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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29778671/
17 мая 2017, 22:27 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Ростов» сыграет в Лиге Европы?

Вышедшие с началом второго тайма форварды Азмун и Полоз забили в Каспийске по голу и обеспечили ростовчанам победу, которая позволила сместить «Краснодар» с четвертой позиции.

Победа в Каспийске позволила ростовчанам сместить Краснодар с четвертой позиции. Увеличить
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«Ростов» порадовал страну стойкостью и характером в еврокубковой кампании сезона. Потому не только его почитатели, но и многие российские любители футбола из числа тех, чьи сердца отданы другим клубам, хотели бы снова увидеть команду с берегов Дона среди участников Лиги Европы.

Однако будущее ростовчан вызывает вопросы, что стало в последнее время традицией. Тумана подпустил, в частности, после воскресной победы над «Рубином» (4:2) главный тренер Иван Данильянц, увязавший продолжение работы в Ростове-на-Дону тренерского штаба, который фактически возглавляет вице-президент Курбан Бердыев, с решением финансовых и инфраструктурных проблем. Блеф в надежде привлечь внимание или реально «достало»?

Примечательно, что официальный клубный сайт не распространил высказывания Данильянца о хроническом отсутствии финансовой стабильности и программы развития, подкрепленной денежным обеспечением.

АЗМУН И ПОЛОЗ НА СКАМЕЙКЕ

На своем поле желто-синие выступили точь-в-точь как в прошлом серебряном сезоне — 11 побед, 4 ничьи и ни одного поражения. Кстати, на «Олимпе-2» они в последний раз проиграли в рамках национального чемпионата уже более двух лет назад — 2 мая 2015 года во встрече с «Тереком» (0:2). В то же время на чужих полях «Ростов» собирает весьма скудный урожай. Теперь стало 11 очков в 14 играх. И это против 26 очков в предыдущем первенстве.

Маловато даже с учетом того, что осенью в Уфе (0:0), Перми (0:1) и Екатеринбурге (0:1) играл, по сути, второй состав — ведущим исполнителям тогда предоставлялся отдых в связи с матчами в Лиге чемпионов.

И на этот раз в стартовом составе «Ростова» произошла существенная ротация. Во-первых, получивших травмы в матче с «Рубином» Мевлю и Киреева заменили Симич и Байрамян. Во-вторых, учитывая, что играть пришлось через два дня на третий, пару нападающих с первых минут составили Девич и Бухаров, а не Азмун и Полоз, как в минувшее воскресенье.

У «Анжи» и вовсе в стартовом составе оказались два человека, которые до сих пор в этом сезоне выходили только на замену. Это почти 24-летний полузащитник Хадарцев и 20-летний нападающий Долгов, соответственно в прошлом игрок молодежной команды ЦСКА и зенитовский воспитанник. Эта парочка привлекла к себе внимание уже на первых минутах, которые активнее провели хозяева. Хадарцев сначала проверил бдительность Медведева ударом с острого угла, а затем набросил мяч на голову Долгову, чей удар прошелся рядом со штангой. А самый опасный момент первого тайма случился на 24-й минуте, когда после прострела Паршивлюка мяч, отскочив от рук Медведева, взвился в районе дальней штанги, но там Ерохин опередил Будковского.

ЗАБИВАЛИ ТОЛЬКО ВЫШЕДШИЕ НА ЗАМЕНУ

В перерыве у «Ростова» произошла замена обоих нападающих — и это полностью себя оправдало. Свежие Азмун и Полоз с интервалом в четыре минуты дважды поразили ворота Юрченко. Иранец сыграл, будто хоккеист на «пятачке». У линии вратарской он подправил пяткой, как клюшкой, мяч, который летел в сторону ворот после удара Калачева. Полоз же мастерски использовал перевод Ерохина к линии штрафной: нападающий подработал мяч себе грудью и пробил мимо вратаря.

Над «Анжи» к концу чемпионата как-то незаметно нависла угроза вылета. «Битва за премьер-лигу», — гласил баннер за воротами, которые Юрченко защищал в первом тайме. Неудивительно, что, проигрывая два мяча, махачкалинцы не сдались. На 73-й минуте Яковлев не попал в створ ворот метров с восьми. Но в этот вечер в Каспийске отличались те, кто выходил на замену. Прудников, воспользовавшись превосходством в росте над Калачевым, переправил мяч в ворота Медведева головой после подачи Хубулова.

Большего настойчиво атаковавшим в концовке хозяевам добиться не удалось. А впереди матч в Москве с ЦСКА. Одно утешение — «Арсенал» в этом туре не выиграл, так что от прямого вылета без стыков «Анжи» гарантированно застрахован.

17.05.2017 19:30 Зрители 4500 основной раунд: 29-й тур Анжи-Арена
Анжи 1:2 Ростов
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Александр Григорян Иван Данильянц
Голы
78′ Александр Прудников (А. Хубулов) 99
20 Сердар Азмун (Т. Калачев) 61′
7 Дмитрий Полоз (А. Ерохин) 64′
Составы
Давид Юрченко 1
Сергей Паршивлюк 24
Магомед Мусалов 57
Александр Жиров 5
Тома Фибель 45
Павел Яковлев 91
90+1′ Филипп Будковский 28
Аяз Гулиев 77
58′ Батраз Хадарцев 37
Арсен Хубулов 8
66′ Павел Долгов 19
Саид Эззатоллахи 6
31′ 73′ Гурам Тетрашвили 2
Александр Прудников 99
77 Никита Медведев
2 Тимофей Калачев
30 Федор Кудряшов
22 Марко Симич
44 Гонсалес Сесар Навас
89 Александр Ерохин
84 Александр Гацкан
16 Кристиан Нобоа
11 Александр Бухаров 46′
7 Дмитрий Полоз
33 Марко Девич 46′
20 Сердар Азмун
19 Хорен Байрамян 84′ 58′
5 Денис Терентьев 90+2′
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 4
9 Удары (всего) 8
3 Удары в створ 5
0 Штанги, перекладины 1
5 Угловые 3
15 Фолы 18
1 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Алексей Николаев (Москва, Россия)
Боковой судья Николай Еремин (Москва, Россия)
Боковой судья Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
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