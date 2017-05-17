«Локомотив» в меньшинстве победил «Урал» в матче чемпионата России

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Голы в составе победителей забили Неманья Пейчинович (33-я минута) и Мануэл Фернандеш (44, с пенальти). На 78-й минуте автоголом отметился защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия. На 61-й минуте полузащитник гостей Антон Миранчук получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Локомотив» вышел на седьмое место в турнирной таблице, набрав 42 очка. «Урал» с 30 баллами идет 11-м. В заключительном туре «Урал» 21 мая сыграет в гостях с «Уфой», в тот же день «Локомотив» примет санкт- петербургский «Зенит».