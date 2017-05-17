Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29778880/
17 мая 2017, 22:56 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Луческу назвал журналистов «тупыми»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу, уходя с пресс-конференции после победы в домашнем матче 29-го тура чемпионата России, назвав журналистов stupid people — тупыми.

Главный тренер Зенита <span class=error>Мирча</span> <span class=error>Луческу</span> уходя с <nobr>пресс-конференции</nobr> после победы в домашнем матче 29-го тура чемпионата России назвав журналистов stupid people — тупыми. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

До этого наставник сине-бело-голубых произнес огромный монолог, передает из Санкт-Петербурга корреспондент «СЭ» Гоша ЧЕРНОВ.

17.05.2017 19:30 Зрители 18098 основной раунд: 29-й тур Петровский
Зенит 1:0 Краснодар
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Мирча Луческу Игорь Шалимов
Голы
12′ Артем Дзюба (Мигел Алвеш Данни) 22
Составы
Игорь Смольников 19
Доменико Кришито 4
Луиш Нету 13
Виктор де Паула Жулиану 7
Артем Дзюба 22
Александр Кокорин 9
61′ Франсиско Фернандес Хави Гарсия 21
Мигел Алвеш Данни (к) 10
45′ Андрей Лунев 99
Юрий Лодыгин 1
90′ Юрий Жирков 81
Николас Ломбертс 6
75′ Жозе да Силвейра Маурисиу 8
87′ Артур Юсупов 14
88 Андрей Синицын
12 Кристиан Рамирес
4 Александр Мартынович
6 Андреас Гранквист (к)
7 Павел Мамаев
16 Виктор Классон
8 Юрий Газинский
90 Федор Смолов
98 Сергей Петров 87′
21 Рикардо Лаборде
33 Маурисио Перейра 57′
14 Франсиску ду Карму Вандерсон
77 Шарль Каборе 75′ 71′
22 Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
11 Удары (всего) 8
4 Удары в створ 5
10 Угловые 5
11 Фолы 16
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Антон Кобзев (Москва, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Краснодар
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Мирча Луческу: Такое впечатление, будто Мутко дал знак против «Зенита»

Мирча Луческу: Такое впечатление, будто Мутко дал знак против «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу на пресс-конференции после победы в домашнем матче 29-го тура чемпионата России над «Краснодаром» (1:0) отметил большое давление СМИ, в особенности местной прессы, передает из Санкт-Петербурга корреспондент «СЭ» Гоша ЧЕРНОВ.
Еще 7 новостей  Все новости
15 мая

Страшная травма игрока "Спартака". Подробности

В сборной России они не нужны - их не взяли на Кубок конфедераций

Самый нелепый гол чемпионата мира