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17 мая 2017, 21:45 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Спартак» установил рекорд РФПЛ по количеству домашних побед за сезон

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Московский «Спартак» побил рекорд Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) по количеству домашних побед в сезоне (при проведении чемпионата в 30 туров). В среду красно-белые в матче 29-го тура обыграли на своем поле грозненский «Терек» со счетом 3:0.

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Эта победа стала 14-й домашней для московского клуба в текущем сезоне чемпионата России. «Спартак» потерял очки дома только в одном матче, проиграв 25 сентября «Уфе» со счетом 0:1.

Красно-белые побили свой собственный рекорд по домашним победам (30 туров в сезоне), установленный в 1994 году. Такого же результата добивался ЦСКА в свой чемпионский сезон-2013/14.

«Спартак» выиграл чемпионат России сезона-2016/17 за три тура до конца первенства после того, как «Зенит» 7 мая потерпел поражение от грозненского «Терека» (0:1).

17.05.2017 19:30 основной раунд: 29-й тур Открытие Арена
Спартак М 3:0 Терек
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Рашид Рахимов
Голы
15′ Денис Глушаков 8
19′ Денис Глушаков (Мендеш Андраде Зе Луиш, И. Попов) 8
74′ Квинси Промес (Дж. Ананидзе) 10
Составы
Артем Ребров 32
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Сальваторе Боккетти 16
Сердар Таски 35
75′ Квинси Промес 10
Роман Зобнин 47
Лукас Мартинс Фернанду 11
70′ Денис Глушаков (к) 8
Александр Самедов 19
23′ 62′ Ивелин Попов 71
Джано Ананидзе 7
65′ Мендеш Андраде Зе Луиш 9
де Соуза Луиз Адриану 12
16 Евгений Городов
40 Ризван Уциев (к)
13 Милад Мохаммади
4 Вилькер Анхель
15 Андрей Семенов
14 Далер Кузяев
17 Аблай Мбенг
23 Факундо Пирис 45+1′
2 Дантас Биспу Родолфу 76′
21 Одисе Роши
19 Олег Иванов 89′
77 Бернард Бериша
55 Игорь Лебеденко 83′
95 Магомед Митришев
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 6
10 Удары (всего) 11
7 Удары в створ 5
3 Угловые 5
9 Фолы 12
6 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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