Согласно сайту журналиста Джанлуки Ди Марцио, красно-белые уже начали поиски футболистов, способных укрепить состав команды на следующий сезон, в котором москвичи выступят в Лиге чемпионов.

Защитник Валенсии <span class=error>Мартин</span> <span class=error>Монтойя</span> может перейти в Спартак. Согласно сайту журналиста Джанлуки Ди <span class=error>Марцио</span> <nobr>красно-белые </nobr>уже начали поиски футболистов способных укрепить состав команды на следующий сезон в котором москвичи выступят в Лиге чемпионов. Увеличить
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И испанец рассматривается главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой в качестве одного из потенциальных новичков предстоящим летом.

Отмечается, что сам Монтойя также хочет перейти в команду, в которой он будет иметь регулярную игровую практику. В текущем сезоне на счету воспитанника «Барселоны» и экс-игрока «Интера» 30 матчей в двух турнирах, 2 гола, одна результативная передача и 8 желтых карточек.

Ранее сообщалось, что на место правого защитника «Спартак» может приобрести Давиде Дзаппакосту из «Торино».

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