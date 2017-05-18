«Краснодар» проиграл «Зениту» в гостевом матче

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая на стадионе «Петровский», закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол на 12-й минуте встречи записал на свой счет форвард Артем Дзюба.

По итогам тура «Краснодар» с 46-ю очками в активе располагается на пятой строчке турнирной таблице РФПЛ.

В рамках 30-го тура «Краснодар» 21 мая встретится с «Томью» в гостях.

Как сообщали Юга.ру, матч должен был состояться на стадионе «Санкт-Петербург», однако его перенесли на «Петровский», чтобы уберечь газон перед Кубком конфедераций.