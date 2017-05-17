Семак осложнил жизнь Евдокимову

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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

В позапрошлом туре сражающиеся за выживание «Оренбург», «Крылья Советов» и «Арсенал» синхронно выиграли. В прошлом — столь же синхронно потерпели поражения. В среду команда Роберта Евдокимова выходила на поле, уже зная о победе поднявшихся на тринадцатую позицию самарцев в Томске. Естественно, уфимская штрафная с первых минут подверглась затяжной осаде, причем количество фланговых подач напоминало о классическом британском футболе прошлого века. Голевой момент, правда, хозяевам принесли нестандартные действия Воробьева. В штрафную хавбек ворвался благодаря фирменному дриблингу, и Шелии не без труда удалось отбить ногой летевший в ближний угол мяч.

В целом уфимская оборона с нагрузками справлялась, хотя ее могли существенно разгрузить Игбун с Фатаи, но им самим часто приходилось уходить вглубь поля в поисках мяча. Некое подобие контригры у команды Сергея Семака стало проявляться ближе к перерыву, однако ни во что, кроме одного относительно опасного углового активность гостей не вылилась. С началом же второго тайма игра пошла на встречных курсах, и в таком футболе осмелевшая «Уфа» чувствует себя, словно рыба в воде.

Руденко и Сиваков обязаны поблагодарить друг друга: белорус подстраховал вратаря на ленточке при атаке Пауревича, а голкипер не дрогнул, когда защитник в штрафной позволил обокрасть себя Стоцкому. Настоящая драма произошла в концовке. Творившего чудеса Шелию сумел поставить в тупик Афонин, показавший, что и в отсутствие дисквалифицированного Георгиева в «Оренбурге» есть, кому забить со штрафного. А в компенсированное время виновник назначения «стандарта» Сухов сравнял счет дальним ударом. Ойеволе, минутой ранее преградившего мячу путь в ворота, на второе чудо уже не хватило.

ЦИФРЫ

1-й гол в премьер-лиге забил полузащитник «Оренбурга» Афонин.

2 мяча в последних четырех турах на счету защитника Сухова, ни разу не отличившегося за три предыдущих сезона в «Уфе».