Тренер Хави Грасия заявил, что готов до конца отработать свой контракт с «Рубином»

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«Я готов отработать контракт до конца», — сказал он.

Грасия возглавил «Рубин» перед началом текущего сезона, подписав контракт на четыре года. За тур до конца чемпионата казанцы с 35 очками занимают 9-е место в турнирной таблице. Команда не смогла выполни задачу на сезон — пробиться в еврокубки.