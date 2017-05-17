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17 мая 2017, 22:13 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Федун: Матч с «Тереком» стал для «Спартака» лучшим в сезоне

МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Матч 29-го тура чемпионата России по футболу с «Тереком» для московского «Спартака» стал лучшим в сезоне-2016/17. Об этом журналистам заявил владелец столичного клуба Леонид Федун.

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© РИА "Новости"

Игра состоялась в среду в Москве и завершилась победой «Спартака» со счетом 3:0. После матча пройдет награждение «Спартака» кубком победителя чемпионата России-2016/17.

«В присутствии 44 тысяч наших болельщиков ребята не имели права сыграть плохо. И они провели лучший матч в сезоне», — сказал Федун.

«Мы счастливы. Счастлива вся страна. Мы чемпионы», — воскликнул владелец «Спартака».

«Я очень рад за наш клуб, за его президента (Леонида Федуна). В чем мой секрет? Моя команда», — сказал, в свою очередь, главный тренер «Спартака» Массимо Каррера.

«Спартак» стал чемпионом России в 10-й раз. Ранее это удавалось красно-белым в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.

17.05.2017 19:30 Зрители 43602 основной раунд: 29-й тур Открытие Арена
Спартак М 3:0 Терек
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Рашид Рахимов
Голы
15′ Денис Глушаков 8
19′ Денис Глушаков (Мендеш Андраде Зе Луиш, И. Попов) 8
74′ Квинси Промес (Дж. Ананидзе) 10
Составы
Артем Ребров 32
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Сальваторе Боккетти 16
Сердар Таски 35
75′ Квинси Промес 10
Роман Зобнин 47
Лукас Мартинс Фернанду 11
70′ Денис Глушаков (к) 8
Александр Самедов 19
23′ 62′ Ивелин Попов 71
Джано Ананидзе 7
65′ Мендеш Андраде Зе Луиш 9
де Соуза Луиз Адриану 12
16 Евгений Городов
40 Ризван Уциев (к)
13 Милад Мохаммади
4 Вилькер Анхель
15 Андрей Семенов
14 Далер Кузяев
17 Аблай Мбенг
23 Факундо Пирис 45+1′
2 Дантас Биспу Родолфу 76′
21 Одисе Роши
19 Олег Иванов 89′
77 Бернард Бериша
55 Игорь Лебеденко 83′
95 Магомед Митришев
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 6
10 Удары (всего) 11
7 Удары в створ 5
3 Угловые 5
9 Фолы 12
6 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
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Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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Новости Премьер-лиги

«Спартак» открыл болельщикам доступ на поле после матча РФПЛ с «Тереком»

«Спартак» открыл болельщикам доступ на поле после матча РФПЛ с «Тереком»

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб «Спартак» после матча с «Тереком» (3:0) открыл болельщикам нижних секторов трибун B и D, а также верхних секторов всех трибун «Открытие-Арены» доступ на поле для совместного празднования чемпионства команды, передает корр. ТАСС с места событий.
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