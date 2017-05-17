Фанаты «Спартака» сломали ворота на «Открытие-Арене» при праздновании чемпионства

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Несколько фанатов залезли на перекладины ворот, после чего те, не выдержав напора, сломались. Сетку ворот болельщики растащили на сувениры.

Болельщики ринулись на поле сразу после финального свистка матча «Спартак» — «Терек» (3:0). Всего на поле оказалось более десяти тысяч человек. Клуб выиграл чемпионат России в 10-й раз и впервые с 2001 года.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">МЫЧЕМПИОНЫ <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%90%D0%9A?src=hash">#СПАРТАК</a> <a href="https://t.co/NJExQkaSLa">pic.twitter.com/NJExQkaSLa</a></p>— Evgeniy Kisloff (@kisloff_evgeniy) <a href="https://twitter.com/kisloff_evgeniy/status/864910542712041473">17 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>