Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29778413/
17 мая 2017, 21:48 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Гол Дзюбы принес ФК «Зенит» победу над «Краснодаром» в домашнем матче 29-го тура ЧР

Футболисты петербургского «Зенита» одержали победу над «Краснодаром» в домашнем матче 29-го тура чемпионата России.

Футболисты петербургского Зенита одержали победу над Краснодаром в домашнем матче 29-го тура чемпионата России. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в среду на стадионе «Петровский», завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол забил на 12-й минуте Артём Дзюба.

Перед заключительным туром «сине-бело-голубые» набрали 58 очков и продолжают борьбу с московским ЦСКА за второе место и попадание в Лигу чемпионов. У идущих вторыми армейцев на один балл больше.

«Краснодар» с 46 баллами занимает пятое место.

17.05.2017 19:30 основной раунд: 29-й тур Петровский
Зенит 1:0 Краснодар
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Мирча Луческу Игорь Шалимов
Голы
12′ Артем Дзюба (Мигел Алвеш Данни) 22
Составы
Игорь Смольников 19
Доменико Кришито 4
Луиш Нету 13
Виктор де Паула Жулиану 7
Артем Дзюба 22
Александр Кокорин 9
60′ Франсиско Фернандес Хави Гарсия 21
Мигел Алвеш Данни (к) 10
45′ Андрей Лунев 99
Юрий Лодыгин 1
90′ Юрий Жирков 81
Николас Ломбертс 6
75′ Жозе да Силвейра Маурисиу 8
87′ Артур Юсупов 14
88 Андрей Синицын
12 Кристиан Рамирес
4 Александр Мартынович
6 Андреас Гранквист (к)
7 Павел Мамаев
16 Виктор Классон
8 Юрий Газинский
90 Федор Смолов
98 Сергей Петров 88′
21 Рикардо Лаборде
33 Маурисио Перейра 57′
14 Франсиску ду Карму Вандерсон
77 Шарль Каборе 75′ 71′
22 Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
11 Удары (всего) 8
4 Удары в створ 5
10 Угловые 5
11 Фолы 16
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Антон Кобзев (Москва, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Краснодар
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
12 мая

Кабаева: даже успешная женщина должна понимать, что мужчина – это стержень

Тренер Тутберидзе рассказала, как некрасиво от нее ушла Липницкая

Бурный секс возле корта прервал теннисный матч