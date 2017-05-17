Футболисты «Арсенала» и «Амкара» не забили друг другу мячей в 29-м туре ЧР
Футболисты тульского «Арсенала» сыграли вничью с пермским «Амкаром» в матче 29-го тура чемпионата России.
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Встреча, прошедшая в среду в Туле, завершилась со счетом 0:0.
«Арсенал» набрал 25 очков и за тур до конца сезона остается на 15-м месте в таблице чемпионата России, отставая от идущего 14-м «Оренбурга» на 2 очка. «Амкар» с 35 очками замыкает первую десятку.
В 30-м туре «Арсенал» примет московский «Спартак», а «Амкар» дома сыграет с казанским «Рубином».
Главные тренеры
|Сергей Кирьяков
|Гаджи Гаджиев
Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|2
|12
|Удары (всего)
|7
|4
|Удары в створ
|1
|1
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|21
|0
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
|Боковой судья
|Сергей Суховерхов (Воронеж, Россия)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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