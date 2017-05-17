Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29778803/
17 мая 2017, 22:53 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Спартак» — «Терек»: «Он все видит!»

В среду на «Открытие Арене» был не просто матч — праздник.

Спартак — Терек: Он все видит! - Фото 1 Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

Игорь РАБИНЕР
из Тушина

ТАКИЕ РАЗНЫЕ БАННЕРЫ

«Он все видит…».

Этот баннер до 17 мая 2017 года ассоциировался с худшими временами в истории «Спартака». Фанаты красно-белых вывесили портрет основателя клуба Николая Старостина с таким текстом поздней осенью 2003 года на матче своих опустившихся кумиров с «Торпедо-Металлургом». Мало того, что они тогда бездарно проиграли, так еще и честность встречи оказалась под очень, очень большим сомнением. И прекрасно это понимая, — людей-то не обманешь! — болельщики и выразили в том плакате все те боль и унижение, которые накопились в их сердцах.

«Он все видит!».

Этот баннер, только уже не с многоточием, а с восклицательным знаком, трибуна D «Открытие Арены» вывесила перед началом матча-чествования «Спартак» — «Терек». И это была шикарная находка. Николай Петрович с родной командой — и в беде, и радости. А смотрел Старостин на громадную эмблему общества «Спартак» (то есть без футбольного мяча, вписанного в букву «С»), развернутую на противоположной трибуне В.

ПРИМЕТА ГЛУШАКОВА

На голове тетеньки лет семидесяти красовался красный платок в белый горошек. Когда она на перегоне между «Таганской» и «Китай-городом» уступила место девушке лет 18, сказав, что выходит, — та, по-моему, сильно удивилась. Ехать оставалось еще девять станций — но она искренне думала, что такой платок может носить только спартаковская болельщица.

До матча оставалось полтора часа — но никому и в голову не могло прийти, что кто-то в этом поезде едет не на футбол. Один парень, пропуская кого-то на «Пушкинской», искренне удивился: «А я думал, тут все до “Спартака”…».

Иду к стадиону. Море мужчин с женами и подругами — как не разделить такую долгожданную радость с самыми близкими? А иной раз — и с теми, кто еще не понимает счастья своих родителей. Борис Духон, легендарный журналист-спартаковед, делится потрясением: «Иду вдоль трибуны А — вижу, девушка в нашем шарфе с коляской стоит. Спрашиваю: «Вы тоже на футбол?» — «Да, мужа жду — и пойдем». — «А сколько ребенку?» — «Семь месяцев!».

С детьми были не только болельщики, но и игрок. В момент, когда команды выходили на поле, на руках у Фернанду был сынишка. Складывалось впечатление, что он и в матче готов его задействовать.

…На поле — духовой оркестр. На трибуне В — старая добрая спартаковская эмблема. На D — надпись, о которой я говорил в начале этого репортажа. А первый символический удар по мячу идут делать сразу двое. 90-летний Арнольд Федун — отец владельца «Спартака», болельщик красно-белых, которому человек, построивший этот прекрасный и теперь победный стадион, наряду с Никитой Симоняном посвятил это золото. И лучший вратарь мира 1988 года Ринат Дасаев.

В клубе так решили — чтобы на поле был один болельщик и один выдающийся футболист. Изначально первый должен был отпасовать второму.

А Денис Глушаков перед тем, как все началось, сказал директору по связям с общественностью Леониду Трахтенбергу: всякий раз в этом сезоне, когда кто-то начинает матч с символического удара и отдает пас ему, он забивает. А ведь и вправду: Никита Симонян пасовал капитану «Спартака» в домашнем матче с «Ростовом», Сергей Карякин — с «Рубином». И оба раза он становился автором победного мяча!

Трахтенберг передал Дасаеву. Тот, получив пас от Федуна-старшего, сделал передачу на Глушакова. Разве мог после этого Денис не забить!

«ЭТО ПОХОРОНЫ, РЕБЯТА!»

Ждать пришлось четверть часа. «Спартак» вышел на поле с таким яростным и вдохновенным настроем, что, казалось, ему, а не «Тереку» этот матч жизненно необходим для попадания в еврокубки. Мяч держался идеально. Моменты пошли чуть ли не с первой минуты. Трибуны ревели «Спартак» — чемпион! так, что закладывало уши.

А на 15-й Глушаков подобрал «ничейный» мяч метрах в 25 от ворот Городова, переложил под левую и пробил в левый нижний угол. Без шансов для голкипера. После чего подозвал всю команду, и она в пояс поклонилась трибуне В. Которая тут же начала скандировать персональные здравицы в честь капитана.

Четыре минуты спустя он, игравший как настоящий дьявол, забил и второй. Попов отдал отличный пас Зе Луишу в штрафную, тот чуть отпустил от себя мяч, — но первым к нему подоспел Глушаков и мягко перебросил через бросившегося ему в ноги Городова. И тут к скамейке запасных из ворот бросился Ребров и буквально вытолкал на поле Массимо Карреру. И на него накинулась вся сбежавшаяся туда через полполя команда!

Не подвел и диктор. Он воскликнул: «Это похороны, ребята!».

Трибуны уже просто неистовствовали. «Кар-ре-ра!» — запели сектора ближе к концу первого тайма, и тренер, услышавший это, поаплодировал им, вызвав новую бурю. А еще большей она могла стать, сделай «Спартак» перед перерывом счет крупным.

Как же жаль, что после идеального прострела Попова все тот же Глушаков, находившийся на линии вратарской, просто-напросто не попал по мячу! Хет-трик капитана — это была бы уже вообще какая-то сказка. Но, видимо, футбольный бог рассудил, что это уже слишком. А несколькими секундами позже Попов с линии вратарской пробил над перекладиной.

«Терек» за весь тайм создал один полумомент, когда Уциев с угла вратарской пробил в сетку сбоку. Больше о грозненцах, 7 мая обыгравших в Питере «Зенит» и вручивших золото «Спартаку», никто особо и не вспоминал.

ДОЖДАЛИСЬ!

Второй тайм начался с еще двух красивейших баннеров. На одном одетый в белый халат «химик» Каррера выводил то, что было названо «Формулой успеха». На втором начертано — «Периодическая таблица элементов чемпионства «Спартака». На футбольной стилизации таблицы Менделеева указали не только всех игроков, но и врачей, массажистов, администраторов….

Каррера заменил Глушакова на Самедова на 69-й минуте. Под стоячую овацию всего стадиона. И заключил капитана в крепкие объятия.

«Спартак» ни разу при Каррере не выигрывал с крупным счетом. Было бы символично и красиво, если бы это удалось в день празднования чемпионства. И на 69-й минуте Квинси — а кто ж еще, если не лучший снайпер красно-белых? — обыграв трех соперников, от штанги отправил мяч в ворота. Не могла стойка «Открытие Арены» не помочь хозяевам!

И Артем Ребров не мог в такой день пропустить. Несколько раз он выручал команду, а на исходе матча Мбенг, обокрав Фернанду, не стал огорчать «Спартак» и его болельщиков, пробил рядом со штангой. К тому времени все уже ждали финального свистка Кирилла Левникова.

И, едва он прозвучал, фанаты с трибун В и D одновременно рванули на поле. В отличие от Перми, это было предусмотрено и согласовано. Секунд за 30 все, абсолютно все поле заполнилось людьми. Они ждали 16 лет. И они дождались!

17.05.2017 19:30 Зрители 43602 основной раунд: 29-й тур Открытие Арена
Спартак М 3:0 Терек
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Рашид Рахимов
Голы
15′ Денис Глушаков 8
19′ Денис Глушаков (Мендеш Андраде Зе Луиш, И. Попов) 8
74′ Квинси Промес (Дж. Ананидзе) 10
Составы
Артем Ребров 32
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Сальваторе Боккетти 16
Сердар Таски 35
75′ Квинси Промес 10
Роман Зобнин 47
Лукас Мартинс Фернанду 11
70′ Денис Глушаков (к) 8
Александр Самедов 19
23′ 62′ Ивелин Попов 71
Джано Ананидзе 7
65′ Мендеш Андраде Зе Луиш 9
де Соуза Луиз Адриану 12
16 Евгений Городов
40 Ризван Уциев (к)
13 Милад Мохаммади
4 Вилькер Анхель
15 Андрей Семенов
14 Далер Кузяев
17 Аблай Мбенг
23 Факундо Пирис 45+1′
2 Дантас Биспу Родолфу 76′
21 Одисе Роши
19 Олег Иванов 89′
77 Бернард Бериша
55 Игорь Лебеденко 83′
95 Магомед Митришев
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 6
10 Удары (всего) 11
7 Удары в створ 5
3 Угловые 5
9 Фолы 12
6 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Терек
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
15 мая

Страшная травма игрока "Спартака". Подробности

В сборной России они не нужны - их не взяли на Кубок конфедераций

Самый нелепый гол чемпионата мира