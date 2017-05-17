«Оренбург» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. «Оренбург» и «Уфа» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 29-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Оренбурге.
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В составе хозяев мяч забил Вадим Афонин на 90-й минуте, гости ответили точным ударом Александра Сухова (90).
«Уфа» занимает восьмое место в чемпионате (40 очков). «Оренбург» сохранил 14-е место (27).
В последнем туре, который состоится 21 мая, «Уфа» примет «Урал», «Оренбург» сыграет дома против «Ростова».
Главные тренеры
|Роберт Евдокимов
|Сергей Семак
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|11
|Удары (всего)
|4
|7
|Удары в створ
|2
|7
|Угловые
|6
|11
|Фолы
|15
|1
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Александр Егоров (Саранск, Россия)
|Боковой судья
|Игорь Демешко (Химки, Россия)
|Боковой судья
|Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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