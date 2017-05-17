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17 мая 2017, 22:20 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Ломбертс получил в подарок футболку, сшитую из элементов формы «Зенита» за 10 лет

По окончании матча 29-го тура чемпионата России «Зенит» — «Краснодар» (1:0) защитник Николас Ломбертс получил подарок — футболку, сшитую из элементов формы сине-бело-голубых за все 10 лет, что футболист провел в Петербурге.

По окончании матча 29-го тура чемпионата России Зенит — Краснодар (1:0) защитник <span class=error>Николас</span> <span class=error>Ломбертс</span> получил подарок — футболку сшитую из элементов формы <nobr>сине-бело-голубых</nobr> за все 10 лет что футболист провел в Петербурге. Увеличить
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