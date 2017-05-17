Фанаты «Спартака» сломали ворота на «Открытие-Арене» при праздновании чемпионства
МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Болельщики «Спартака», празднуя на стадионе «Открытие- Арена» победу команды в чемпионате России по футболу сезона-2016/17, сломали ворота с обеих сторон поля.
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Несколько фанатов залезли на перекладины ворот, после чего те, не выдержав напора, сломались. Сетку ворот болельщики растащили на сувениры.
Болельщики ринулись на поле сразу после финального свистка матча «Спартак» — «Терек» (3:0). Всего на поле оказалось более десяти тысяч человек. Клуб выиграл чемпионат России в 10-й раз и впервые с 2001 года.
На спартаковском стадионе в
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