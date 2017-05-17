Матч РФПЛ «Спартак» — «Терек» был приостановлен из-за задымления
МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Матч чемпионата России по футболу между «Спартаком» и грозненским «Тереком» был приостановлен на короткое время
из-за задымления после использования болельщиками красно- белых пиротехники, передает корреспондент ТАСС.
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Встреча была приостановлена на 48-й минуте и возобновилась через две минуты. После игры московскому клубу будет вручен кубок за победу в чемпионате России.
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