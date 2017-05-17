«Спартак» — «Терек»: «Он все видит!»
В среду на «Открытие Арене» был не просто матч — праздник.
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Игорь РАБИНЕР
из Тушина
ТАКИЕ РАЗНЫЕ БАННЕРЫ
«Он все видит…».
Этот баннер до 17 мая 2017 года ассоциировался с худшими временами в истории «Спартака». Фанаты
«Он все видит!».
Этот баннер, только уже не с многоточием, а с восклицательным знаком, трибуна D «Открытие Арены» вывесила перед началом
ПРИМЕТА ГЛУШАКОВА
На голове тетеньки лет семидесяти красовался красный платок в белый горошек. Когда она на перегоне между «Таганской» и «Китай-городом» уступила место девушке лет 18, сказав, что выходит, — та,
До матча оставалось полтора часа — но никому и в голову не могло прийти, что
Иду к стадиону. Море мужчин с женами и подругами — как не разделить такую долгожданную радость с самыми близкими? А иной раз — и с теми, кто еще не понимает счастья своих родителей. Борис Духон, легендарный
С детьми были не только болельщики, но и игрок. В момент, когда команды выходили на поле, на руках у Фернанду был сынишка. Складывалось впечатление, что он и в матче готов его задействовать.
…На поле — духовой оркестр. На трибуне В — старая добрая спартаковская эмблема. На D — надпись, о которой я говорил в начале этого репортажа. А первый символический удар по мячу идут делать сразу двое. 90-летний Арнольд Федун — отец владельца «Спартака», болельщик
В клубе так решили — чтобы на поле был один болельщик и один выдающийся футболист. Изначально первый должен был отпасовать второму.
А Денис Глушаков перед тем, как все началось, сказал директору по связям с общественностью Леониду Трахтенбергу: всякий раз в этом сезоне, когда
Трахтенберг передал Дасаеву. Тот, получив пас от
«ЭТО ПОХОРОНЫ, РЕБЯТА!»
Ждать пришлось четверть часа. «Спартак» вышел на поле с таким яростным и вдохновенным настроем, что, казалось, ему, а не «Тереку» этот матч жизненно необходим для попадания в еврокубки. Мяч держался идеально. Моменты пошли чуть ли не с первой минуты. Трибуны ревели «Спартак» — чемпион! так, что закладывало уши.
А на 15-й Глушаков подобрал «ничейный» мяч метрах в 25 от ворот Городова, переложил под левую и пробил в левый нижний угол. Без шансов для голкипера. После чего подозвал всю команду, и она в пояс поклонилась трибуне В. Которая тут же начала скандировать персональные здравицы в честь капитана.
Четыре минуты спустя он, игравший как настоящий дьявол, забил и второй. Попов отдал отличный пас Зе Луишу в штрафную, тот чуть отпустил от себя мяч, — но первым к нему подоспел Глушаков и мягко перебросил через бросившегося ему в ноги Городова. И тут к скамейке запасных из ворот бросился Ребров и буквально вытолкал на поле Массимо Карреру. И на него накинулась вся сбежавшаяся туда через полполя команда!
Не подвел и диктор. Он воскликнул: «Это похороны, ребята!».
Трибуны уже просто неистовствовали. «Кар-ре-ра!» — запели сектора ближе к концу первого тайма, и тренер, услышавший это, поаплодировал им, вызвав новую бурю. А еще большей она могла стать, сделай «Спартак» перед перерывом счет крупным.
Как же жаль, что после идеального прострела Попова все тот же Глушаков, находившийся на линии вратарской,
«Терек» за весь тайм создал один полумомент, когда Уциев с угла вратарской пробил в сетку сбоку. Больше о грозненцах, 7 мая обыгравших в Питере «Зенит» и вручивших золото «Спартаку», никто особо и не вспоминал.
ДОЖДАЛИСЬ!
Второй тайм начался с еще двух красивейших баннеров. На одном одетый в белый халат «химик» Каррера выводил то, что было названо «Формулой успеха». На втором начертано — «Периодическая таблица элементов чемпионства «Спартака». На футбольной стилизации таблицы Менделеева указали не только всех игроков, но и врачей, массажистов, администраторов….
Каррера заменил Глушакова на Самедова на 69-й минуте. Под стоячую овацию всего стадиона. И заключил капитана в крепкие объятия.
«Спартак» ни разу при Каррере не выигрывал с крупным счетом. Было бы символично и красиво, если бы это удалось в день празднования чемпионства. И на 69-й минуте Квинси — а кто ж еще, если не лучший снайпер
И Артем Ребров не мог в такой день пропустить. Несколько раз он выручал команду, а на исходе матча Мбенг, обокрав Фернанду, не стал огорчать «Спартак» и его болельщиков, пробил рядом со штангой. К тому времени все уже ждали финального свистка Кирилла Левникова.
И, едва он прозвучал, фанаты с трибун В и D одновременно рванули на поле. В отличие от Перми, это было предусмотрено и согласовано. Секунд за 30 все, абсолютно все поле заполнилось людьми. Они ждали 16 лет. И они дождались!
|17.05.2017 19:30
|Зрители 43602
|основной раунд: 29-й тур
|Открытие Арена
|Массимо Каррера
|Рашид Рахимов
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|6
|10
|Удары (всего)
|11
|7
|Удары в створ
|5
|3
|Угловые
|5
|9
|Фолы
|12
|6
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
|Боковой судья
|Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
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- Капитан команды
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- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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