«Урал» — «Локо»: теперь — только футбол
Через две недели после искрометной схватки в Сочи финалисты Кубка России встретились вновь — и на этот раз обошлись без драк.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Евгений ЗЫРЯНКИН
И У «ЛОКО» ЕСТЬ МОТИВЫ
Предматчевая подоплека сводилась, кажется, к
Еще более несерьезно было ждать продолжения эксцессов на Урале. Футболисты — люди горячие, но отходчивые: повздорили, разошлись и забыли. Мало ли чего бывает на эмоциях? Однако «Локомотив» поступил
У «Урала» же мотивация возникла незаметно, словно сама собой. Еще в конце апреля он себя вполне вольготно чувствовал на приличном отдалении от аутсайдеров, но череда неудач и синхронный спурт «Оренбурга», Тулы и Самары внезапно сократили отрыв до дискомфортно малой величины. Еще одна неудача грозила уральцам реальной опасностью вывалиться в стыковое чистилище, а то и — как знать — напрямую в ФНЛ. Чудеса на финишах чемпионатов — явление традиционное. Потому «Уралу» была необходима победа. Не как реванш за Кубок — его и брать надо в Кубке, — а как гарантия от вылета.
РЕКВИЕМ ПО НЕРВНЫМ КЛЕТКАМ
Подгоняемые этой крайней нуждой, хозяева сразу помчались в атаку, и «Локомотиву» потребовалось немало времени, чтобы приноровиться к их прыти. Манучарян, Ильин, Бикфалви по очереди вбегали с мячом в опасные зоны. Правда, всерьез напрячь Гильерме не смогли — то хладнокровия не хватало, то мастерства. Зато наверняка напряглись перед телевизорами игроки «Крыльев Советов» и «Арсенала».
А через 15 минут «Урал» вдруг сник, сдулся, словно из него выпустили воздух. Почувствовалось, что психологически команда несколько выхолощена; видно, слишком уж много израсходовала она нервов, слишком много свалилось на нее переживаний и стрессов за два весенних месяца — и победная серия, и удивительный отыгрыш в Краснодаре, и исторический выход в финал, и поражение в этом финале с дурным послесловием, и скандал на открытии петербургского стадиона… В общем, с этого момента и до тех пор, пока не надоело, игру единолично вел «Локомотив».
У москвичей, как оказалось, с настроением все в порядке: атаковал он не только выверенно, точными маневрами всей команды, но и с явным удовольствием, в охотку. Опасные моменты, правда, удавалось создавать только со стандартов, но дело здесь отнюдь не в скудости наступательных ресурсов «Локо», а в тактических фолах, которыми пользовались уральцы при срыве атак. Такая защита часто помогает сбить порыв, размельчить игру, вывести соперника из равновесия, но чревата угрозами воротам, если у соперника есть в наличии хороший подающий. «Урал» этого не учел — и доигрался: очередной навес Фернандеша обернулся результативным кивком Пейчиновича.
КОГДА СУДЬЯ — ТОВАРИЩ, А НЕ ГРАЖДАНИН
Пропущенный гол смутил уральцев, они задергались и в следующий раз сфолили уже неосторожно — на линии штрафной Данцев опрокинул Игнатьева. Безбородов уверенно назначил 11-метровый и был стопроценто прав: линия — это уже штрафная. Фернандеш положил себе в копилку еще один голевой балл.
К слову, минутами ранее эпизод, визуально располагающий к пенальти, возник и у других ворот — мяч задел руку
А вот «Урал» оказался в неестественном: при Тарханове этой весной его громили дома только «быки» в конце февраля — и те лишь полчаса. Можно лишь догадываться — без риска ошибиться — кто именно в оранжевой куртке и какие слова говорил в раздевалке, но на второй тайм хозяева выскочили, словно ошпаренные, и эмоции
На последних минутах уральцы дважды мечтали о пенальти, но в падении Бикфалви, наткнувшегося на защитника, и в приеме мяча неопознанной частью туловища на дальнем углу вратарской
|17.05.2017 17:30
|Зрители 5570
|основной раунд: 29-й тур
|СКБ-Банк Арена
|Урал
|1:2
|Локомотив М
|Первый тайм: 0:2
|Александр Тарханов
|Юрий Семин
|
|
|
|
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|10
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|6
|1
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|2
|12
|Фолы
|21
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter