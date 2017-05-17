Матч за Суперкубок России по футболу 2017 года пройдет 14 июля на стадионе «Локомотив»
МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Матч за Суперкубок России по футболу 2017 года пройдет 14 июля на московском стадионе «Локомотив». Об этом журналистам сообщил президент Российской футбольной
премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В матче встретятся чемпион России «Спартак» и обладатель Кубка страны «Локомотив».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter