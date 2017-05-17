«Коляну» спасибо за годы, Артёму — за гол. Как «Зенит» победил «Краснодар»
Победа над «Краснодаром» не сдвинула «Зенит» с места в турнирной таблице — зато выбила южан из зоны УЕФА. На радость «Ростову».
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В репертуаре предпоследнего тура
«Зенит» сам себя поставил в нервирующую зависимость от конкурента — внезапным поражением от «Терека». А конкурент этот после оформления «Спартаком» долгожданного титула у
У «Краснодара» и со стадионом, и с полем всё хорошо — с игрой и результатами неважно. Растеряв в мае семь очков из девяти, «быки» вдохновили на финишную погоню «Ростов» с «Тереком». А себя и своих поклонников, напротив, довели до состояния, близкого к неврозу.
Была у игры и ещё одна сюжетная линия. В этот вечер Николас Ломбертс в последний раз предстал перед питерской публикой после десяти лет служения «Зениту» — и болельщики устроили своему любимцу незабываемые проводы. С одним гигантским баннером на целый сектор и множеством маленьких, от руки нарисованных и оттого ещё более трогательных. Один из плакатов, к примеру, гласил: «Колян, спасибо за годы». «Колян» как заворожённый глядел с лавочки на живописные признания в любви и уважении, а в перерыве отправился к виражу — лично благодарить
В дебюте встречи петербуржцы дважды вопросительно взглядывали на рефери — после падения Кокорина в штрафной площади и попадания мяча в руку Петрову. Рефери Сельдяков и бровью не повёл: «Играем дальше». Сильно на пенальти хозяева не настаивали. Они направили энергию в более конструктивное русло, и правильно сделали. В игровой гол стартовое преимущество своей команды конвертировал Дзюба. Офсайдный капкан краснодарского производства заклинило в самый неподходящий момент: Мартынович не успел сделать
Пока краснодарцы переваривали неприятность, «Зенит» мог забить второй и даже третий. Вместо этого хозяева великодушно позволили противнику прийти в чувство и сами незаметно оказались в роли обороняющихся. Пресловутого гола в раздевалку они избежали лишь благодаря отважному броску Лунёва. Последнему для Андрея в этот вечер. За самый эффектный сейв тайма кандидат в сборную России заплатил травмой. Медики «Зенита» оперативно наложили игроку фиксирующую повязку чуть пониже правого колена, но это лишь на минуту отсрочило замену. Продолжить игру Лунёв не смог. Шанс показать себя впервые за два с лишком месяца, представился Лодыгину.
Использовать его Юрий принялся безотлагательно. Едва команды вернулись на поле из раздевалок, Лодыгин тотчас потащил тяжёлый удар Классона в упор. Краснодарский швед в течение минуты имел две замечательные возможности сравнять счёт — и обе утратил. Первую с помощью местного кипера, вторую — самостоятельно. За десяток минут до финального свистка Лодыгин блеснул реакцию и прыгучестью ещё раз, извлекая мяч из шестёрки ворот после третьей за матч попытки Смолова, «самого бьющего» мастера лиги. А напоследок взял непростой мяч от свежего Лаборде.
Луческу, наверное, не поняли бы, не выпусти он хотя бы пару минут Ломбертса. Примерно столько Мистер ему и выделил. Тем не менее финальный свисток «Петровский» встретил со смешанными чувствами. Да, выиграли. Да, уважили Нико. Но и конкурент потери очков избежал. А значит, все остаются на своих местах. Кроме «Краснодара» —
|Мирча Луческу
|Игорь Шалимов
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|11
|Удары (всего)
|8
|4
|Удары в створ
|5
|10
|Угловые
|5
|11
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
|Боковой судья
|Антон Кобзев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
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- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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