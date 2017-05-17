Семин: «Локомотиву» было непросто победить в матче с «Уралом»

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В среду «Локомотив» одержал гостевую победу над екатеринбургским «Уралом» со счетом 2:1.

«Мы провели хороший первый тайм, много комбинировали. Проблемы начались после удаления Антона Миранчука. Ему нужно было наносить удар, а не падать, судья справедливо дал вторую желтую карточку. “Урал” обыграть было непросто», — сказал Семин.

Тренер отметил, что футболисты «Локомотива» были в хорошем психологическом состоянии. «Игра была непростая», — подчеркнул Семин.