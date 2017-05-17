Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29776559/
17 мая 2017, 18:41 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Рубин» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч 29-го тура РФПЛ

«Рубин» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч 29-го тура РФПЛ.

Рубин и ЦСКА объявили стартовые составы на матч 29-го тура <span class=error>РФПЛ</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Рубин»: Рыжиков, Санчес, Камболов, Самбрано, Кузьмин, Ткачук, Цакташ, М’Вила, Рочина, Канунников, Жонатас.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий, Фернандес, Натхо, Вернблум, Головин, Витиньо, Чалов.

Запас: Помазун, Овчинников, Набабкин, Тошич, Миланов, Ионов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Дзагоев, Хосонов, Кучаев.

Рубин
Новости Матчи Состав Статистика
ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Александр Бубнов: В гонке ЦСКА и «Зенита» нет явного фаворита

Александр Бубнов: В гонке ЦСКА и «Зенита» нет явного фаворита

Экс-футболист национальной сборной, игрок столичных «Динамо» и «Спартака» Александр Бубнов дал свой прогноз на предпоследний тур чемпионата России в премьер-лиге. Эксперт считает, что в «серебряной гонке» между ЦСКА и питерским «Зенитом» после этого тура сохранится паритет.
Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото