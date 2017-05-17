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17 мая 2017, 20:04 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Оренбург» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. «Оренбург» и «Уфа» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 29-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Оренбурге.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Увеличить
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В составе хозяев мяч забил Вадим Афонин на 90-й минуте, гости ответили точным ударом Александра Сухова (90).

«Уфа» занимает восьмое место в чемпионате (40 очков). «Оренбург» сохранил 14-е место (27).

В последнем туре, который состоится 21 мая, «Уфа» примет «Урал», «Оренбург» сыграет дома против «Ростова».

17.05.2017 17:30 основной раунд: 29-й тур Газовик
Оренбург 1:1 Уфа
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Роберт Евдокимов Сергей Семак
Голы
90′ Вадим Афонин 29
33 Александр Сухов 90+3′
Составы
Александр Руденко 1
67′ Андрей Малых 12
Владимир Полуяхтов 2
Михаил Сиваков 3
Адессойе Ойеволе (к) 58
Владимир Парняков 9
Вадим Афонин 29
Станислав Драгун 50
68′ Павел Нехайчик 13
Анзор Саная 10
86′ Роман Воробьев 5
Игорь Коронов 24
90′ Михал Дюриш 16
Дмитрий Андреев 15
88 Гиорги Шелия
33 Александр Сухов 89′
5 Боян Йокич
3 Павел Аликин (к)
4 Алексей Никитин
20 Денис Тумасян
44 Силвестр Игбун
19 Иван Пауревич 38′
39 Дмитрий Стоцкий 80′
57 Вячеслав Кротов
87 Игорь Безденежных 90′
7 Дмитрий Сысуев
21 Кехинде Фатаи 77′
60 Владимир Зубарев
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
11 Удары (всего) 4
7 Удары в створ 2
7 Угловые 6
11 Фолы 15
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Александр Егоров (Саранск, Россия)
Боковой судья Игорь Демешко (Химки, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
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