«Ростов» сыграет в Лиге Европы?
Вышедшие с началом второго тайма форварды Азмун и Полоз забили в Каспийске по голу и обеспечили ростовчанам победу, которая позволила сместить «Краснодар» с четвертой позиции.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Ростов» порадовал страну стойкостью и характером в еврокубковой кампании сезона. Потому не только его почитатели, но и многие российские любители футбола из числа тех, чьи сердца отданы другим клубам, хотели бы снова увидеть команду с берегов Дона среди участников Лиги Европы.
Однако будущее ростовчан вызывает вопросы, что стало в последнее время традицией. Тумана подпустил, в частности, после воскресной победы над «Рубином» (4:2) главный тренер Иван Данильянц, увязавший продолжение работы в
Примечательно, что официальный клубный сайт не распространил высказывания Данильянца о хроническом отсутствии финансовой стабильности и программы развития, подкрепленной денежным обеспечением.
АЗМУН И ПОЛОЗ НА СКАМЕЙКЕ
На своем поле
Маловато даже с учетом того, что осенью в Уфе (0:0), Перми (0:1) и Екатеринбурге (0:1) играл, по сути, второй состав — ведущим исполнителям тогда предоставлялся отдых в связи с матчами в Лиге чемпионов.
И на этот раз в стартовом составе «Ростова» произошла существенная ротация.
У «Анжи» и вовсе в стартовом составе оказались два человека, которые до сих пор в этом сезоне выходили только на замену. Это почти 24-летний полузащитник Хадарцев и 20-летний нападающий Долгов, соответственно в прошлом игрок молодежной команды ЦСКА и зенитовский воспитанник. Эта парочка привлекла к себе внимание уже на первых минутах, которые активнее провели хозяева. Хадарцев сначала проверил бдительность Медведева ударом с острого угла, а затем набросил мяч на голову Долгову, чей удар прошелся рядом со штангой. А самый опасный момент первого тайма случился на 24-й минуте, когда после прострела Паршивлюка мяч, отскочив от рук Медведева, взвился в районе дальней штанги, но там Ерохин опередил Будковского.
ЗАБИВАЛИ ТОЛЬКО ВЫШЕДШИЕ НА ЗАМЕНУ
В перерыве у «Ростова» произошла замена обоих нападающих — и это полностью себя оправдало. Свежие Азмун и Полоз с интервалом в четыре минуты дважды поразили ворота Юрченко. Иранец сыграл, будто хоккеист на «пятачке». У линии вратарской он подправил пяткой, как клюшкой, мяч, который летел в сторону ворот после удара Калачева. Полоз же мастерски использовал перевод Ерохина к линии штрафной: нападающий подработал мяч себе грудью и пробил мимо вратаря.
Над «Анжи» к концу чемпионата
Большего настойчиво атаковавшим в концовке хозяевам добиться не удалось. А впереди матч в Москве с ЦСКА. Одно утешение — «Арсенал» в этом туре не выиграл, так что от прямого вылета без стыков «Анжи» гарантированно застрахован.
|Александр Григорян
|Иван Данильянц
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|4
|9
|Удары (всего)
|8
|3
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|1
|5
|Угловые
|3
|15
|Фолы
|18
|1
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Алексей Николаев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Николай Еремин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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