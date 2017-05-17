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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29778050/
17 мая 2017, 21:04 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Матч РФПЛ «Спартак» — «Терек» был приостановлен из-за задымления

МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Матч чемпионата России по футболу между «Спартаком» и грозненским «Тереком» был приостановлен на короткое время из-за задымления после использования болельщиками красно- белых пиротехники, передает корреспондент ТАСС.

Встреча была приостановлена на 48-й минуте и возобновилась через две минуты. Увеличить
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Встреча была приостановлена на 48-й минуте и возобновилась через две минуты. После игры московскому клубу будет вручен кубок за победу в чемпионате России.

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Новости Премьер-лиги

Прядкин: РФПЛ не против предоставления «Спартаку» дополнительных золотых медалей

Прядкин: РФПЛ не против предоставления «Спартаку» дополнительных золотых медалей

МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) не имеет ничего против предоставления московскому «Спартаку» дополнительных золотых медалей за победу в чемпионате России сезона-2016/17. Об этом журналистам сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.
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