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17 мая 2017, 18:58 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Матч за Суперкубок России по футболу 2017 года пройдет 14 июля на стадионе «Локомотив»

МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Матч за Суперкубок России по футболу 2017 года пройдет 14 июля на московском стадионе «Локомотив». Об этом журналистам сообщил президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.

Матч за Суперкубок России по футболу 2017 года пройдет 14 июля на стадионе Локомотив - Фото Увеличить
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В матче встретятся чемпион России «Спартак» и обладатель Кубка страны «Локомотив».

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Новости Премьер-лиги

Прядкин: РФПЛ не против предоставления «Спартаку» дополнительных золотых медалей

Прядкин: РФПЛ не против предоставления «Спартаку» дополнительных золотых медалей

МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) не имеет ничего против предоставления московскому «Спартаку» дополнительных золотых медалей за победу в чемпионате России сезона-2016/17. Об этом журналистам сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.
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17 мая

Матч за Суперкубок России по футболу 2017 года пройдет 14 июля на стадионе "Локомотив"

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