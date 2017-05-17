Два гола Глушакова помогли «Спартаку» разгромить «Терек» в матче чемпионата России

Голы на 15-й и 19-й минутах встречи забил капитан команды Денис Глушаков, который впервые в сезоне забил два гола в одном матче. Всего в активе полузащитника восемь забитых мячей в сезоне. После второго гола игроки «Спартака» вместе с главным тренером клуба Массимо Каррерой отмечали взятие ворот на поле стадиона. Также забитым мячом отметился Квинси Промес (74).
Данная победа стала 14-й домашней для «Спартака» в сезоне. Таким образом, москвичи установили абсолютный рекорд лиги по этому показателю. Ранее 13 побед в течение одного сезона (30 туров) одерживали «Спартак» (1994) и московский ЦСКА (2013/14). Кроме того, «Спартак» одержал первую крупную победу в чемпионате России при Каррере.
«Спартак» досрочно обеспечил себе победу в чемпионате России сезона-2016/17 за три тура до конца первенства после того, как санкт-петербургский «Зенит» 7 мая потерпел поражение от «Терека» (0:1). После матча 29-го тура в активе «Спартака» стало 69 очков, «Терек» с 45 баллами идет шестым.
В заключительном туре «Спартак» 21 мая сыграет в гостях с тульским «Арсеналом», «Терек» в тот же день проведет выездной матч с самарским клубом «Крылья Советов».
МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Матч чемпионата России по футболу между «Спартаком» и грозненским «Тереком» был приостановлен на короткое время из-за задымления после использования болельщиками красно- белых пиротехники, передает корреспондент ТАСС.