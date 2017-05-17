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Игорь РАБИНЕР

из Тушина

ТАКИЕ РАЗНЫЕ БАННЕРЫ

«Он все видит…».

Этот баннер до 17 мая 2017 года ассоциировался с худшими временами в истории «Спартака». Фанаты красно-белых вывесили портрет основателя клуба Николая Старостина с таким текстом поздней осенью 2003 года на матче своих опустившихся кумиров с «Торпедо-Металлургом». Мало того, что они тогда бездарно проиграли, так еще и честность встречи оказалась под очень, очень большим сомнением. И прекрасно это понимая, — людей-то не обманешь! — болельщики и выразили в том плакате все те боль и унижение, которые накопились в их сердцах.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Чемпионский перформанс <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD?src=hash">#СпартакЧемпион</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA?src=hash">#СпартакТерек</a> <a href="https://t.co/wdPmrwpGck">pic.twitter.com/wdPmrwpGck</a></p>— Ярослав Сусов (@YaroSusov) <a href="https://twitter.com/YaroSusov/status/864883059031760896">17 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Он все видит!».

Этот баннер, только уже не с многоточием, а с восклицательным знаком, трибуна D «Открытие Арены» вывесила перед началом матча-чествования «Спартак» — «Терек». И это была шикарная находка. Николай Петрович с родной командой — и в беде, и радости. А смотрел Старостин на громадную эмблему общества «Спартак» (то есть без футбольного мяча, вписанного в букву «С»), развернутую на противоположной трибуне В.

ПРИМЕТА ГЛУШАКОВА

На голове тетеньки лет семидесяти красовался красный платок в белый горошек. Когда она на перегоне между «Таганской» и «Китай-городом» уступила место девушке лет 18, сказав, что выходит, — та, по-моему, сильно удивилась. Ехать оставалось еще девять станций — но она искренне думала, что такой платок может носить только спартаковская болельщица.

До матча оставалось полтора часа — но никому и в голову не могло прийти, что кто-то в этом поезде едет не на футбол. Один парень, пропуская кого-то на «Пушкинской», искренне удивился: «А я думал, тут все до “Спартака”…».

Иду к стадиону. Море мужчин с женами и подругами — как не разделить такую долгожданную радость с самыми близкими? А иной раз — и с теми, кто еще не понимает счастья своих родителей. Борис Духон, легендарный журналист-спартаковед, делится потрясением: «Иду вдоль трибуны А — вижу, девушка в нашем шарфе с коляской стоит. Спрашиваю: «Вы тоже на футбол?» — «Да, мужа жду — и пойдем». — «А сколько ребенку?» — «Семь месяцев!».

С детьми были не только болельщики, но и игрок. В момент, когда команды выходили на поле, на руках у Фернанду был сынишка. Складывалось впечатление, что он и в матче готов его задействовать.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Вот это мощь! <a href="https://t.co/Cnwggo5fnM">pic.twitter.com/Cnwggo5fnM</a></p>— Филипп Папенков (@PippoGranato) <a href="https://twitter.com/PippoGranato/status/864881915874168832">17 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

…На поле — духовой оркестр. На трибуне В — старая добрая спартаковская эмблема. На D — надпись, о которой я говорил в начале этого репортажа. А первый символический удар по мячу идут делать сразу двое. 90-летний Арнольд Федун — отец владельца «Спартака», болельщик красно-белых, которому человек, построивший этот прекрасный и теперь победный стадион, наряду с Никитой Симоняном посвятил это золото. И лучший вратарь мира 1988 года Ринат Дасаев.

В клубе так решили — чтобы на поле был один болельщик и один выдающийся футболист. Изначально первый должен был отпасовать второму.

А Денис Глушаков перед тем, как все началось, сказал директору по связям с общественностью Леониду Трахтенбергу: всякий раз в этом сезоне, когда кто-то начинает матч с символического удара и отдает пас ему, он забивает. А ведь и вправду: Никита Симонян пасовал капитану «Спартака» в домашнем матче с «Ростовом», Сергей Карякин — с «Рубином». И оба раза он становился автором победного мяча!

Трахтенберг передал Дасаеву. Тот, получив пас от Федуна-старшего, сделал передачу на Глушакова. Разве мог после этого Денис не забить!

«ЭТО ПОХОРОНЫ, РЕБЯТА!»

Ждать пришлось четверть часа. «Спартак» вышел на поле с таким яростным и вдохновенным настроем, что, казалось, ему, а не «Тереку» этот матч жизненно необходим для попадания в еврокубки. Мяч держался идеально. Моменты пошли чуть ли не с первой минуты. Трибуны ревели «Спартак» — чемпион! так, что закладывало уши.

А на 15-й Глушаков подобрал «ничейный» мяч метрах в 25 от ворот Городова, переложил под левую и пробил в левый нижний угол. Без шансов для голкипера. После чего подозвал всю команду, и она в пояс поклонилась трибуне В. Которая тут же начала скандировать персональные здравицы в честь капитана.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Фестиваль лучших празднований голов, вторая за вечер заявка Спартака <a href="https://t.co/oPgoLL2wlf">pic.twitter.com/oPgoLL2wlf</a></p>— AlexanderVishnevskiy (@a_vishnevskiy) <a href="https://twitter.com/a_vishnevskiy/status/864886484641492994">17 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Четыре минуты спустя он, игравший как настоящий дьявол, забил и второй. Попов отдал отличный пас Зе Луишу в штрафную, тот чуть отпустил от себя мяч, — но первым к нему подоспел Глушаков и мягко перебросил через бросившегося ему в ноги Городова. И тут к скамейке запасных из ворот бросился Ребров и буквально вытолкал на поле Массимо Карреру. И на него накинулась вся сбежавшаяся туда через полполя команда!

Не подвел и диктор. Он воскликнул: «Это похороны, ребята!».

Трибуны уже просто неистовствовали. «Кар-ре-ра!» — запели сектора ближе к концу первого тайма, и тренер, услышавший это, поаплодировал им, вызвав новую бурю. А еще большей она могла стать, сделай «Спартак» перед перерывом счет крупным.

Как же жаль, что после идеального прострела Попова все тот же Глушаков, находившийся на линии вратарской, просто-напросто не попал по мячу! Хет-трик капитана — это была бы уже вообще какая-то сказка. Но, видимо, футбольный бог рассудил, что это уже слишком. А несколькими секундами позже Попов с линии вратарской пробил над перекладиной.

«Терек» за весь тайм создал один полумомент, когда Уциев с угла вратарской пробил в сетку сбоку. Больше о грозненцах, 7 мая обыгравших в Питере «Зенит» и вручивших золото «Спартаку», никто особо и не вспоминал.

ДОЖДАЛИСЬ!

Второй тайм начался с еще двух красивейших баннеров. На одном одетый в белый халат «химик» Каррера выводил то, что было названо «Формулой успеха». На втором начертано — «Периодическая таблица элементов чемпионства «Спартака». На футбольной стилизации таблицы Менделеева указали не только всех игроков, но и врачей, массажистов, администраторов….

Каррера заменил Глушакова на Самедова на 69-й минуте. Под стоячую овацию всего стадиона. И заключил капитана в крепкие объятия.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr"><a href="https://t.co/NYnNLVfwbk">pic.twitter.com/NYnNLVfwbk</a></p>— Филипп Папенков (@PippoGranato) <a href="https://twitter.com/PippoGranato/status/864897286945611776">17 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Спартак» ни разу при Каррере не выигрывал с крупным счетом. Было бы символично и красиво, если бы это удалось в день празднования чемпионства. И на 69-й минуте Квинси — а кто ж еще, если не лучший снайпер красно-белых? — обыграв трех соперников, от штанги отправил мяч в ворота. Не могла стойка «Открытие Арены» не помочь хозяевам!

И Артем Ребров не мог в такой день пропустить. Несколько раз он выручал команду, а на исходе матча Мбенг, обокрав Фернанду, не стал огорчать «Спартак» и его болельщиков, пробил рядом со штангой. К тому времени все уже ждали финального свистка Кирилла Левникова.

И, едва он прозвучал, фанаты с трибун В и D одновременно рванули на поле. В отличие от Перми, это было предусмотрено и согласовано. Секунд за 30 все, абсолютно все поле заполнилось людьми. Они ждали 16 лет. И они дождались!

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">МЫЧЕМПИОНЫ <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%90%D0%9A?src=hash">#СПАРТАК</a> <a href="https://t.co/NJExQkaSLa">pic.twitter.com/NJExQkaSLa</a></p>— Evgeniy Kisloff (@kisloff_evgeniy) <a href="https://twitter.com/kisloff_evgeniy/status/864910542712041473">17 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>