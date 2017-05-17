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17 мая 2017, 21:46 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Спартак» открыл болельщикам доступ на поле после матча РФПЛ с «Тереком»

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб «Спартак» после матча с «Тереком» (3:0) открыл болельщикам нижних секторов трибун B и D, а также верхних секторов всех трибун «Открытие-Арены» доступ на поле для совместного празднования чемпионства команды, передает корр. ТАСС с места событий.

В заключительном домашнем матче сезона Спартак обыграл Терек со счетом 3:0. Увеличить
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Заключительный домашний матч чемпионата России для «Спартака» прошел в среду в Москве.

«Спартак» досрочно стал чемпионом после 27-го тура. Это чемпионство стало первым для красно-белых за последние 16 лет.

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Новости Премьер-лиги

«Спартак» установил рекорд РФПЛ по количеству домашних побед за сезон

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Московский «Спартак» побил рекорд Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) по количеству домашних побед в сезоне (при проведении чемпионата в 30 туров). В среду красно-белые в матче 29-го тура обыграли на своем поле грозненский «Терек» со счетом 3:0.
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