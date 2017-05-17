Федун: Матч с «Тереком» стал для «Спартака» лучшим в сезоне
МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Матч 29-го тура чемпионата России по футболу с «Тереком» для московского «Спартака» стал лучшим в сезоне-2016/17. Об этом журналистам заявил владелец столичного клуба Леонид Федун.
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб «Спартак» после матча с «Тереком» (3:0) открыл болельщикам нижних секторов трибун B и D, а также верхних секторов всех трибун «Открытие-Арены» доступ на поле для совместного празднования чемпионства команды, передает корр. ТАСС с места событий.