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18 мая 2017, 9:20 | Футбол: Премьер-лига | ЮГА.ру

«Краснодар» проиграл «Зениту» в гостевом матче

Футболисты «Краснодара» с минимальным счетом уступили «Зениту» в матче 29-го тура РФПЛ.

Футболисты Краснодара с минимальным счетом уступили Зениту в матче 29-го тура РФПЛ Увеличить
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Встреча, прошедшая на стадионе «Петровский», закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол на 12-й минуте встречи записал на свой счет форвард Артем Дзюба.

По итогам тура «Краснодар» с 46-ю очками в активе располагается на пятой строчке турнирной таблице РФПЛ.

В рамках 30-го тура «Краснодар» 21 мая встретится с «Томью» в гостях.

Как сообщали Юга.ру, матч должен был состояться на стадионе «Санкт-Петербург», однако его перенесли на «Петровский», чтобы уберечь газон перед Кубком конфедераций.
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