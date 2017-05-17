Федун: Матч с «Тереком» стал для «Спартака» лучшим в сезоне

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Игра состоялась в среду в Москве и завершилась победой «Спартака» со счетом 3:0. После матча пройдет награждение «Спартака» кубком победителя чемпионата России-2016/17.

«В присутствии 44 тысяч наших болельщиков ребята не имели права сыграть плохо. И они провели лучший матч в сезоне», — сказал Федун.

«Мы счастливы. Счастлива вся страна. Мы чемпионы», — воскликнул владелец «Спартака».

«Я очень рад за наш клуб, за его президента (Леонида Федуна). В чем мой секрет? Моя команда», — сказал, в свою очередь, главный тренер «Спартака» Массимо Каррера.