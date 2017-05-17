«Крылья» выдохнули

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
«Крылья», для которых победа в Томске была вопросом жизни и смерти, с первых минут пошли в атаку. И гостям сразу повезло. Уже на 5-й минуте ошибка обороны при подаче углового позволила Брюно без помех вколотить мяч в ближнюю «девятку».
Молодая томская команда, правда, не расклеилась после неудачи. Хозяева провели ряд неплохих атак, и после опасных ударов Попова, Салахутдинова, Соболева, Чуперки, Большунова мяч пролетал совсем рядом со штангой, чуть выше перекладины, но в створ так ни разу не попал. Самарцы в обороне тоже не отсиживались и имели отличные возможности увеличить счет. Но до поры до времени «Томь» выручал голкипер Солосин, выигравший дуэли у Бато, Брюно и Корниленко, а удар Паскуато приняла на себя перекладина.
Однако после замены Пульича, который после травмы еще не может играть весь матч, защита «Томи» стала давать все больше сбоев. В конце концов на 80-й минуте Родич отличным пасом вывел на удар Корниленко, и белорус забил второй гол, который решил судьбу матча. А от крупного поражения томичей уберег промах Зуева.
ЦИТАТЫ
Вадим СКРИПЧЕНКО, главный тренер «Крыльев Советов»:
— Забив быстрый мяч, мы обрели определенное стратегическое преимущество, но второй гол, который снимал бы все вопросы, в первом тайме не случился. Раскрепощенность позволяла «Томи» действовать, не оглядываясь на свои ворота, стараться выравнять ситуацию по счету. А психологическое давление — нам нужна была только победа — породило определенную нервозность. Путем замен нам удалось освежить и улучшить игру в атаке. Когда Корниленко забил второй, то все стало ясно. Но «Томь» никому без боя не отдает очки, и очень интересно действуют на поле эти молодые парни.
Валерий ПЕТРАКОВ, главный тренер «Томи»:
— Надеялись на лучший результат, тем более опасения по физической готовности не подтвердились — выглядели неплохо и по движению, и по организации игры. Но все решило исполнительское мастерство. Плюс бездарно пропустили гол на уже 5-й минуте. К сожалению, разочаровали меня сегодня наши опытные ребята, наши лидеры — они сыграли на очень низком для себя уровне.