Луческу назвал журналистов «тупыми»
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу, уходя с
пресс-конференции после победы в домашнем матче 29-го тура чемпионата России, назвав журналистов stupid people — тупыми.
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До этого наставник
|17.05.2017 19:30
|Зрители 18098
|основной раунд: 29-й тур
|Петровский
Главные тренеры
|Мирча Луческу
|Игорь Шалимов
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|11
|Удары (всего)
|8
|4
|Удары в створ
|5
|10
|Угловые
|5
|11
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
|Боковой судья
|Антон Кобзев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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