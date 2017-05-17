Какой бразилец — такой результат. Главные тезисы по матчу ЦСКА
Витиньо — лучший игрок ЦСКА в весенней части сезона — снова вытащил для «армейцев» сложные очки: забил и отдал голевую передачу.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Рубин» поймал вирус Бердыева
Несмотря на все беды с рисунком игры «Рубина» и построением атаки, «Рубин» Хави Грасии был одной из редких догматичных команд
Против ЦСКА «Рубин» пробовал играть на стыке 3−5−2 и 3−4−3: латерали, Ткачук и Кузьмин, целиком закрывали фланг, при обороне им помогали Рочина и Канунников. На позицию либеро был отодвинут Руслан Камболов, умеющий выбрать момент для отбора или перехвата.
Изменение схемы породило нарушение командной философии. Против ЦСКА «Рубин» чаще обычного использовал
У ЦСКА всегда есть «план Б»
Хорват Мийо Цакташ схватил одну из самых идиотских красных карточек сезона, кровожадно въехав сзади в Василия Березуцкого и вынудив защитника попросить замену, однако поначалу удаление даже играло на руку «Рубину». Казанцы отодвинулись ещё глубже к своим воротам, почти отказались от контратак, для укрепления центральной зоны вышел Александр Сонг. Вместе с М’Вила Сонг сколотил центр поля мечты для лондонского «Арсенала». Пусть и
ЦСКА только к середине второго тайма смог прижать «Рубин» — начал выигрывать все подборы у чужой штрафной, наладил прессинг образца первой 45-минутки. Тактические решения Виктора Гончаренко помогли «армейцам». Уже после часа игры Гончаренко пошёл
Бразильцы делают разницу
Витиньо — безоговорочно лучший игрок ЦСКА в весенней части сезона. После бразильской командировки Витиньо вернулся в Москву повзрослевшим, готовым учиться тактике и ходить за руку с Виктором Гончаренко. Результат очевиден — к очевидному таланту Витиньо добавились тактическая выучка, кураж и немного фарта.
В Казани Витиньо фактически сделал результат. Бразилец сам заработал голевой стандарт, охотно упав перед линией штрафной (что не отменяет факта фола), а потом сам же красиво его исполнил, перекинув мяч над стенкой — Рыжиков дотянулся до мяча, но не спас. Уже перед финальным свистком, когда «Рубин» сбился на навал, Витиньо ускорился в контратаку и вылепил второй мяч ЦСКА. Пас на дальнюю штангу Алану Дзагоеву — почерк мастера. После первых матчей не хотелось бросаться словами, а теперь можно: нынешний Витиньо по заряженности, старательности, влиянию на команду похож на Квинси Промеса первого сезона и имеет все шансы стать главной звездой
Для сравнения. Ударный форвард «Рубина» Жонатас — толковый игрок, он забил за казанцев уже 8 мячей, только есть проблемка: все мячи остались в прошлогодней части чемпионата. Жонатас — лидер РФПЛ по количеству упущенных явных голевых моментов, он не забивает всю весну, на
И ещё
Казань устала удивлять нас великолепной посещаемостью. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов вешал нам на уши лапшу о 40-тысячной явке на ЦСКА, но вместо забитых трибун мы снова увидели вот такое.
На Кубке Конфедераций Казани достанутся два самых вкусных матча группового турнира: Россия — Мексика (самый важный для нашей сборной) и Германия — Чили (самый статусный по именам). Но разве
|17.05.2017 19:30
|Зрители 21405
|основной раунд: 29-й тур
|Казань Арена
|Грасия Хави
|Виктор Гончаренко
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|0
|Желтые карточки
|0
|1
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|4
|4
|Удары (всего)
|19
|2
|Удары в створ
|11
|1
|Угловые
|6
|13
|Фолы
|9
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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