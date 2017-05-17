Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29778659/
17 мая 2017, 22:23 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Фанаты «Спартака» сломали ворота на «Открытие-Арене» при праздновании чемпионства

МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Болельщики «Спартака», празднуя на стадионе «Открытие- Арена» победу команды в чемпионате России по футболу сезона-2016/17, сломали ворота с обеих сторон поля.

Сетку ворот болельщики растащили на сувениры. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© ТАСС

Несколько фанатов залезли на перекладины ворот, после чего те, не выдержав напора, сломались. Сетку ворот болельщики растащили на сувениры.

Болельщики ринулись на поле сразу после финального свистка матча «Спартак» — «Терек» (3:0). Всего на поле оказалось более десяти тысяч человек. Клуб выиграл чемпионат России в 10-й раз и впервые с 2001 года.

На спартаковском стадионе в июне-июле пройдут матчи Кубка конфедераций по футболу.

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
17 мая

"Спартаку" вручили кубок за победу в чемпионате России по футболу сезона-2016/17

Мутко: выход болельщиков клуба-чемпиона на поле - мировая традиция

ЦСКА победил "Рубин" и сохранил второе место в чемпионате России