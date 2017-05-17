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17 мая 2017, 22:04 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

«Ростов» обыграл «Анжи» и вошел в зону Лиги Европы

Футболисты «Ростова» на выезде переиграли «Анжи» в матче 29-го тура чемпионата России со счетом 2:1.

Футболисты Ростова на выезде переиграли <span class=error>Анжи</span> в матче 29-го тура чемпионата России со счетом 2:1. Увеличить
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Счет в матче на 61-й минуте открыл нападающий ростовской команды Сердар Азмун. Спустя три минуты полузащитник «Ростова» Дмитрий полоз удвоил преимущество гостей. На 78-й минуте нападающий «Анжи» Александр Прудников сократил отставание в счете.

После этой игры подопечные Ивана Данильянца набрали 48 очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице РФПЛ. «Анжи» с 30 очками занимает 12-ю строчку в чемпионате.

В заключительном туре 21 мая «Ростов» в гостях встретится с «Оренбургом». В тот же день «Анжи» на выезде сыграет с ЦСКА.

17.05.2017 19:30 основной раунд: 29-й тур Анжи-Арена
Анжи 1:2 Ростов
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Александр Григорян Иван Данильянц
Голы
78′ Александр Прудников (А. Хубулов) 99
20 Сердар Азмун (Т. Калачев) 61′
7 Дмитрий Полоз (А. Ерохин) 64′
Составы
Давид Юрченко 1
Сергей Паршивлюк 24
Магомед Мусалов 57
Александр Жиров 5
Тома Фибель 45
Павел Яковлев 91
90+1′ Филипп Будковский 28
Аяз Гулиев 77
58′ Батраз Хадарцев 37
Арсен Хубулов 8
67′ Павел Долгов 19
Саид Эззатоллахи 6
31′ 73′ Гурам Тетрашвили 2
Александр Прудников 99
77 Никита Медведев
2 Тимофей Калачев
30 Федор Кудряшов
22 Марко Симич
44 Гонсалес Сесар Навас
89 Александр Ерохин
84 Александр Гацкан
16 Кристиан Нобоа
11 Александр Бухаров 46′
7 Дмитрий Полоз
33 Марко Девич 46′
20 Сердар Азмун
19 Хорен Байрамян 84′ 58′
5 Денис Терентьев 90+2′
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 4
9 Удары (всего) 8
3 Удары в створ 5
0 Штанги, перекладины 1
5 Угловые 3
15 Фолы 18
1 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Алексей Николаев (Москва, Россия)
Боковой судья Николай Еремин (Москва, Россия)
Боковой судья Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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