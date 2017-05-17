«Локомотив» в меньшинстве победил «Урал» в матче чемпионата России
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» одержал гостевую победу над екатеринбургским «Уралом» со счетом 2:1 в матче 29-го тура чемпионата России.
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Голы в составе победителей забили Неманья Пейчинович (33-я минута) и Мануэл Фернандеш (44, с пенальти). На 78-й минуте автоголом отметился защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия. На 61-й минуте полузащитник гостей Антон Миранчук получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
«Локомотив» вышел на седьмое место в турнирной таблице, набрав 42 очка. «Урал» с 30 баллами идет 11-м. В заключительном туре «Урал» 21 мая сыграет в гостях с «Уфой», в тот же день «Локомотив» примет санкт- петербургский «Зенит».
|17.05.2017 17:30
|основной раунд: 29-й тур
|СКБ-Банк Арена
|Урал
|1:2
|Локомотив М
|Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
|Александр Тарханов
|Юрий Семин
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|10
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|6
|1
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|2
|12
|Фолы
|21
Судьи
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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