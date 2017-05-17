Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29778404/
17 мая 2017, 21:52 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

ЦСКА победил «Рубин» и сохранил второе место в чемпионате России

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл казанский «Рубин» со счетом 2:0 в гостевом матче 29-го тура чемпионата России по футболу.

В параллельном матче Зенит на своем поле обыграл Краснодар со счетом 1:0. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Мячи забили Витиньо (72-я минута) и Алан Дзагоев (90). На 49-й минуте встречи с поля был удален полузащитник «Рубина» Мийо Цакташ. ЦСКА сохранил второе место в чемпионате с 59 очками. «Рубин» занимает девятое место с 35 очками.

В параллельном матче «Зенит» на своем поле обыграл «Краснодар» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Артем Дзюба на 12-й минуте. «Зенит» занимает третье место в таблице с 58 очками, «Краснодар» опустился на пятое место (46).

Другой претендент на путевку в Лигу Европы «Ростов» в гостях обыграл махачкалинский «Анжи» со счетом 2:1 и переместился на четвертую строчку (48). В составе ростовчан отличились Сердар Азмун (61) и Дмитрий Полоз (64), у махачкалинцев мяч забил Александр Прудников (79).

Тульский «Арсенал» сыграл дома вничью со счетом 0:0 с пермским «Амкаром». «Арсенал» занимает 15-е место с 25 очками и находится в зоне вылета. «Амкар» располагается на 10-й позиции, имея в активе 35 очков.

17.05.2017 19:30 основной раунд: 29-й тур Казань Арена
Рубин 0:2 ЦСКА
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Грасия Хави Виктор Гончаренко
Голы
20 Виктор Винисиус Витинью 72′
10 Алан Дзагоев (Виктор Винисиус Витинью) 90+3′
Составы
Сергей Рыжиков 1
Ортега Серхио Санчес 6
Карлос Самбрано 25
Руслан Камболов 88
Денис Ткачук 31
Янн М`Вила 4
49′ Мийо Цакташ 20
Максим Канунников 9
55′ Олег Кузьмин (к) 2
Александр Сонг 8
87′ Кристиан Жонатас 22
Ильзат Ахметов 85
65′ Рубен Рочина 21
Георгий Махатадзе 70
35 Игорь Акинфеев (к)
4 Сергей Игнашевич
5 Виктор Васин
2 Мариу Фернандес
3 Понтус Вернблум
17 Александр Головин
20 Виктор Винисиус Витинью
66 Бибрас Натхо
24 Василий Березуцкий 57′
10 Алан Дзагоев
42 Георгий Щенников 71′
8 Георгий Миланов
63 Федор Чалов 90′
7 Зоран Тошич
Статистика
0 Желтые карточки 0
1 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 4
4 Удары (всего) 19
2 Удары в створ 11
1 Угловые 6
13 Фолы 9
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Рубин
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
17 мая

"Спартак" открыл болельщикам доступ на поле после матча РФПЛ с "Тереком"

ЦСКА победил "Рубин" и сохранил второе место в чемпионате России

Матч за Суперкубок России по футболу 2017 года пройдет 14 июля на стадионе "Локомотив"