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Встреча была приостановлена на 48-й минуте и возобновилась через две минуты. После игры московскому клубу будет вручен кубок за победу в чемпионате России.