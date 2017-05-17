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17 мая 2017, 21:44 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Два гола Глушакова помогли «Спартаку» разгромить «Терек» в матче чемпионата России

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» одержал крупную победу над грозненским «Тереком» со счетом 3:0 в домашнем матче 29-го тура чемпионата России.

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Голы на 15-й и 19-й минутах встречи забил капитан команды Денис Глушаков, который впервые в сезоне забил два гола в одном матче. Всего в активе полузащитника восемь забитых мячей в сезоне. После второго гола игроки «Спартака» вместе с главным тренером клуба Массимо Каррерой отмечали взятие ворот на поле стадиона. Также забитым мячом отметился Квинси Промес (74).

Данная победа стала 14-й домашней для «Спартака» в сезоне. Таким образом, москвичи установили абсолютный рекорд лиги по этому показателю. Ранее 13 побед в течение одного сезона (30 туров) одерживали «Спартак» (1994) и московский ЦСКА (2013/14). Кроме того, «Спартак» одержал первую крупную победу в чемпионате России при Каррере.

«Спартак» досрочно обеспечил себе победу в чемпионате России сезона-2016/17 за три тура до конца первенства после того, как санкт-петербургский «Зенит» 7 мая потерпел поражение от «Терека» (0:1). После матча 29-го тура в активе «Спартака» стало 69 очков, «Терек» с 45 баллами идет шестым.

В заключительном туре «Спартак» 21 мая сыграет в гостях с тульским «Арсеналом», «Терек» в тот же день проведет выездной матч с самарским клубом «Крылья Советов».

17.05.2017 19:30 основной раунд: 29-й тур Открытие Арена
Спартак М 3:0 Терек
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Рашид Рахимов
Голы
15′ Денис Глушаков 8
19′ Денис Глушаков (Мендеш Андраде Зе Луиш, И. Попов) 8
74′ Квинси Промес (Дж. Ананидзе) 10
Составы
Артем Ребров 32
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Сальваторе Боккетти 16
Сердар Таски 35
75′ Квинси Промес 10
Роман Зобнин 47
Лукас Мартинс Фернанду 11
70′ Денис Глушаков (к) 8
Александр Самедов 19
23′ 62′ Ивелин Попов 71
Джано Ананидзе 7
65′ Мендеш Андраде Зе Луиш 9
де Соуза Луиз Адриану 12
16 Евгений Городов
40 Ризван Уциев (к)
13 Милад Мохаммади
4 Вилькер Анхель
15 Андрей Семенов
14 Далер Кузяев
17 Аблай Мбенг
23 Факундо Пирис 45+1′
2 Дантас Биспу Родолфу 76′
21 Одисе Роши
19 Олег Иванов 89′
77 Бернард Бериша
55 Игорь Лебеденко 83′
95 Магомед Митришев
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 6
10 Удары (всего) 11
7 Удары в створ 5
3 Угловые 5
9 Фолы 12
6 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Матч РФПЛ «Спартак» — «Терек» был приостановлен из-за задымления

МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Матч чемпионата России по футболу между «Спартаком» и грозненским «Тереком» был приостановлен на короткое время из-за задымления после использования болельщиками красно- белых пиротехники, передает корреспондент ТАСС.
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