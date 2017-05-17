«Ростов» обыграл «Анжи» и вошел в зону Лиги Европы

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Счет в матче на 61-й минуте открыл нападающий ростовской команды Сердар Азмун. Спустя три минуты полузащитник «Ростова» Дмитрий полоз удвоил преимущество гостей. На 78-й минуте нападающий «Анжи» Александр Прудников сократил отставание в счете.

После этой игры подопечные Ивана Данильянца набрали 48 очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице РФПЛ. «Анжи» с 30 очками занимает 12-ю строчку в чемпионате.

В заключительном туре 21 мая «Ростов» в гостях встретится с «Оренбургом». В тот же день «Анжи» на выезде сыграет с ЦСКА.