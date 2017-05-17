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17 мая 2017, 20:45 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Крылья» выдохнули

Самарский клуб одержал важнейшую победу в плане борьбы за выживание.

Самарский клуб одержал важнейшую победу в плане борьбы за выживание. Увеличить
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

«Крылья», для которых победа в Томске была вопросом жизни и смерти, с первых минут пошли в атаку. И гостям сразу повезло. Уже на 5-й минуте ошибка обороны при подаче углового позволила Брюно без помех вколотить мяч в ближнюю «девятку».

Молодая томская команда, правда, не расклеилась после неудачи. Хозяева провели ряд неплохих атак, и после опасных ударов Попова, Салахутдинова, Соболева, Чуперки, Большунова мяч пролетал совсем рядом со штангой, чуть выше перекладины, но в створ так ни разу не попал. Самарцы в обороне тоже не отсиживались и имели отличные возможности увеличить счет. Но до поры до времени «Томь» выручал голкипер Солосин, выигравший дуэли у Бато, Брюно и Корниленко, а удар Паскуато приняла на себя перекладина.

Однако после замены Пульича, который после травмы еще не может играть весь матч, защита «Томи» стала давать все больше сбоев. В конце концов на 80-й минуте Родич отличным пасом вывел на удар Корниленко, и белорус забил второй гол, который решил судьбу матча. А от крупного поражения томичей уберег промах Зуева.

ЦИТАТЫ

Вадим СКРИПЧЕНКО, главный тренер «Крыльев Советов»:

— Забив быстрый мяч, мы обрели определенное стратегическое преимущество, но второй гол, который снимал бы все вопросы, в первом тайме не случился. Раскрепощенность позволяла «Томи» действовать, не оглядываясь на свои ворота, стараться выравнять ситуацию по счету. А психологическое давление — нам нужна была только победа — породило определенную нервозность. Путем замен нам удалось освежить и улучшить игру в атаке. Когда Корниленко забил второй, то все стало ясно. Но «Томь» никому без боя не отдает очки, и очень интересно действуют на поле эти молодые парни.

Валерий ПЕТРАКОВ, главный тренер «Томи»:

— Надеялись на лучший результат, тем более опасения по физической готовности не подтвердились — выглядели неплохо и по движению, и по организации игры. Но все решило исполнительское мастерство. Плюс бездарно пропустили гол на уже 5-й минуте. К сожалению, разочаровали меня сегодня наши опытные ребята, наши лидеры — они сыграли на очень низком для себя уровне.

17.05.2017 17:30 Зрители 5570 основной раунд: 29-й тур СКБ-Банк Арена
Урал 1:2 Локомотив М
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Александр Тарханов Юрий Семин
Голы
78′ Соломон Кверквелия 33
5 Неманья Пейчинович (Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 33′
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 44′
Составы
Дмитрий Арапов 1
Денис Кулаков 15
Александр Данцев (к) 7
Грегор Балажиц 4
Александр Новиков 12
Николай Димитров 17
Эрик Бикфалви 6
Александр Павленко 8
83′ Владимир Ильин 18
Роман Емельянов 92
46′ Эдгар Манучарян 99
56′ Чисамба Лунгу 10
1 Маринату Алвим Гильерме (к)
20 Владислав Игнатьев
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
60 Антон Миранчук 54′ 61′
7 Маркес Битанкур Майкон
23 Дмитрий Тарасов 90+4′
27 Игорь Денисов
17 Тарас Михалик 87′
3 Тимофей Маргасов
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 90′
18 Александр Коломейцев
59 Алексей Миранчук 79′ 64′
36 Дмитрий Баринов
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
10 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 0
10 Угловые 2
12 Фолы 21
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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