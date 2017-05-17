Мирча Луческу: Такое впечатление, будто Мутко дал знак против «Зенита»

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Также наставник сине-бело-голубых назвал некорректными некоторые высказывания главы РФС Виталия Мутко.

— Сегодня последняя домашняя пресс-конференция в сезоне. Оцените его.

— Чемпионат еще не закончился, нам нужно подготовиться к московской встрече с «Локомотивом» и одержать там победу. Могу сразу отметить, что было очень большое давление СМИ, в особенности петербургской прессы. Нужно было нас хвалить, а не только критиковать, ведь мы работали в очень сложных условиях.

К сожалению, за последние двадцать лет это первый раз, когда моя команда может занять третье место. Больше всех расстроен этим результатом буду я.

Все началось с потери трех ведущих игроков (Гарая, Халка и Витселя). У нас должна была быть вторая линия игроков, которая должна была их заменить, но никто из них не потянул. Новички не стали чистыми игроками основы. Отмечу, что после победы над «Спартаком» у нас стали появляться проблемы сами знаете какого характера.

Думаю, что некорректными были некоторые высказывания президента федерации. Нужно было вести себя нейтральнее. Такое впечатление, будто он дал знак против «Зенита». Например, он не должен был касаться удалений игроков «Урала» которые были верными — это отметил и эксперт Валерий Газзаев. Эти высказывания подействовали на психологию наших игроков. И наоборот, были моменты, касающиеся судейства, которые местная пресса не анализировала и не делала на них акцент, а все равно критиковала «Зенит».