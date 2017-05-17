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17 мая 2017, 20:25 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Семак осложнил жизнь Евдокимову

Упустив победу в компенсированное время, команда Роберта Евдокимова резко осложнила себе жизнь в борьбе за выживание и теперь обязана в последнем туре обыгрывать «Ростов».

Чтобы спастись Оренбургу теперь необходимо побеждать Ростов. Увеличить
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

В позапрошлом туре сражающиеся за выживание «Оренбург», «Крылья Советов» и «Арсенал» синхронно выиграли. В прошлом — столь же синхронно потерпели поражения. В среду команда Роберта Евдокимова выходила на поле, уже зная о победе поднявшихся на тринадцатую позицию самарцев в Томске. Естественно, уфимская штрафная с первых минут подверглась затяжной осаде, причем количество фланговых подач напоминало о классическом британском футболе прошлого века. Голевой момент, правда, хозяевам принесли нестандартные действия Воробьева. В штрафную хавбек ворвался благодаря фирменному дриблингу, и Шелии не без труда удалось отбить ногой летевший в ближний угол мяч.

В целом уфимская оборона с нагрузками справлялась, хотя ее могли существенно разгрузить Игбун с Фатаи, но им самим часто приходилось уходить вглубь поля в поисках мяча. Некое подобие контригры у команды Сергея Семака стало проявляться ближе к перерыву, однако ни во что, кроме одного относительно опасного углового активность гостей не вылилась. С началом же второго тайма игра пошла на встречных курсах, и в таком футболе осмелевшая «Уфа» чувствует себя, словно рыба в воде.

Руденко и Сиваков обязаны поблагодарить друг друга: белорус подстраховал вратаря на ленточке при атаке Пауревича, а голкипер не дрогнул, когда защитник в штрафной позволил обокрасть себя Стоцкому. Настоящая драма произошла в концовке. Творившего чудеса Шелию сумел поставить в тупик Афонин, показавший, что и в отсутствие дисквалифицированного Георгиева в «Оренбурге» есть, кому забить со штрафного. А в компенсированное время виновник назначения «стандарта» Сухов сравнял счет дальним ударом. Ойеволе, минутой ранее преградившего мячу путь в ворота, на второе чудо уже не хватило.

ЦИФРЫ

1-й гол в премьер-лиге забил полузащитник «Оренбурга» Афонин.

2 мяча в последних четырех турах на счету защитника Сухова, ни разу не отличившегося за три предыдущих сезона в «Уфе».

17.05.2017 17:30 Зрители 5226 основной раунд: 29-й тур Газовик
Оренбург 1:1 Уфа
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Роберт Евдокимов Сергей Семак
Голы
90′ Вадим Афонин 29
33 Александр Сухов 90+3′
Составы
Александр Руденко 1
67′ Андрей Малых 12
Владимир Полуяхтов 2
Михаил Сиваков 3
Адессойе Ойеволе (к) 58
Владимир Парняков 9
Вадим Афонин 29
Станислав Драгун 50
68′ Павел Нехайчик 13
Анзор Саная 10
86′ Роман Воробьев 5
Игорь Коронов 24
90′ Михал Дюриш 16
Дмитрий Андреев 15
88 Гиорги Шелия
33 Александр Сухов 89′
5 Боян Йокич
3 Павел Аликин (к)
4 Алексей Никитин
20 Денис Тумасян
44 Силвестр Игбун
19 Иван Пауревич 38′
39 Дмитрий Стоцкий 80′
57 Вячеслав Кротов
87 Игорь Безденежных 90′
7 Дмитрий Сысуев
21 Кехинде Фатаи 77′
60 Владимир Зубарев
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
11 Удары (всего) 4
7 Удары в створ 2
7 Угловые 6
11 Фолы 15
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Александр Егоров (Саранск, Россия)
Боковой судья Игорь Демешко (Химки, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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