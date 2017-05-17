«Спартак» открыл болельщикам доступ на поле после матча РФПЛ с «Тереком»
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб «Спартак» после матча с «Тереком» (3:0) открыл болельщикам нижних секторов трибун B и D, а также верхних секторов всех трибун «Открытие-Арены» доступ на поле для совместного празднования чемпионства команды, передает корр. ТАСС с места событий.
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Заключительный домашний матч чемпионата России для «Спартака» прошел в среду в Москве.
«Спартак» досрочно стал чемпионом после 27-го тура. Это чемпионство стало первым для
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