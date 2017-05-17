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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29777946/
17 мая 2017, 21:01 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Урал» — «Локо»: теперь — только футбол

Через две недели после искрометной схватки в Сочи финалисты Кубка России встретились вновь — и на этот раз обошлись без драк.

Две недели после схватки в Сочи финалисты Кубка России встретились вновь — и на этот раз обошлись без драк. Увеличить
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Евгений ЗЫРЯНКИН

И У «ЛОКО» ЕСТЬ МОТИВЫ

Предматчевая подоплека сводилась, кажется, к одной-единственной теме: прилетит ли в Екатеринбург Ари и побеседует ли, прихватив для храбрости Фарфана — на поле или где-нибудь еще — с Фидлером и Павлюченко. Точно так же, главной новостью, подавали две недели назад их потасовку на последних минутах кубкового финала, в тени которой, к сожалению, остались победный мяч Денисова и дивный гол Миранчука. Неужели российский футбол и наше его восприятие докатились до такого состояния, что в финале — в финале! — два точных удара по голове интереснее для публики, чем два точных удара по воротам?

Еще более несерьезно было ждать продолжения эксцессов на Урале. Футболисты — люди горячие, но отходчивые: повздорили, разошлись и забыли. Мало ли чего бывает на эмоциях? Однако «Локомотив» поступил по-футбольному мудро и бразильца с собой не взял: отнюдь не потому, что опасался за него, — суровый президент «Урала» Григорий Иванов охоты на Ари не допустил бы, — а скорее всего, чтобы ажиотаж вокруг всей этой истории не затмевал самой игры. В которой «Локо», может быть, и не имел особых стимулов, но Юрий Семин ведь — из старообрядцев, из тех немногих, кто все еще за футбол, а не за «околофутбол».

У «Урала» же мотивация возникла незаметно, словно сама собой. Еще в конце апреля он себя вполне вольготно чувствовал на приличном отдалении от аутсайдеров, но череда неудач и синхронный спурт «Оренбурга», Тулы и Самары внезапно сократили отрыв до дискомфортно малой величины. Еще одна неудача грозила уральцам реальной опасностью вывалиться в стыковое чистилище, а то и — как знать — напрямую в ФНЛ. Чудеса на финишах чемпионатов — явление традиционное. Потому «Уралу» была необходима победа. Не как реванш за Кубок — его и брать надо в Кубке, — а как гарантия от вылета.

РЕКВИЕМ ПО НЕРВНЫМ КЛЕТКАМ

Подгоняемые этой крайней нуждой, хозяева сразу помчались в атаку, и «Локомотиву» потребовалось немало времени, чтобы приноровиться к их прыти. Манучарян, Ильин, Бикфалви по очереди вбегали с мячом в опасные зоны. Правда, всерьез напрячь Гильерме не смогли — то хладнокровия не хватало, то мастерства. Зато наверняка напряглись перед телевизорами игроки «Крыльев Советов» и «Арсенала».

А через 15 минут «Урал» вдруг сник, сдулся, словно из него выпустили воздух. Почувствовалось, что психологически команда несколько выхолощена; видно, слишком уж много израсходовала она нервов, слишком много свалилось на нее переживаний и стрессов за два весенних месяца — и победная серия, и удивительный отыгрыш в Краснодаре, и исторический выход в финал, и поражение в этом финале с дурным послесловием, и скандал на открытии петербургского стадиона… В общем, с этого момента и до тех пор, пока не надоело, игру единолично вел «Локомотив».

У москвичей, как оказалось, с настроением все в порядке: атаковал он не только выверенно, точными маневрами всей команды, но и с явным удовольствием, в охотку. Опасные моменты, правда, удавалось создавать только со стандартов, но дело здесь отнюдь не в скудости наступательных ресурсов «Локо», а в тактических фолах, которыми пользовались уральцы при срыве атак. Такая защита часто помогает сбить порыв, размельчить игру, вывести соперника из равновесия, но чревата угрозами воротам, если у соперника есть в наличии хороший подающий. «Урал» этого не учел — и доигрался: очередной навес Фернандеша обернулся результативным кивком Пейчиновича.

КОГДА СУДЬЯ — ТОВАРИЩ, А НЕ ГРАЖДАНИН

Пропущенный гол смутил уральцев, они задергались и в следующий раз сфолили уже неосторожно — на линии штрафной Данцев опрокинул Игнатьева. Безбородов уверенно назначил 11-метровый и был стопроценто прав: линия — это уже штрафная. Фернандеш положил себе в копилку еще один голевой балл.

К слову, минутами ранее эпизод, визуально располагающий к пенальти, возник и у других ворот — мяч задел руку кого-то из защитников «Локомотива». Но и здесь судья разобрался: как таковой игры рукой не было. Или, как сейчас говорят правила, она была в «естественном положении».

А вот «Урал» оказался в неестественном: при Тарханове этой весной его громили дома только «быки» в конце февраля — и те лишь полчаса. Можно лишь догадываться — без риска ошибиться — кто именно в оранжевой куртке и какие слова говорил в раздевалке, но на второй тайм хозяева выскочили, словно ошпаренные, и эмоции откуда-то снова взялись. Теперь уже «Локомотив» перебирался через середину поля лишь эпизодами. И хотя эпизодов этих вполне могло хватить и на 0:3, и даже на 0:4, куда больше шансов было на то, что матч завершится вничью — так самозабвенно пер вперед «Урал». Но Гильерме, вдохновленный, не иначе, вызовом в сборную для подготовки к Кубку конфедераций, был бесподобен и выуживал мячи отовсюду — из-под штанг, с «ленточки», с чужой головы и ноги. Обманул его только свой — защитник Кверквелия, рикошетом от которого мяч нырнул в сетку после удара Лунгу.

На последних минутах уральцы дважды мечтали о пенальти, но в падении Бикфалви, наткнувшегося на защитника, и в приеме мяча неопознанной частью туловища на дальнем углу вратарской кем-то из москвичей Безбородов не углядел никакого криминала. А в компенсированное время счет дважды мог измениться. Сначала Майкон через пустую уральскую половину ушагал на встречу с Араповым, но спижонил и позволил вратарю отличиться. А затем после заброса Бикфалви с шести метров в падении пробил точно в крестовину. И теперь «Уралу» нужно добывать очки в Уфе.

17.05.2017 17:30 Зрители 5570 основной раунд: 29-й тур СКБ-Банк Арена
Урал 1:2 Локомотив М
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Александр Тарханов Юрий Семин
Голы
78′ Соломон Кверквелия 33
5 Неманья Пейчинович (Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 33′
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 44′
Составы
Дмитрий Арапов 1
Денис Кулаков 15
Александр Данцев (к) 7
Грегор Балажиц 4
Александр Новиков 12
Николай Димитров 17
Эрик Бикфалви 6
Александр Павленко 8
83′ Владимир Ильин 18
Роман Емельянов 92
46′ Эдгар Манучарян 99
56′ Чисамба Лунгу 10
1 Маринату Алвим Гильерме (к)
20 Владислав Игнатьев
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
60 Антон Миранчук 54′ 61′
7 Маркес Битанкур Майкон
23 Дмитрий Тарасов 90+4′
27 Игорь Денисов
17 Тарас Михалик 87′
3 Тимофей Маргасов
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 90′
18 Александр Коломейцев
59 Алексей Миранчук 79′ 64′
36 Дмитрий Баринов
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
10 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 0
10 Угловые 2
12 Фолы 21
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
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