«Рубин» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч 29-го тура РФПЛ
«Рубин» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч 29-го тура РФПЛ.
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«Рубин»: Рыжиков, Санчес, Камболов, Самбрано, Кузьмин, Ткачук, Цакташ, М’Вила, Рочина, Канунников, Жонатас.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий, Фернандес, Натхо, Вернблум, Головин, Витиньо, Чалов.
Запас: Помазун, Овчинников, Набабкин, Тошич, Миланов, Ионов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Дзагоев, Хосонов, Кучаев.
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