«Ростов» обыграл «Анжи» и вошел в зону Лиги Европы
Футболисты «Ростова» на выезде переиграли «Анжи» в матче 29-го тура чемпионата России со счетом 2:1.
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Счет в матче на 61-й минуте открыл нападающий ростовской команды Сердар Азмун. Спустя три минуты полузащитник «Ростова» Дмитрий полоз удвоил преимущество гостей. На 78-й минуте нападающий «Анжи» Александр Прудников сократил отставание в счете.
После этой игры подопечные Ивана Данильянца набрали 48 очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице РФПЛ. «Анжи» с 30 очками занимает 12-ю строчку в чемпионате.
В заключительном туре 21 мая «Ростов» в гостях встретится с «Оренбургом». В тот же день «Анжи» на выезде сыграет с ЦСКА.
Главные тренеры
|Александр Григорян
|Иван Данильянц
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|4
|9
|Удары (всего)
|8
|3
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|1
|5
|Угловые
|3
|15
|Фолы
|18
|1
|Офсайды
|6
Судьи
|Главный судья
|Алексей Николаев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Николай Еремин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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