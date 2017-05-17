Два гола Глушакова помогли «Спартаку» разгромить «Терек» в матче чемпионата России

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Голы на 15-й и 19-й минутах встречи забил капитан команды Денис Глушаков, который впервые в сезоне забил два гола в одном матче. Всего в активе полузащитника восемь забитых мячей в сезоне. После второго гола игроки «Спартака» вместе с главным тренером клуба Массимо Каррерой отмечали взятие ворот на поле стадиона. Также забитым мячом отметился Квинси Промес (74).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Поклон трибунам после первого гола <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD?src=hash">#СпартакЧемпион</a> <a href="https://t.co/qAzhNAbfDh">pic.twitter.com/qAzhNAbfDh</a></p>— СЭ Спартак (@spartak_se) <a href="https://twitter.com/spartak_se/status/864886501762625537">17 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Данная победа стала 14-й домашней для «Спартака» в сезоне. Таким образом, москвичи установили абсолютный рекорд лиги по этому показателю. Ранее 13 побед в течение одного сезона (30 туров) одерживали «Спартак» (1994) и московский ЦСКА (2013/14). Кроме того, «Спартак» одержал первую крупную победу в чемпионате России при Каррере.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr"><a href="https://t.co/NYnNLVfwbk">pic.twitter.com/NYnNLVfwbk</a></p>— Филипп Папенков (@PippoGranato) <a href="https://twitter.com/PippoGranato/status/864897286945611776">17 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Спартак» досрочно обеспечил себе победу в чемпионате России сезона-2016/17 за три тура до конца первенства после того, как санкт-петербургский «Зенит» 7 мая потерпел поражение от «Терека» (0:1). После матча 29-го тура в активе «Спартака» стало 69 очков, «Терек» с 45 баллами идет шестым.

В заключительном туре «Спартак» 21 мая сыграет в гостях с тульским «Арсеналом», «Терек» в тот же день проведет выездной матч с самарским клубом «Крылья Советов».