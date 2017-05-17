ЦСКА победил «Рубин» и сохранил второе место в чемпионате России

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Мячи забили Витиньо (72-я минута) и Алан Дзагоев (90). На 49-й минуте встречи с поля был удален полузащитник «Рубина» Мийо Цакташ. ЦСКА сохранил второе место в чемпионате с 59 очками. «Рубин» занимает девятое место с 35 очками.

В параллельном матче «Зенит» на своем поле обыграл «Краснодар» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Артем Дзюба на 12-й минуте. «Зенит» занимает третье место в таблице с 58 очками, «Краснодар» опустился на пятое место (46).

Другой претендент на путевку в Лигу Европы «Ростов» в гостях обыграл махачкалинский «Анжи» со счетом 2:1 и переместился на четвертую строчку (48). В составе ростовчан отличились Сердар Азмун (61) и Дмитрий Полоз (64), у махачкалинцев мяч забил Александр Прудников (79).

Тульский «Арсенал» сыграл дома вничью со счетом 0:0 с пермским «Амкаром». «Арсенал» занимает 15-е место с 25 очками и находится в зоне вылета. «Амкар» располагается на 10-й позиции, имея в активе 35 очков.