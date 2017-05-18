«Краснодар» проиграл «Зениту» в гостевом матче
Футболисты «Краснодара» с минимальным счетом уступили «Зениту» в матче 29-го тура РФПЛ.
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Встреча, прошедшая на стадионе «Петровский», закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол на 12-й минуте встречи записал на свой счет форвард Артем Дзюба.
По итогам тура «Краснодар» с 46-ю очками в активе располагается на пятой строчке турнирной таблице РФПЛ.
В рамках 30-го тура «Краснодар» 21 мая встретится с «Томью» в гостях.
Как сообщали Юга.ру, матч должен был состояться на стадионе «Санкт-Петербург», однако его перенесли на «Петровский», чтобы уберечь газон перед Кубком конфедераций.
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