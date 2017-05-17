«Спартак» установил рекорд РФПЛ по количеству домашних побед за сезон

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Эта победа стала 14-й домашней для московского клуба в текущем сезоне чемпионата России. «Спартак» потерял очки дома только в одном матче, проиграв 25 сентября «Уфе» со счетом 0:1.

Красно-белые побили свой собственный рекорд по домашним победам (30 туров в сезоне), установленный в 1994 году. Такого же результата добивался ЦСКА в свой чемпионский сезон-2013/14.

«Спартак» выиграл чемпионат России сезона-2016/17 за три тура до конца первенства после того, как «Зенит» 7 мая потерпел поражение от грозненского «Терека» (0:1).