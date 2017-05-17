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«Рубин» поймал вирус Бердыева

Несмотря на все беды с рисунком игры «Рубина» и построением атаки, «Рубин» Хави Грасии был одной из редких догматичных команд Премьер-Лиги, не отходившей от традиционного плана на игру — казанцы чередовали 4−2−3−1 и 4−4−2, любимую тактику Грасии по «Малаге». Однако четыре пропущенных мяча в Ростове-на-Дону настолько разочаровали испанского тренера, что против ЦСКА «Рубин» использовал вирусную для нашего футбола схему с тремя центральными защитниками. Теперь всего 4 команды Премьер-Лиги провели все матчи с модулем 4-Х-Х — «Зенит», «Краснодар», «Анжи» и «Оренбург».

Мини-революцию Хави Грасии диктуют условия чемпионата России. В «Ростове» Курбан Бердыев, используя схему 3−5−2/5−3−2, доказал, что добиваться успеха с командой-андердогом можно, если у неё есть крепкая защита. Осенью вирус Бердыева подхватили Виктор Гончаренко, построивший симпатичную «Уфу» на тех же добродетелях, и «Амкар» Гаджи Гаджиева. Весной на схему перешёл «Терек» Рашида Рахимова. В каждой из команд наблюдался недостаток креативных исполнителей, зато хватало игроков-разрушителей.

Против ЦСКА «Рубин» пробовал играть на стыке 3−5−2 и 3−4−3: латерали, Ткачук и Кузьмин, целиком закрывали фланг, при обороне им помогали Рочина и Канунников. На позицию либеро был отодвинут Руслан Камболов, умеющий выбрать момент для отбора или перехвата.

Изменение схемы породило нарушение командной философии. Против ЦСКА «Рубин» чаще обычного использовал лонг-боллы — если при 4−4−2 доля длинных передач казанцев от всех передач составляла 18%, то при 3−5−2 уже 20%. Отчасти в этом виноват и прессинг «армейцев»: команда Гончаренко заставляла Рыжикова и защитников «Рубина» бездумно пулять мяч вперёд. При Грасии казанцы сильно добавили в использовании короткого паса, Сергей Рыжиков стал участвовать в командной игре чаще, чем когда-либо, но ЦСКА прессингом вынуждал вратаря выносить мяч. Ужасное движение игроков «Рубина» под Рыжикова вызывало у Хави Грасии только недоумение — в начале второго тайма он улыбался и непонимающе пожимал плечами, когда Рыжиков вместо короткого паса от ворот приготовил очередной вынос.

У ЦСКА всегда есть «план Б»

Хорват Мийо Цакташ схватил одну из самых идиотских красных карточек сезона, кровожадно въехав сзади в Василия Березуцкого и вынудив защитника попросить замену, однако поначалу удаление даже играло на руку «Рубину». Казанцы отодвинулись ещё глубже к своим воротам, почти отказались от контратак, для укрепления центральной зоны вышел Александр Сонг. Вместе с М’Вила Сонг сколотил центр поля мечты для лондонского «Арсенала». Пусть и четырёх-пятилетней давности.

ЦСКА только к середине второго тайма смог прижать «Рубин» — начал выигрывать все подборы у чужой штрафной, наладил прессинг образца первой 45-минутки. Тактические решения Виктора Гончаренко помогли «армейцам». Уже после часа игры Гончаренко пошёл ва-банк, выпустив Алана Дзагоева, сделав Бибраса Натхо фактически третьим центральным защитником и отправив Понтуса Вернблума ловить мячи к чужой штрафной. ЦСКА сделал ставку на силу и верховые мячи, что не раз выручало Гончаренко весной — и на сей раз ход с Вернблумом помог создать необходимое давление. На шведа и Фернандеса активно грузились мячи из глубины, вместе они создали момент пробивной мощью — тогда удар Марио блокировал защитник «Рубина». Но вскоре голевой для ЦСКА штрафной заработал другой бразилец.

Бразильцы делают разницу

Витиньо — безоговорочно лучший игрок ЦСКА в весенней части сезона. После бразильской командировки Витиньо вернулся в Москву повзрослевшим, готовым учиться тактике и ходить за руку с Виктором Гончаренко. Результат очевиден — к очевидному таланту Витиньо добавились тактическая выучка, кураж и немного фарта.

В Казани Витиньо фактически сделал результат. Бразилец сам заработал голевой стандарт, охотно упав перед линией штрафной (что не отменяет факта фола), а потом сам же красиво его исполнил, перекинув мяч над стенкой — Рыжиков дотянулся до мяча, но не спас. Уже перед финальным свистком, когда «Рубин» сбился на навал, Витиньо ускорился в контратаку и вылепил второй мяч ЦСКА. Пас на дальнюю штангу Алану Дзагоеву — почерк мастера. После первых матчей не хотелось бросаться словами, а теперь можно: нынешний Витиньо по заряженности, старательности, влиянию на команду похож на Квинси Промеса первого сезона и имеет все шансы стать главной звездой Премьер-Лиги уже в следующем сезоне.

Для сравнения. Ударный форвард «Рубина» Жонатас — толковый игрок, он забил за казанцев уже 8 мячей, только есть проблемка: все мячи остались в прошлогодней части чемпионата. Жонатас — лидер РФПЛ по количеству упущенных явных голевых моментов, он не забивает всю весну, на какое-то время даже выпадал из основы. Сегодня Жонатас был единственным, кто завершал симпатичные атаки «Рубина», но всё невпопад — за первый тайм он получил три шанса, но два удара получились плюшевыми и удобными для Акинфеева, а в третьей ситуации бразилец здорово открылся, улизнул от Березуцкого, но не попал в створ. В этот вечер бразильцы сделали разницу.

И ещё кое-что

Казань устала удивлять нас великолепной посещаемостью. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов вешал нам на уши лапшу о 40-тысячной явке на ЦСКА, но вместо забитых трибун мы снова увидели вот такое.