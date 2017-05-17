Футболисты «Арсенала» и «Амкара» не забили друг другу мячей в 29-м туре ЧР

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Встреча, прошедшая в среду в Туле, завершилась со счетом 0:0.

«Арсенал» набрал 25 очков и за тур до конца сезона остается на 15-м месте в таблице чемпионата России, отставая от идущего 14-м «Оренбурга» на 2 очка. «Амкар» с 35 очками замыкает первую десятку.

В 30-м туре «Арсенал» примет московский «Спартак», а «Амкар» дома сыграет с казанским «Рубином».