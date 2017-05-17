«Спартак» установил рекорд РФПЛ по количеству домашних побед за сезон
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Московский «Спартак» побил рекорд Российской футбольной
премьер-лиги (РФПЛ) по количеству домашних побед в сезоне (при проведении чемпионата в 30 туров). В среду красно-белые в матче 29-го тура обыграли на своем поле грозненский «Терек» со счетом 3:0.
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Эта победа стала 14-й домашней для московского клуба в текущем сезоне чемпионата России. «Спартак» потерял очки дома только в одном матче, проиграв 25 сентября «Уфе» со счетом 0:1.
«Спартак» выиграл чемпионат России сезона-2016/17 за три тура до конца первенства после того, как «Зенит» 7 мая потерпел поражение от грозненского «Терека» (0:1).
Главные тренеры
|Массимо Каррера
|Рашид Рахимов
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|6
|10
|Удары (всего)
|11
|7
|Удары в створ
|5
|3
|Угловые
|5
|9
|Фолы
|12
|6
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
|Боковой судья
|Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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