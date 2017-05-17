Гол Дзюбы принес ФК «Зенит» победу над «Краснодаром» в домашнем матче 29-го тура ЧР
Футболисты петербургского «Зенита» одержали победу над «Краснодаром» в домашнем матче 29-го тура чемпионата России.
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Встреча, прошедшая в среду на стадионе «Петровский», завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол забил на 12-й минуте Артём Дзюба.
Перед заключительным туром «сине-бело-голубые» набрали 58 очков и продолжают борьбу с московским ЦСКА за второе место и попадание в Лигу чемпионов. У идущих вторыми армейцев на один балл больше.
«Краснодар» с 46 баллами занимает пятое место.
Главные тренеры
|Мирча Луческу
|Игорь Шалимов
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|11
|Удары (всего)
|8
|4
|Удары в створ
|5
|10
|Угловые
|5
|11
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
|Боковой судья
|Антон Кобзев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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