Тренер Хави Грасия заявил, что готов до конца отработать свой контракт с «Рубином»
КАЗАНЬ, 17 мая. /Корр. ТАСС Олег Павленко/. Главный тренер «Рубина» Хави Грасия готов до конца отработать свой контракт с клубом. Об этом испанский специалист заявил на
пресс-конференции после матча 29-го тура чемпионата России по футболу с ЦСКА (0:2).
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«Я готов отработать контракт до конца», — сказал он.
Грасия возглавил «Рубин» перед началом текущего сезона, подписав контракт на четыре года. За тур до конца чемпионата казанцы с 35 очками занимают 9-е место в турнирной таблице. Команда не смогла выполни задачу на сезон — пробиться в еврокубки.
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