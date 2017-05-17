Ломбертс получил в подарок футболку, сшитую из элементов формы «Зенита» за 10 лет
По окончании матча 29-го тура чемпионата России «Зенит» — «Краснодар» (1:0) защитник Николас Ломбертс получил подарок — футболку, сшитую из элементов формы
сине-бело-голубых за все 10 лет, что футболист провел в Петербурге.
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Видимо, что-то случилось...
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32-летний бельгиец покидает питерцев по окончании сезона.
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