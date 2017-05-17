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17 мая 2017, 22:06 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболисты «Арсенала» и «Амкара» не забили друг другу мячей в 29-м туре ЧР

Футболисты тульского «Арсенала» сыграли вничью с пермским «Амкаром» в матче 29-го тура чемпионата России.

Футболисты тульского Арсенала сыграли вничью с пермским <span class=error>Амкаром</span> в матче 29-го тура чемпионата России. Увеличить
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Встреча, прошедшая в среду в Туле, завершилась со счетом 0:0.

«Арсенал» набрал 25 очков и за тур до конца сезона остается на 15-м месте в таблице чемпионата России, отставая от идущего 14-м «Оренбурга» на 2 очка. «Амкар» с 35 очками замыкает первую десятку.

В 30-м туре «Арсенал» примет московский «Спартак», а «Амкар» дома сыграет с казанским «Рубином».

17.05.2017 19:30 основной раунд: 29-й тур Арсенал
Арсенал Т 0:0 Амкар
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Сергей Кирьяков Гаджи Гаджиев
Составы
Владимир Габулов (к) 25
Анри Хагуш 5
Михаил Александров 98
Максим Беляев 6
Стоппила Сунзу 13
89′ Гиа Григалава 61
Игорь Горбатенко 39
Илья Максимов 78
Мусса Думбья 26
Александру Бурчану 62
69′ Игорь Шевченко 88
Федерико Иван Расич 19
15 Дмитрий Хомич
2 Александр Милькович 72′
6 Секу Конде
3 Петар Занев (к)
4 Николай Зайцев
19 Брайн Оладапо Идову
9 Дарко Бодул
5 Януш Гол
33 Бранко Йовичич
20 Павел Комолов 76′
28 Станислав Прокофьев
17 Алексей Гасилин 63′
27 Михаил Костюков 77′
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
12 Удары (всего) 7
4 Удары в створ 1
1 Штанги, перекладины 0
2 Угловые 3
12 Фолы 21
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Боковой судья Сергей Суховерхов (Воронеж, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал Т
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