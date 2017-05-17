Семин: «Локомотиву» было непросто победить в матче с «Уралом»
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Футбольному клубу «Локомотив» было непросто победить в матче 29-го тура чемпионата России с «Уралом». Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер команды Юрий Семин.
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения
В среду «Локомотив» одержал гостевую победу над екатеринбургским «Уралом» со счетом 2:1.
«Мы провели хороший первый тайм, много комбинировали. Проблемы начались после удаления Антона Миранчука. Ему нужно было наносить удар, а не падать, судья справедливо дал вторую желтую карточку. “Урал” обыграть было непросто», — сказал Семин.
Тренер отметил, что футболисты «Локомотива» были в хорошем психологическом состоянии. «Игра была непростая», — подчеркнул Семин.