«Крылья» выдохнули

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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

«Крылья», для которых победа в Томске была вопросом жизни и смерти, с первых минут пошли в атаку. И гостям сразу повезло. Уже на 5-й минуте ошибка обороны при подаче углового позволила Брюно без помех вколотить мяч в ближнюю «девятку».

Молодая томская команда, правда, не расклеилась после неудачи. Хозяева провели ряд неплохих атак, и после опасных ударов Попова, Салахутдинова, Соболева, Чуперки, Большунова мяч пролетал совсем рядом со штангой, чуть выше перекладины, но в створ так ни разу не попал. Самарцы в обороне тоже не отсиживались и имели отличные возможности увеличить счет. Но до поры до времени «Томь» выручал голкипер Солосин, выигравший дуэли у Бато, Брюно и Корниленко, а удар Паскуато приняла на себя перекладина.

Однако после замены Пульича, который после травмы еще не может играть весь матч, защита «Томи» стала давать все больше сбоев. В конце концов на 80-й минуте Родич отличным пасом вывел на удар Корниленко, и белорус забил второй гол, который решил судьбу матча. А от крупного поражения томичей уберег промах Зуева.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/fckssamara">@fckssamara</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 29-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%8C%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%8F?src=hash">#ТомьКрылья</a> 0:2 80' Сергей Корниленко <a href="https://t.co/pngEdC0Ytf">pic.twitter.com/pngEdC0Ytf</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/864839284687286272">17 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЦИТАТЫ

Вадим СКРИПЧЕНКО, главный тренер «Крыльев Советов»:

— Забив быстрый мяч, мы обрели определенное стратегическое преимущество, но второй гол, который снимал бы все вопросы, в первом тайме не случился. Раскрепощенность позволяла «Томи» действовать, не оглядываясь на свои ворота, стараться выравнять ситуацию по счету. А психологическое давление — нам нужна была только победа — породило определенную нервозность. Путем замен нам удалось освежить и улучшить игру в атаке. Когда Корниленко забил второй, то все стало ясно. Но «Томь» никому без боя не отдает очки, и очень интересно действуют на поле эти молодые парни.

Валерий ПЕТРАКОВ, главный тренер «Томи»:

— Надеялись на лучший результат, тем более опасения по физической готовности не подтвердились — выглядели неплохо и по движению, и по организации игры. Но все решило исполнительское мастерство. Плюс бездарно пропустили гол на уже 5-й минуте. К сожалению, разочаровали меня сегодня наши опытные ребята, наши лидеры — они сыграли на очень низком для себя уровне.