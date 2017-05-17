«Рубин» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч 29-го тура РФПЛ.

Экс-футболист национальной сборной, игрок столичных «Динамо» и «Спартака» Александр Бубнов дал свой прогноз на предпоследний тур чемпионата России в премьер-лиге. Эксперт считает, что в «серебряной гонке» между ЦСКА и питерским «Зенитом» после этого тура сохранится паритет.