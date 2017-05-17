Прядкин: РФПЛ не против предоставления «Спартаку» дополнительных золотых медалей
МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российская футбольная
премьер-лига (РФПЛ) не имеет ничего против предоставления московскому «Спартаку» дополнительных золотых медалей за победу в чемпионате России сезона-2016/17. Об этом журналистам сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.
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Согласно регламенту, «Спартаку» положено 40 золотых медалей, однако, как ранее сообщил владелец клуба Леонид Федун,
«Мы получили прошение от “Спартака” об увеличении количества медалей. Это нормальная практика. Мы не против», — сказал Прядкин.
«Спартак» выиграл чемпионат России в 10-й раз. Ранее это удавалось команде в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.
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