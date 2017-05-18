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18 мая 2017, 9:18 | Футбол: Премьер-лига | Город Казань.KZN.RU

Казанский «Рубин» уступил московскому ЦСКА

(Город Казань KZN.RU, 17 мая). Казанский «Рубин» провел последний домашний матч сезона. В игре 29 тура чемпионата России по футболу на стадионе «Казань Арена» казанцы уступили московскому ЦСКА со счетом 0:2. За встречей наблюдал президент «Рубина», мэр Казани Ильсур Метшин.

Матч на стадионе Казань Арена стал тестовым к Кубку конфедераций 2017 года. Увеличить
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В первом тайме явных моментов команды не создали, но шансы для взятия ворот время от времени у тех и у других возникали. Счет в этом матче на 72-й минуте открыл бразилец Витиньо. Второй гол уже в добавленное время забил Алан Дзагоев.

Заключительный матч сезона «Рубин» проведет 21 мая в Перми против местного клуба «Амкар», сообщает пресс-служба ФК «Рубин».

Напомним, матч «Рубин» — ЦСКА стал тестовым в рамках подготовки к Кубку конфедераций 2017 года. Во время игры планировалось проверить несколько основных сервисов, в частности, систему идентификации доступа (паспорт болельщика). В связи с этим вход на игру был бесплатный — для допуска на стадион зрителям нужно было просто оформить паспорт болельщика. Кроме того, организаторы протестировали деятельность на территории, прилегающей к стадиону («последняя миля»). За 2 часа до начала матча было ограничено движение по ряду улиц, изменилась схема движения общественного транспорта. Для болельщиков был введен дополнительный автобусный маршрут (шаттл), после окончания игры зрителей ждали дополнительные автобусы.
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