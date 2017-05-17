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17 мая 2017, 22:59 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Мирча Луческу: Такое впечатление, будто Мутко дал знак против «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу на пресс-конференции после победы в домашнем матче 29-го тура чемпионата России над «Краснодаром» (1:0) отметил большое давление СМИ, в особенности местной прессы, передает из Санкт-Петербурга корреспондент «СЭ» Гоша ЧЕРНОВ.

Главный тренер Зенита <span class=error>Мирча</span> <span class=error>Луческу</span> на <nobr>пресс-конференции</nobr> после победы в домашнем матче 29-го тура чемпионата России над Краснодаром (1:0) отметил большое давление СМИ. Увеличить
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Также наставник сине-бело-голубых назвал некорректными некоторые высказывания главы РФС Виталия Мутко.

— Сегодня последняя домашняя пресс-конференция в сезоне. Оцените его.

— Чемпионат еще не закончился, нам нужно подготовиться к московской встрече с «Локомотивом» и одержать там победу. Могу сразу отметить, что было очень большое давление СМИ, в особенности петербургской прессы. Нужно было нас хвалить, а не только критиковать, ведь мы работали в очень сложных условиях.

К сожалению, за последние двадцать лет это первый раз, когда моя команда может занять третье место. Больше всех расстроен этим результатом буду я.

Все началось с потери трех ведущих игроков (Гарая, Халка и Витселя). У нас должна была быть вторая линия игроков, которая должна была их заменить, но никто из них не потянул. Новички не стали чистыми игроками основы. Отмечу, что после победы над «Спартаком» у нас стали появляться проблемы сами знаете какого характера.

Думаю, что некорректными были некоторые высказывания президента федерации. Нужно было вести себя нейтральнее. Такое впечатление, будто он дал знак против «Зенита». Например, он не должен был касаться удалений игроков «Урала» которые были верными — это отметил и эксперт Валерий Газзаев. Эти высказывания подействовали на психологию наших игроков. И наоборот, были моменты, касающиеся судейства, которые местная пресса не анализировала и не делала на них акцент, а все равно критиковала «Зенит».

17.05.2017 19:30 Зрители 18098 основной раунд: 29-й тур Петровский
Зенит 1:0 Краснодар
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Мирча Луческу Игорь Шалимов
Голы
12′ Артем Дзюба (Мигел Алвеш Данни) 22
Составы
Игорь Смольников 19
Доменико Кришито 4
Луиш Нету 13
Виктор де Паула Жулиану 7
Артем Дзюба 22
Александр Кокорин 9
61′ Франсиско Фернандес Хави Гарсия 21
Мигел Алвеш Данни (к) 10
45′ Андрей Лунев 99
Юрий Лодыгин 1
90′ Юрий Жирков 81
Николас Ломбертс 6
75′ Жозе да Силвейра Маурисиу 8
87′ Артур Юсупов 14
88 Андрей Синицын
12 Кристиан Рамирес
4 Александр Мартынович
6 Андреас Гранквист (к)
7 Павел Мамаев
16 Виктор Классон
8 Юрий Газинский
90 Федор Смолов
98 Сергей Петров 87′
21 Рикардо Лаборде
33 Маурисио Перейра 57′
14 Франсиску ду Карму Вандерсон
77 Шарль Каборе 75′ 71′
22 Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
11 Удары (всего) 8
4 Удары в створ 5
10 Угловые 5
11 Фолы 16
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Антон Кобзев (Москва, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Новости Премьер-лиги

Луческу назвал журналистов «тупыми»

Луческу назвал журналистов «тупыми»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу, уходя с пресс-конференции после победы в домашнем матче 29-го тура чемпионата России, назвав журналистов stupid people — тупыми.
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