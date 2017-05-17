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17 мая 2017, 20:03 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Локомотив» в меньшинстве победил «Урал» в матче чемпионата России

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» одержал гостевую победу над екатеринбургским «Уралом» со счетом 2:1 в матче 29-го тура чемпионата России.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу московского клуба. Увеличить
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Голы в составе победителей забили Неманья Пейчинович (33-я минута) и Мануэл Фернандеш (44, с пенальти). На 78-й минуте автоголом отметился защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия. На 61-й минуте полузащитник гостей Антон Миранчук получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Локомотив» вышел на седьмое место в турнирной таблице, набрав 42 очка. «Урал» с 30 баллами идет 11-м. В заключительном туре «Урал» 21 мая сыграет в гостях с «Уфой», в тот же день «Локомотив» примет санкт- петербургский «Зенит».

17.05.2017 17:30 основной раунд: 29-й тур СКБ-Банк Арена
Урал 1:2 Локомотив М
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Александр Тарханов Юрий Семин
Голы
78′ Чисамба Лунгу 10
5 Неманья Пейчинович (Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 33′
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 44′
Составы
Дмитрий Арапов 1
Денис Кулаков 15
Александр Данцев (к) 7
Грегор Балажиц 4
Александр Новиков 12
Николай Димитров 17
Эрик Бикфалви 6
Александр Павленко 8
83′ Владимир Ильин 18
Роман Емельянов 92
46′ Эдгар Манучарян 99
56′ Чисамба Лунгу 10
1 Маринату Алвим Гильерме (к)
20 Владислав Игнатьев
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
60 Антон Миранчук 54′ 61′
7 Маркес Битанкур Майкон
23 Дмитрий Тарасов 90+4′
27 Игорь Денисов
17 Тарас Михалик 87′
3 Тимофей Маргасов
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 90′
18 Александр Коломейцев
59 Алексей Миранчук 79′ 64′
36 Дмитрий Баринов
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
10 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 0
10 Угловые 2
12 Фолы 21
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
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