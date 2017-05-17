Гол Дзюбы принес ФК «Зенит» победу над «Краснодаром» в домашнем матче 29-го тура ЧР

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Встреча, прошедшая в среду на стадионе «Петровский», завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол забил на 12-й минуте Артём Дзюба.

Перед заключительным туром «сине-бело-голубые» набрали 58 очков и продолжают борьбу с московским ЦСКА за второе место и попадание в Лигу чемпионов. У идущих вторыми армейцев на один балл больше.

«Краснодар» с 46 баллами занимает пятое место.