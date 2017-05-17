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17 мая 2017, 20:12 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Семин: «Локомотиву» было непросто победить в матче с «Уралом»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Футбольному клубу «Локомотив» было непросто победить в матче 29-го тура чемпионата России с «Уралом». Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер команды Юрий Семин.

Главный тренер московского клуба отметил что футболисты Локомотива были в хорошем психологическом состоянии. Увеличить
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В среду «Локомотив» одержал гостевую победу над екатеринбургским «Уралом» со счетом 2:1.

«Мы провели хороший первый тайм, много комбинировали. Проблемы начались после удаления Антона Миранчука. Ему нужно было наносить удар, а не падать, судья справедливо дал вторую желтую карточку. “Урал” обыграть было непросто», — сказал Семин.

Тренер отметил, что футболисты «Локомотива» были в хорошем психологическом состоянии. «Игра была непростая», — подчеркнул Семин.

17.05.2017 17:30 основной раунд: 29-й тур СКБ-Банк Арена
Урал 1:2 Локомотив М
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Александр Тарханов Юрий Семин
Голы
78′ Чисамба Лунгу 10
5 Неманья Пейчинович (Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 33′
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 44′
Составы
Дмитрий Арапов 1
Денис Кулаков 15
Александр Данцев (к) 7
Грегор Балажиц 4
Александр Новиков 12
Николай Димитров 17
Эрик Бикфалви 6
Александр Павленко 8
83′ Владимир Ильин 18
Роман Емельянов 92
46′ Эдгар Манучарян 99
56′ Чисамба Лунгу 10
1 Маринату Алвим Гильерме (к)
20 Владислав Игнатьев
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
60 Антон Миранчук 54′ 61′
7 Маркес Битанкур Майкон
23 Дмитрий Тарасов 90+4′
27 Игорь Денисов
17 Тарас Михалик 87′
3 Тимофей Маргасов
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 90′
18 Александр Коломейцев
59 Алексей Миранчук 79′ 64′
36 Дмитрий Баринов
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
10 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 0
10 Угловые 2
12 Фолы 21
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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