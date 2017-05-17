В репертуаре предпоследнего тура Премьер-Лиги, весьма, будем откровенны, прозаичном, игру в Петербурге выделяли несколько факторов. И высокие места команд (третье-четвёртое в прошлом и текущем сезонах) были отнюдь не главнейшим. Среди обилия заведомо предсказуемых матчей этот оставался чуть ли не единственным, в котором не один — оба соперника были одинаково высоко мотивированы. Интрига над гранитными набережными Невы парила не вымышленная, а самая что ни на есть реальная, пускай и незримая.

«Зенит» сам себя поставил в нервирующую зависимость от конкурента — внезапным поражением от «Терека». А конкурент этот после оформления «Спартаком» долгожданного титула у сине-бело-голубых остался один — ЦСКА. Чтобы рассчитывать на второе место в национальной лиге на этой неделе и внушительный бонус от УЕФА в перспективе, «Зениту» жизненно важно было победить в заключительном домашнем матче сезона. Его петербуржцы, вопреки изначальным планам, провели на старике «Петровиче». Газон на новой арене на Крестовском острове на поверку оказался малопригодным для интенсивной игры в ножной мяч, и ему, болезному, была дана передышка. Хоть бы до Кубка конфедераций окреп — не то перед высокими футбольными гостями неудобно будет.

У «Краснодара» и со стадионом, и с полем всё хорошо — с игрой и результатами неважно. Растеряв в мае семь очков из девяти, «быки» вдохновили на финишную погоню «Ростов» с «Тереком». А себя и своих поклонников, напротив, довели до состояния, близкого к неврозу.

Была у игры и ещё одна сюжетная линия. В этот вечер Николас Ломбертс в последний раз предстал перед питерской публикой после десяти лет служения «Зениту» — и болельщики устроили своему любимцу незабываемые проводы. С одним гигантским баннером на целый сектор и множеством маленьких, от руки нарисованных и оттого ещё более трогательных. Один из плакатов, к примеру, гласил: «Колян, спасибо за годы». «Колян» как заворожённый глядел с лавочки на живописные признания в любви и уважении, а в перерыве отправился к виражу — лично благодарить фан-актив за один из самых эмоциональных моментов в своей жизни.

В дебюте встречи петербуржцы дважды вопросительно взглядывали на рефери — после падения Кокорина в штрафной площади и попадания мяча в руку Петрову. Рефери Сельдяков и бровью не повёл: «Играем дальше». Сильно на пенальти хозяева не настаивали. Они направили энергию в более конструктивное русло, и правильно сделали. В игровой гол стартовое преимущество своей команды конвертировал Дзюба. Офсайдный капкан краснодарского производства заклинило в самый неподходящий момент: Мартынович не успел сделать шаг-другой вперёд, а Гранквист — исправить ошибку товарища. Не самый сложный гол в практике Дзюбы — но до чего важный!

Пока краснодарцы переваривали неприятность, «Зенит» мог забить второй и даже третий. Вместо этого хозяева великодушно позволили противнику прийти в чувство и сами незаметно оказались в роли обороняющихся. Пресловутого гола в раздевалку они избежали лишь благодаря отважному броску Лунёва. Последнему для Андрея в этот вечер. За самый эффектный сейв тайма кандидат в сборную России заплатил травмой. Медики «Зенита» оперативно наложили игроку фиксирующую повязку чуть пониже правого колена, но это лишь на минуту отсрочило замену. Продолжить игру Лунёв не смог. Шанс показать себя впервые за два с лишком месяца, представился Лодыгину.

Использовать его Юрий принялся безотлагательно. Едва команды вернулись на поле из раздевалок, Лодыгин тотчас потащил тяжёлый удар Классона в упор. Краснодарский швед в течение минуты имел две замечательные возможности сравнять счёт — и обе утратил. Первую с помощью местного кипера, вторую — самостоятельно. За десяток минут до финального свистка Лодыгин блеснул реакцию и прыгучестью ещё раз, извлекая мяч из шестёрки ворот после третьей за матч попытки Смолова, «самого бьющего» мастера лиги. А напоследок взял непростой мяч от свежего Лаборде.